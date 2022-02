Seit 2015 gibt es in Rheinland-Pfalz Gemeindeschwestern, die weitgehend selbstständige Senioren aufsuchen und ihnen zur Seite stehen, damit diese auch zukünftig fit und aktiv bleiben. Inzwischen hat sich das Modell im Land rasant verbreitet. Nun gibt es eine Initiative, die „Gemeindeschwestern plus“ auch in NRW einzuführen.

Die Gemein­de­schwes­ter ist eine mobi­le Pfle­ge­kraft, die hoch­be­tag­te, jedoch noch nicht pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen vor­wie­gend ab 80 Jah­ren, zu Hau­se besucht Dream­sti­me

Gemein­de­schwes­tern? Wer soll das sein? Eine mobi­le Pfle­ge­kraft, die hoch­be­tag­te, jedoch noch nicht pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen vor­wie­gend ab 80 Jah­ren zu Hau­se besucht, ihnen mit Rat und Tat zur Sei­te steht, mit Ansprech­part­nern für alle Lebens­la­gern zur Stel­le ist. Die die Senio­ren anregt, Gesund­heits­vor­sor­ge zu betrei­ben und Prä­ven­ti­ons­an­ge­bo­te wahr­zu­neh­men und sie auf Frei­zeit- und Grup­pen­an­ge­bo­te in ihrem Lebens­um­feld auf­merk­sam macht.

Projekt nun auch in NRW

Die Mög­lich­kei­ten und Tricks kennt, die eige­ne Woh­nung oder das eige­ne Haus bar­rie­re­frei und senio­ren­ge­rech­ter zu gestal­ten. Und somit, alles in allem, dafür sorgt, dass sie auch in den nächs­ten Jah­ren fit und selbst­be­stimmt blei­ben: Das ist, in Kurz­form gesagt, die Auf­ga­be der „Gemein­de­schwes­tern Plus“.

Nun soll das Pro­jekt auch bei den nörd­li­chen Nach­barn Schu­le machen, dem bevöl­ke­rungs­reichs­ten Bun­des­land NRW: Im Gesund­heits­aus­schuss des NRW-Land­tags wird der­zeit dis­ku­tiert, den Ein­satz soge­nann­ter Gemein­de­schwes­tern Plus auch „zwi­schen Rhein und Weser“ zu erpro­ben. Initia­to­ren sind die in NRW oppo­si­tio­nel­le SPD sowie der Deut­sche Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) Nord­west, der das Vor­ha­ben unterstützt.

Gemeindeschwestern plus verfügen über lange Berufserfahrung

Die Gemein­de­schwes­tern Plus ver­fü­gen jeweils über eine jah­re­lan­ge Berufs­er­fah­rung in der Alten- oder Kran­ken­pfle­ge – und kön­nen natür­lich sowohl weib­lich als auch männ­lich sein. Seit Juli 2015 gibt es das Modell in Rhein­land-Pfalz, damals als drei­ein­halb­jäh­ri­ges Pilot­pro­jekt, kom­plett vom Land finan­ziert. Damals waren drei Land­krei­se und zwei kreis­freie Städ­te beteiligt.

„Mit die­sem Pro­jekt knüpft die Lan­des­re­gie­rung an die guten Erfah­run­gen der Men­schen mit der Gemein­de­schwes­ter aus den 50er- und 60er-Jah­ren an. Auch die dama­li­ge Gemein­de­schwes­ter küm­mer­te sich ins­be­son­de­re um die älte­ren Men­schen im häus­li­chen Bereich“, so die rhein­land-pfäl­zi­sche Minis­ter­prä­si­den­tin Malu Drey­er zum dama­li­gen Start des Modellversuchs.

Wissenschaftler stimmen zu

Bei der wis­sen­schaft­li­chen Eva­lu­ie­rung durch das Insti­tut für Sozio­lo­gie und Sozi­al­psy­cho­lo­gie der Uni­ver­si­tät Köln kamen die Autoren im Juli 2018 zu einer durch­weg zustim­men­den Bilanz: „Das Fazit ist grund­sätz­lich posi­ti­ver Art. Es ist an der Grund­idee sol­cher loka­len Struk­tu­ren zur Gene­rie­rung nach­hal­ti­ger Sozi­al­raum­ent­wick­lung als kon­sti­tu­ti­ves Ele­ment der kom­mu­na­len sozia­len Daseins­vor­sor­ge fach­wis­sen­schaft­lich und fach­po­li­tisch kaum zu zwei­feln“, heißt es im Abschluss­be­richt.

Es gel­te jedoch, auf loka­le oder regio­na­le kul­tu­rel­le Beson­der­hei­ten Rück­sicht zu neh­men, auch erfor­de­re das Kon­zept die Unter­stüt­zung und Bereit­schaft der Betei­lig­ten in den Pflegestützpunkten.

Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz verzeichnete großes Echo

Weil das Modell so erfolg­reich war, schlos­sen sich ab 2019 die im Bun­des­land täti­gen gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen in der Finan­zie­rung des Ange­bots an. Mitt­ler­wei­le gibt es die Gemein­de­schwes­tern Plus in ins­ge­samt 19 kreis­frei­en Städ­ten und Land­krei­sen, dar­un­ter in der Lan­des­haupt­stadt Mainz, in Koblenz, Kai­sers­lau­tern und Spey­er sowie in eini­gen Krei­sen der größ­ten­teils länd­lich gepräg­ten Regio­nen Eifel, Huns­rück und Südpfalz.

Dar­über hin­aus haben sich ein­zel­ne kreis­an­ge­hö­ri­ge Kom­mu­nen und Ver­bands­ge­mein­den selbst­stän­dig dem Pro­jekt ange­schlos­sen, so etwa die Regio­nal­me­tro­po­le Mon­ta­baur im Wes­ter­wald. „Das Pro­jekt Gemein­de­schwes­ter plus hat für Rhein­land-Pfalz gro­ße Bedeu­tung – es ist ein Leucht­turm“, lobt das Bun­des­in­sti­tut für Bevöl­ke­rungs­for­schung. „Es hat Vor­bild­cha­rak­ter für ganz Deutsch­land erlangt.“ Im Som­mer 2022 sol­len die Ergeb­nis­se der Eva­lua­ti­on der Fort­set­zungs­pha­se des rhein­land-pfäl­zi­schen Pro­jek­tes vorliegen.

Kompetenzerweiterung der Pflegetätigkeit

Zurück nach NRW: Bereits Anfang Sep­tem­ber 2021 hat­te die SPD hier einen Antrag „Prä­ven­ti­on und sozia­le Teil­ha­be von Senio­rin­nen und Senio­ren stär­ken! Pfle­ge­be­dürf­tig­keit und Ver­ein­sa­mung struk­tu­rell ent­ge­gen­wir­ken! Gemein­de­schwes­ter Plus in NRW erpro­ben“ ein­ge­reicht, der unter ande­rem eine Erpro­bung des Kon­zepts der Gemein­de­schwes­tern Plus vor­sieht. Nach den Vor­stel­lun­gen der Sozi­al­de­mo­kra­ten soll das Modell gezielt in länd­li­che­ren Regio­nen des Bun­des­lan­des erprobt werden.

„Das Modell der Gemein­de­schwes­ter soll­te in NRW genutzt wer­den, um die Ver­net­zung und Abstim­mung der ver­schie­de­nen Ver­sor­gungs­ebe­nen zu ver­bes­sern, eine Kom­pe­tenz­er­wei­te­rung der Pfle­ge­tä­tig­keit anzu­sto­ßen sowie die Prä­ven­ti­on und die Gesund­heits­kom­pe­tenz der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu stär­ken“, so das Antrag­stel­ler-Quar­tett um Frak­ti­ons­chef Tho­mas Kutscha­ty, der zur kom­men­den Land­tags­wahl im Mai 2022 als Spit­zen­kan­di­dat sei­ner Par­tei antritt.

Ange­sichts der Tat­sa­che, dass rund 80 Pro­zent der knapp eine Mil­li­on Pfle­ge­be­dürf­ti­gen in NRW zuhau­se ver­sorgt wer­den, bedür­fe es recht­zei­ti­ger prä­ven­ti­ver Hil­fe, zitiert die West­deut­sche Zei­tung den SPD-Gesund­heits­ex­per­ten Josef Neu­mann. Wenn die Lan­des­re­gie­rung nach der Land­tags­wahl im Mai wech­seln sol­le, wer­de man das Pro­jekt von Regie­rungs­sei­te aus ver­fol­gen, kün­dig­te er zudem an.