Von 65.000 Personen, die jährlich in Deutschland einen Herzstillstand erleiden, sterben mehr als 60.000. Ein Grund dafür: Zu wenige Menschen trauen sich Erste Hilfe zu. Die Deutsche Herzstiftung fordert daher, das Prozedere zu vereinfachen: Laien sollten im Zweifel auf die Mund-zu-Mund-Beatmung verzichten und direkt eine Herzdruckmassage beginnen – diese sei wichtiger, damit der Patient überlebt.

Anzeige

Viel mehr Patienten mit plötzlichem Herzstillstand könnten überleben, wenn Zeugen sofort mit der Wiederbelebung beginnen würden – und sich das gewohnte Prozedere gründlich veränderte. Mit Blick auf eine schwedische Studie schlägt die Deutsche Herzstiftung vor, auf die bislang übliche und in Erste-Hilfe-Kursen gelehrte Mund-zu-Mund-Beatmung zu verzichten und stattdessen sofort eine Herzdruckmassage einzuleiten. Jene sei wesentlich wichtiger, weil sie den Blutfluss zum Gehirn wiederherstellt. Der fehlende Sauerstoff sei nicht das primäre Problem, unterstreicht die Stiftung.

Auch interessant Leben retten Jeder sollte Erste Hilfe leisten können Bei den meisten ist der Erste Hilfe-Kurs so alt wie der Führerschein, dabei sollten die Kenntnisse möglichst alle zwei Jahre aufgefrischt werden. Denn: Jedes zehnte Verkehrsunfallopfer könnte gerettet werden, wenn rechtzeitig Erste Hilfe geleistet würde.

„Wir haben in Deutschland immer noch das Problem, dass Ersthelfer häufig nur die 112 wählen und bis zum Eintreffen des Rettungsteams gar nichts tun, weil sie meinen, sie müssten zur Herzmassage auch die Atemspende durchführen. Viele Ersthelfer lähmt diese Komplexität, zumal in einer Notfallsituation. Sie tun dann gar nichts – aus Angst vor Fehlern, aus Ekel oder aus hygienischen Gründen“, berichtet der Notfallmediziner Prof. Dr. med. Dietrich Andresen, Vorstandschef der Deutschen Herzstiftung, aus eigenen Untersuchungen zusammen mit der Berliner Feuerwehr. „Dieses Nichtstun bedeutet für den Notfallpatienten nach wenigen Minuten den Tod oder schwerste bleibende Hirnschädigungen.“ Viel mehr Menschen, so lege die Erfahrung nahe, wären zur Reanimation bereit, wenn sie nur die Herzdruckmassage anwenden müssten. „Je einfacher das Reanimieren wird, desto mehr Menschen getrauen sich zu drücken.“

Schwedische Helferquote stieg deutlich an

Dies untermauert die angesprochene Studie aus Schweden. Dort wurden zwischen dem Jahr 2000 und 2017 die Leitlinien zur Laien-Reanimation stufenweise vereinfacht, hin zur reinen Herzdruckmassage. Die Anzahl der Reanimationen mit Herzdruckmassage, aber ohne Mund-zu-Mund-Beatmung, stieg von 5,4 % im Ausgangsjahr auf 30,1 %. Gleichzeitig sank der Anteil der Patienten, die bis zum Eintreffen der Sanitäter überhaupt keine Hilfe bekamen, von 59 auf 32 %. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung sei schwieriger und daher nur für gut ausgebildete Helfer ratsam. Ebenfalls verzichten sollte man auf das Entkleiden der Person. Das koste ebenfalls Zeit und stelle eine weitere Hemmschwelle dar. Untersucht wurden mehr als 30.000 Fälle.

Die Stiftung fordert, die Erkenntnisse auch in die deutschen Leitlinien zu übernehmen. Der Bedarf an einer besseren Laien-Reanimation ist sehr hoch: Jährlich erleiden etwa 65.000 Menschen in Deutschland ein plötzliches Herzversagen und über 60.000 versterben daran. Infos zur Wiederbelebung finden sich auf der Website der Herzstiftung. Außerdem erläutert ein auf YouTube eingestelltes Video die wichtigsten Verhaltensregeln bei Herzstillstand.