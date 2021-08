Tiere haben gerade auf ältere Menschen eine äußerst positive Wirkung. Sie schützen vor Vereinsamung, geben den Menschen eine Aufgabe und stehen treu an der Seite ihre zweibeinigen Freunde. Kein Wunder, dass in Pflege- und Therapieeinrichtungen vermehrt auf den Einsatz von tierischen Therapeuten gesetzt wird.

Nicht ganz so exo­tisch: die Tier­welt in der Pflege

The­ra­pien mit Tie­ren sind längst eta­bliert. Die Bil­der von Del­fi­nen, die zusam­men mit kran­ken Kin­dern und Men­schen mit Behin­de­run­gen schwim­men, hat sicher­lich jeder schon ein­mal gese­hen. Mensch und Tier bil­den dabei eine Ein­heit. Das Kon­zept der tier­ge­stütz­ten The­ra­pie will genau das erzie­len. Die fröh­li­chen und leb­haf­ten Ver­hal­tens­wei­sen des Tie­res sol­len sich posi­tiv auf das Wohl der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten aus­wir­ken und die Pro­ble­me des All­tags kurz­zei­tig ver­ges­sen machen.

Auch in der Pfle­ge hat die Tier­welt bereits Ein­zug gefun­den. Die Tie­re dort sind nicht ganz so exo­tisch – und zudem meist klei­ner – zau­bern den Heim­be­woh­nern und ‑bewoh­ne­rin­nen jedoch stets ein Lächeln ins Gesicht.

Tiere in der Pflege – was ist zu beachten?

In der Pfle­ge wer­den hier und dort unter­schied­li­che Tie­re zur Auf­hei­te­rung der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ein­ge­setzt. Gera­de in der sta­tio­nä­ren oder ambu­lan­ten Alten­ver­sor­gung oder bei der Behand­lung von Men­schen mit Demenz hat sich der Ein­satz der flau­schi­gen Vier­bei­ner bewährt.

Am häu­figs­ten wer­den in Pfle­ge- und The­ra­pie­ein­rich­tun­gen dabei Hun­de ein­ge­setzt. Auch Kat­zen, Fische, Vögel, wie zum Bei­spiel Wel­len­sit­ti­che, und Klein­tie­re wie Kanin­chen oder Meer­schwein­chen sind in man­chen Ein­rich­tun­gen zu fin­den. In Nie­der­ös­ter­reich gab es zuletzt sogar einen orga­ni­sier­ten Besuch zwei­er Pfer­de, die im Gar­ten der Pfle­ge­ein­rich­tung gestrei­chelt und bewun­dert wer­den durften.

Die Wir­kung, bzw. der Nut­zen der Tie­re, hängt natür­lich auch vom kör­per­li­chen Zustand der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner ab. Grund­sätz­lich ent­schei­det natür­lich die Heim­lei­tung über die Art und die Ein­satz­be­rei­che des Tie­res. Es soll­te dar­auf geach­tet wer­den, kei­ne Jung­tie­re ein­zu­set­zen, die erst noch erzo­gen wer­den müs­sen, son­dern lie­ber auf erwach­se­ne, bereits an Men­schen gewöhn­te Tie­re zurückzugreifen.

Die Ein­satz­mög­lich­kei­ten der Tie­re sind dabei ver­schie­den. Die Vier­bei­ner kön­nen dau­er­haft in der Ein­rich­tung leben, ent­we­der im Wohn­be­reich (z.B. Kat­zen oder Kanin­chen) oder im Außen­be­reich (z.B. Hüh­ner, Enten oder Zie­gen). Sie kön­nen aber auch zu Grup­pen­sit­zun­gen oder Spa­zier­gän­gen als „Gast“ dazu geholt wer­den. In man­chen Ein­rich­tun­gen ist es auch erlaubt, sei­ne eige­nen Haus­tie­re mit­zu­brin­gen oder sich in sei­nem Zim­mer für ein paar Stun­den um die Heim­tie­re zu kümmern.

Ist letz­te­res der Fall, eig­nen sich Käfig­tie­re wie Kanin­chen, Hams­ter oder Vögel bes­ser für Men­schen mit ein­ge­schränk­ter Mobi­li­tät oder kogni­ti­ven Män­geln. Auch Kat­zen bedür­fen rela­tiv wenig Pfle­ge und Hin­ga­be, soll­ten aber den­noch von Men­schen beauf­sich­tigt wer­den, die nicht gera­de bett­lä­ge­rig sind. Hun­de benö­ti­gen viel Auf­merk­sam­keit und Zunei­gung, wes­we­gen sie auch häu­fig in Grup­pen­sit­zun­gen zum Ein­satz kommen.

Klas­si­ker unter den Vier­bei­nern: der Hund

Sel­bi­ges Prin­zip gilt natür­lich auch in der Heim­pfle­ge. Sind die Pfle­ge­be­dürf­ti­gen nicht mobil genug, um sich um das Tier zu küm­mern, fällt bei­spiels­wei­se das Gas­si­ge­hen schwer oder erweist sich gar als unmög­lich, soll­te man von Tie­ren abse­hen, die genau so viel Pfle­ge benö­ti­gen, wie die zu pfle­gen­de Per­son selbst.

Gene­rell gilt daher: Tier­ge­stütz­te The­ra­pien und Pfle­ge soll­ten nicht unbe­auf­sich­tigt und von geschul­tem Per­so­nal durch­ge­führt wer­den, um den opti­ma­len Nut­zen zu erzielen.

Warum gerade alte Menschen Tiere brauchen

2017 leb­ten in Deutsch­land über 34 Mil­lio­nen Hun­de, Kat­zen, Zier­vö­gel und Klein­säu­ger an der Sei­te der Men­schen. Fast jeder In jedem vier­ten Haus­tier-Haus­halt wei­sen die Besit­zer dabei ein Alter von über 60 Jah­re auf.

Dass sich Men­schen ger­ne der Gesell­schaft von Tie­ren erfreu­en ist seit Ewig­kei­ten bekannt. Jedoch haben Tie­re vor allem auf älte­re Men­schen noch ein­mal eine spe­zi­el­le­re Wirkung.

„Haus­tie­re ver­mö­gen einen wesent­li­chen Bei­trag zur Bewäl­ti­gung, min­des­tens aber zur Mil­de­rung und Ver­min­de­rung der Risi­ko­fak­to­ren des Alterns und damit zur Stei­ge­rung von Lebens­qua­li­tät und Wohl­be­fin­den zu leis­ten.“ – Prof. Dr. Rein­hold Bergler

Tie­re wir­ken „ganz­heit­lich“, also sowohl auf kör­per­li­cher, geis­ti­ger, see­li­scher und sozia­ler Ebe­ne. Kon­kret hel­fen Tie­re älte­ren Men­schen in fol­gen­den Punkten:

Loya­li­tät: Tie­re sind treu und blei­ben stets an der Sei­te ihres Men­schen. Dadurch sinkt das Risi­ko des Gefühls der Vereinsamung.

Tie­re sind treu und blei­ben stets an der Sei­te ihres Men­schen. Dadurch sinkt das Risi­ko des Gefühls der Vereinsamung. Lebens­freu­de: Tie­re besit­zen einen hohen Auf­for­de­rungs­cha­rak­ter. Sie ver­kör­pern Spaß und Lebens­freu­de, ani­mie­ren zum Spie­len und len­ken so vom stres­si­gen All­tag ab.

Tie­re besit­zen einen hohen Auf­for­de­rungs­cha­rak­ter. Sie ver­kör­pern Spaß und Lebens­freu­de, ani­mie­ren zum Spie­len und len­ken so vom stres­si­gen All­tag ab. Kon­takt: Nicht nur der Kon­takt zwi­schen Mensch und Tier tut bei­den Indi­vi­du­en gut. Tie­re ver­bin­den auch Men­schen mit­ein­an­der, brin­gen Sym­pa­thie­punk­te und zie­hen die Auf­merk­sam­keit auch auf ihre Herr­chen oder Frau­chen. Sei es beim Gas­si­ge­hen oder bei einer gemein­sa­men Therapiesitzung.

Nicht nur der Kon­takt zwi­schen Mensch und Tier tut bei­den Indi­vi­du­en gut. Tie­re ver­bin­den auch Men­schen mit­ein­an­der, brin­gen Sym­pa­thie­punk­te und zie­hen die Auf­merk­sam­keit auch auf ihre Herr­chen oder Frau­chen. Sei es beim Gas­si­ge­hen oder bei einer gemein­sa­men Therapiesitzung. Akzep­tanz: Tie­re urtei­len nicht nach äuße­ren oder inner­li­chen Merk­ma­len, die sich im Alter erge­ben. Tie­re brau­chen nicht nur Zunei­gung, sie ver­tei­len die­se auch nicht zu knapp an ihre Mitmenschen.

Tie­re urtei­len nicht nach äuße­ren oder inner­li­chen Merk­ma­len, die sich im Alter erge­ben. Tie­re brau­chen nicht nur Zunei­gung, sie ver­tei­len die­se auch nicht zu knapp an ihre Mitmenschen. Fit in Geist, Kör­per…: Tie­re hal­ten ihre Men­schen auf Trab. Ihr Dasein sorgt für eine struk­tu­rier­te Tages­pla­nung. Hun­de­be­sit­ze­rin­nen und ‑besit­zer müs­sen mit ihrem vier­bei­ni­gen freund zudem stets nach drau­ßen. Das alles hält mobil – und geis­tig fit.

Tie­re hal­ten ihre Men­schen auf Trab. Ihr Dasein sorgt für eine struk­tu­rier­te Tages­pla­nung. Hun­de­be­sit­ze­rin­nen und ‑besit­zer müs­sen mit ihrem vier­bei­ni­gen freund zudem stets nach drau­ßen. Das alles hält mobil – und geis­tig fit. …und See­le: Zudem geben Tie­re den Men­schen das Gefühl, gebraucht zu wer­den und geben dem Leben älte­rer Men­schen häu­fig ihren „Sinn“ und eine Auf­ga­be zurück. Dies sorgt auch für eine deut­lich ver­bes­ser­te Selbst­wahr­neh­mung der Senio­rin­nen und Senio­ren und für mehr Zufriedenheit.

Übri­gens pro­fi­tie­ren auch die Pfle­ge­kräf­te in den Ein­rich­tun­gen vom Ein­satz der Vier­bei­ner. Die Stress­be­freit­heit und Lebens­freu­de, die die Tie­re bei den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern aus­lö­sen über­trägt sich nach­weis­lich auch auf das Per­so­nal. Die Tie­re neh­men einen Teil der Arbeits­be­las­tung auf sich, „küm­mern“ sich qua­si selbst um die Men­schen und tre­ten mit die­sen in Kontakt.

Noch mehr Tier-Content:

Hunde als Psychiater und Gesprächspartner

Der Hund gilt gemein­hin als der bes­te Freund des Men­schen. Und auch sei­nen the­ra­peu­ti­schen Wert konn­te der Hund bereits nachweisen.

In einer Kli­nik für Psych­ia­trie und Psy­cho­the­ra­pie am Kli­ni­kum Ful­da kom­men seit kur­zem drei The­ra­pie-Hun­de in der The­ra­pie zum Ein­satz. Gera­de Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten in psych­ia­tri­schen Ein­rich­tun­gen mit Antriebs­schwä­che, Sprach­bar­rie­ren, Depres­sio­nen, Ängs­ten oder kogni­ti­ven Ein­schrän­kun­gen wür­den von einer tier­ge­stütz­ten The­ra­pie mit Hun­den enorm pro­fi­tie­ren, heißt es. Durch den Kon­takt zwi­schen Mensch und Tier wird beim Men­schen das „Bin­dungs­hor­mon“ Oxy­to­cin aus­ge­schüt­tet, wel­ches für Wohl­be­fin­den, Ent­span­nung und Stress­be­frei­ung sorgt. Die tier­ge­stütz­te The­ra­pie ist ein Weg für die Erkrank­ten, über ihre Pro­ble­me zu reden und zu verarbeiten.

In der Kli­nik wur­den bereits in frü­he­ren Jah­ren tier­ge­stütz­te The­ra­pien durch­ge­führt. So habe man fest­ge­stellt, dass sich auch Pfer­de her­vor­ra­gend als „Co-The­ra­peu­ten“ eig­nen. Sie gel­ten als äußerst sen­si­bel und auf­ge­weckt und neh­men Signa­le aus ihrer Umwelt beson­ders gut wahr. Der Nach­teil: Eine The­ra­pie mit Pfer­den ist nur für mobi­le Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten geeig­net, wes­halb die Behand­lung nun mit den drei Hun­den erfolgt. Die­se sind spe­zi­ell für die The­ra­pie aus­ge­bil­det und kom­men in ver­schie­de­nen Berei­chen zum Einsatz:

Hün­din Ron­ja betreut Men­schen mit Stö­run­gen im sen­so­mo­to­ri­schen Bereich, die sich nach Kör­per­kon­takt sehnen

Rüde Joel wur­de für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit ver­lang­sam­ter Moto­rik und Antriebs­schwä­che ausgebildet

Rüde Bru­tus the­ra­piert die bett­lä­ge­ri­gen, bezie­hungs­wei­se im Roll­stuhl sit­zen­den Menschen

In der Pfle­ge hat sich der Ein­satz von Hun­den beson­ders bei Men­schen mit Demenz bezahlt gemacht. Die Tie­re regen die geis­ti­gen und moto­ri­schen Fähig­kei­ten der Demen­z­er­krank­ten an und ver­brei­ten Freu­de. Vie­le Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten erin­nern sich mög­li­cher­wei­se an frü­he­re Haus­tie­re oder knüp­fen durch den Hund Kon­tak­te zu ande­ren Heim­be­woh­ne­rin­nen und ‑bewoh­nern. Zudem erleich­tern sie durch ihre Anwe­sen­heit die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Pfle­ge­kraft und der zu pfle­gen­den Person.

Lachende Lamas zum Anfassen

Lamas sind viel­leicht die „Trend­tie­re“ der letz­ten paar Jah­re. Kein Wun­der, schließ­lich sehen sie ja auch durch­aus wit­zig aus – als wür­den sie pau­sen­los grin­sen. Auch Lamas wer­den mitt­ler­wei­le ver­mehrt für The­ra­pien im psy­cho­so­ma­ti­schen Bereich eingesetzt.

Lamas lie­gen voll im Trend

Lamas gel­ten als ruhig und gelas­sen. Sie eig­nen sich daher gut zur ers­ten Kon­tak­t­her­stel­lung mit Men­schen, die sich vor Tie­ren fürch­ten, oder sons­ti­ge Ängs­te haben. Bei einer gemein­sa­men Lama-Wan­de­rung ler­nen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit geis­ti­gen Ein­schrän­kun­gen oder psy­chi­schen Krank­hei­ten, durch den Bezug zum Tier über ihre Situa­ti­on zu spre­chen. Über die posi­ti­ve Bezie­hung zwi­schen Mensch und Lama sol­len zudem sozia­le Kom­pe­ten­zen geför­dert werden.

Und egal, wie düs­ter es in den Köp­fen der Pati­en­ten auch aus­se­hen mag. Das Lama lacht am Ende immer.