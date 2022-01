Personalsorgen und kein Ende: Krankenhäuser fürchten eine schlecht umgesetzte Impfpflicht. Die Sorge ist, dass Politik und Behörden die ab 15. März geltende Impfpflicht im Gesundheitswesen nicht einheitlich umsetzen. Und der Deutsche Caritasverband rechnet mit vermehrten Kündigungen in Pflegeheimen. Aus Sicht des Verbandes der privaten Pflegeanbieter (BPA) drohen sogar Einschränkungen bei der Versorgung von Pflegebedürftigen durch Kündigungen. Unsere Übersicht.

Bringt die Ein­füh­rung der Impf­pflicht im Gesundheits­bereich ver­mehr­te Kündigungen?

Per­so­nal­sor­gen neh­men nahe­zu in der gesam­ten Bran­che zu: Der Deut­sche Cari­tas­ver­band rech­net ange­sichts der Ein­füh­rung einer Impf­pflicht im Gesundheits­bereich mit ver­mehr­ten Kün­di­gun­gen in Pfle­ge­hei­men. Beson­ders Ein­rich­tun­gen in Bun­des­län­dern mit einer gerin­gen Impf­quo­te wer­de den Anga­ben zufol­ge betrof­fen sein.

„Gera­de aus den Regio­nen, in denen die Impf­quo­ten gene­rell nied­rig sind (z.B. Sach­sen, Sach­sen-Anhalt, Thü­rin­gen, auch Tei­le Bay­erns und Baden-Würt­te­m­­bergs), hören wir, dass es Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen gibt, die eher ihre Stel­le in der Alten­pfle­ge oder Behinderten­hilfe auf­ge­ben wer­den, als sich imp­fen zu las­sen“, sag­te die Prä­si­den­tin des Wohlfahrts­verbandes, Eva Maria Wel­skop-Def­faa, dem Redaktions­Netzwerk Deutsch­land (RND). „Sie suchen und fin­den neue Arbeits­plät­ze etwa im Ein­zel­han­del und kom­men damit dem Gesundheits­amt zuvor.“

Stichtag 15. März

Stich­tag ist der 15. März: Dann müs­sen Gesund­heits- und Pfle­ge­kräf­te eine Imp­fung gegen das Coro­na­vi­rus, einen Genesenen­nachweis oder ein ärzt­li­ches Attest, dass sie nicht geimpft wer­den kön­nen, vor­wei­sen. Wenn sich die Mit­ar­bei­ten­den wei­gern, muss das zustän­di­ge Gesund­heits­amt ein Betretungs­verbot aus­spre­chen. Zum Cari­tas­ver­band gehö­ren mehr als 25.000 Ein­rich­tun­gen. Haupt­säch­lich im Gesundheits­bereich etwa der Alten­hil­fe und Behindertenversorgung.

Prä­si­den­tin Wel­skop-Def­faa ist besorgt über die Abgän­ge der Pfle­ge­kräf­te. Die Per­so­nal­sor­gen trei­ben sie um: „Jeder Beschäf­tig­te, den wir ver­lie­ren – sei es, weil er abwan­dert, sei es, weil er erkrankt – reißt eine schmerz­li­che Lücke in eine seit Jah­ren enge Per­so­nal­de­cke“, warn­te sie. „Es wird dann immer schwe­rer, die Versorgungs­sicherheit zu gewähr­leis­ten – für alte und behin­der­te Men­schen, die in unse­ren Ein­rich­tun­gen auf ver­läss­li­che Unter­stüt­zung ange­wie­sen sind.“

Der Cari­tas­ver­band erwar­te daher, dass die Poli­tik alles tue, um bei den Instru­men­ten wirk­sam nachzusteuern.

DKG stellt Umsetzung der Impfpflicht infrage

Unter­des­sen stellt die Deut­sche Krankenhaus­gesellschaft (DKG) die Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht und sogar die Umset­zung der berufs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht infrage.

„Wenn die Poli­tik nach Abwä­gung der wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se zu dem Ergeb­nis kom­men soll­te, dass die Pan­de­mie vor­bei ist und es des­halb kei­ne Impf­licht mehr braucht, dann gibt es eine neue Lage“, erklärt der Vorstands­vorsitzende, Gerald Gaß, dem „Han­dels­blatt“. „Dann gäbe es aus mei­ner Sicht auch kei­nen Grund, an der all­ge­mei­nen und vor allem der einrichtungs­bezogenen Impf­pflicht fest­zu­hal­ten, die ja bereits beschlos­sen ist.“

Personalsorgen: Versorgung von Pflegebedürftigen in Gefahr

Der Ver­band der pri­va­ten Pfle­ge­an­bie­ter (BPA) warnt wegen der Impf­pflicht in der Bran­che vor Ein­schrän­kun­gen bei der Ver­sor­gung von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen durch Kün­di­gun­gen von Mit­ar­bei­tern. „Wir bekom­men zuneh­mend Rück­mel­dun­gen aus den Mit­glieds­be­trie­ben, dass Beschäf­tig­te mit Blick auf die kom­men­de ein­rich­tungs­be­zo­ge­ne Impf­pflicht beab­sich­ti­gen zu kün­di­gen“, sag­te Ver­bands­prä­si­dent Bernd Meu­rer dem Redak­ti­ons­Netz­werk Deutsch­land (RND).

Betrof­fen sei­en ins­be­son­de­re Pfle­ge­un­ter­neh­men in Regio­nen mit hohen Inzi­den­zen und gerin­gen Impf­quo­ten. „In vie­len beson­ders stark betrof­fe­nen Bun­des­län­dern kön­nen wir nicht dafür garan­tie­ren, dass die Ver­sor­gung über­all auf­recht­erhal­ten wer­den kann. Wenn Pfle­ge­kräf­te in grö­ße­rer Zahl aus­fal­len, ist die Ver­sor­gung der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen unmit­tel­bar gefähr­det“, sag­te Meurer.

Die Aus­wer­tung des Robert Koch-Insti­tuts zum Impf­sta­tus des Kran­ken­haus­per­so­nals Gra­fik: Ben­nett Rampelt

Pflegekräfte fühlen sich allein gelassen

Schon jetzt berich­te eine sehr gro­ße Zahl von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen über Per­so­nal­eng­päs­se durch Infek­tio­nen oder Qua­ran­tä­ne, so der Ver­bands­prä­si­dent. „Wenn es bei der im Dezem­ber 2021 im Bun­des­tag beschlos­se­nen ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht bleibt und es nicht gleich­zei­tig zu einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht kommt, füh­len sich Pfle­ge­kräf­te zu Recht allein­ge­las­sen“, mahn­te Meu­rer. Sein Ver­band reprä­sen­tiert rund die Hälf­te des gesam­ten Pflegemarktes.

Wie sehr die Coro­na-Pan­de­mie den Per­so­nal­man­gel in der Pfle­ge ver­schärft hat, legen Daten des Job­por­tals Step­stone nahe. Dort war die Zahl der Stel­len­an­zei­gen für Pfle­ge­be­ru­fe im Dezem­ber 2021 um 85 Pro­zent höher als vor Beginn der Pan­de­mie im Janu­ar 2020. Zum Ver­gleich: Die Job­aus­schrei­bun­gen ins­ge­samt haben auf dem Por­tal im sel­ben Zeit­raum um 40 Pro­zent zugelegt.

Ernsthafte Versorgungsengpässe

Es bleibt zu hof­fen, dass die Poli­tik dar­aus den Schluss zieht, dass Ver­säum­nis­se zu ernst­haf­ten Ver­sor­gungs­eng­päs­sen füh­ren können.

Denn die Coro­na-Pan­de­mie ver­schärft den Man­gel an Pfle­ge­per­so­nal in Deutsch­land. Die gro­ße Sor­ge ist, dass Poli­tik und Behör­den die ab 15. März gel­ten­de Impf­pflicht im Gesund­heits­we­sen zudem nicht ein­heit­lich umset­zen. Das sagt zum Bei­spiel Roland Enge­hau­sen, der Geschäfts­füh­rer der Baye­ri­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft. So wür­de der Wett­be­werb der Kran­ken­häu­ser um das hän­de­rin­gend gesuch­te Per­so­nal noch wei­ter ange­heizt werden.

Denn soll­te es bei der Impf­pflicht aus­schließ­lich im Gesund­heits­we­sen blei­ben, wäre das für Imp­f­un­wil­li­ge ein natür­li­cher Anreiz zum Bran­chen­wech­sel – Per­so­nal­sor­gen der Bran­che hin oder her. Über­all auf der Welt beflü­gelt die schier end­lo­se Pan­de­mie die Bereit­schaft unzu­frie­de­ner Arbeit­neh­mer, sich neue Her­aus­for­de­run­gen zu suchen. Nicht nur in der Pflege.