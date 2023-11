Arbeits­zeit­recht Wie viele Nacht­schich­ten in Folge dürfen gemacht werden?

In vielen Köpfen ist veran­kert, dass sechs Nacht­schich­ten in Folge geleis­tet werden dürfen. Stimmt das oder ist diese Annahme arbeits­zeit­recht­lich längst überholt? Hierzu und auf die Frage, wie die Pausen und Ruhezei­ten geregelt werden müssen, gibt Rechts­an­walt Prof. Dr. Volker Großkopf in seinem Video­bei­trag Antwor­ten.