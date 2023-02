Das Pflege­per­so­nal des briti­schen Gesund­heits­diensts NHS plant in der kommen­den Woche erneut Streiks für bessere Löhne. Ziehen die Pflege­kräfte in Deutsch­land bald nach? Der Blick nach UK lohnt sich.

In Großbritannien

Streik: Der Brexit macht Großbri­tan­nien auf vielen Ebenen zu schaffen

Bereits in den vergan­ge­nen Tagen haben Schät­zun­gen zufolge etwa eine halbe Million Menschen mehre­rer Branchen in Großbri­tan­nien ihre Arbeit nieder­ge­legt. Sie demons­trier­ten vor allem für deutli­che Lohner­hö­hun­gen und bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen. Aber auch für das Streik­recht an sich.

Regie­rung lehnt Nachver­hand­lun­gen ab

Denn bis Ende Januar war keine Einigung erzielt worden. Die Beschäf­tig­ten wollen sich mit den bishe­ri­gen Angebo­ten der Regie­rung nicht zufrie­den geben: Diese liegen weit unter dem Niveau der Infla­ti­ons­rate von zuletzt rund zehn Prozent.

Nachver­hand­lun­gen lehnt die Regie­rung ab mit dem Verweis auf den sogenann­ten „Teufels­kreis“ steigen­der Preise.

Pflege­per­so­nal streikt schon länger

In Großbri­tan­nien tobt der Tarif­streit schon seit Monaten. Zudem will die Regie­rung mit einem Gesetz das Streik­recht einschrän­ken, damit die Grund­ver­sor­gung etwa bei Pflege­per­so­nal und Rettungs­kräf­ten sicher­ge­stellt ist.

Das sorgt für noch größe­ren Unmut: Die Gewerk­schaf­ten lehnen das Vorha­ben als undemo­kra­tisch ab und kündig­ten Proteste, paral­lel zu den Streiks, an. Es bleibt spannend auf der Insel. Wird die Streik­kul­tur dort hier in Deutsch­land Schule machen?

Quelle: BBC