Es ist ver­ein­bart im Koali­ti­ons­ver­trag von SPD, Grü­nen und FDP: Auch im Jahr 2022 soll ein bun­des­wei­ter Coro­nabo­nus in der Pfle­ge aus­be­zahlt wer­den. Doch über die Art der Aus­zah­lung gibt es wei­ter­hin Unstim­mi­glei­ten und Streit.

Schar­fe Kri­tik kommt jetzt vom Vor­stand der Deut­schen Stif­tung Pati­en­ten­schutz, Eugen Brysch. Laut Brysch dro­he ein „böses Erwa­chen für die 1,5 Mil­lio­nen Pfle­ge­kräf­te in Deutsch­land“, sag­te Brysch. Der Pfle­ge­bo­nus sei näm­lich nichts ande­res als ein Steuerbonus.

„Der Staat ver­zich­tet auf Steu­er­ein­nah­men. Vor­aus­set­zung dafür ist aber, dass die Arbeit­ge­ber über­haupt zusätz­lich bis zu 3000 Euro pro Pfle­ge­mit­ar­bei­ter zah­len. Doch vie­le Kran­ken­häu­ser, Pfle­ge­hei­me und ambu­lan­te Diens­te wer­den dazu gar nicht in der Lage sein.“ Schließ­lich gehe es um bis zu 4,6 Mil­li­ar­den Euro insgesamt.

Coronabonus: eine Milliarde Euro insgesamt

Die Bun­des­re­gie­rung will für den Coro­nabo­nus für Pfle­ge­kräf­te eine Mil­li­ar­de Euro bereit­stel­len. Mit dem vor­ge­leg­ten Gesetz wird gere­gelt, dass die­se Prä­mi­en bis zu einer Höhe von 3000 Euro steu­er­frei blei­ben. Bei den Beschäf­tig­ten soll mög­lichst viel von dem Geld auch wirk­lich ankom­men. Das gilt für Son­der­zah­lun­gen unter ande­rem für Mit­ar­bei­ter in Kran­ken­häu­sern, in der Inten­siv­pfle­ge, für ambu­lan­te Pfle­ge­kräf­te und Beschäf­tig­te in Pflegeheimen.

Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­we­sen – Segen oder Fluch? Besu­chen Sie hier­zu im Mai 2022 in Köln die Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens – JHC. Es erwar­ten Sie infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge und ein span­nen­des Innovationsforum. Jetzt Plät­ze sichern

„Zwar bezeugt die Ampel im Koali­ti­ons­ver­trag den Pfle­ge­kräf­ten eine her­aus­ra­gen­de Leis­tung in der Pan­de­mie“, erklär­te Brysch. Doch Rot-Gelb-Grün sei nicht bereit, den Coro­nabo­nus selbst auf­zu­brin­gen. „So nimmt die Regie­rung in Kauf, dass vie­le Beschäf­tig­te leer aus­ge­hen.“ Die Bun­des­re­gie­rung sol­le statt­des­sen den Pfle­ge­bo­nus aus Haus­halts­mit­teln garantieren.

Quel­le: Deut­sche Stif­tung Patientenschutz