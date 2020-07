Eine Krankenhaus-Besucherin stürzte, da sie den Verbindungsholm zwischen zwei Sitzbankgruppen in Nähe des Aufzugbereichs übersah. Hat der Betreiber des Krankenhauses seine Verkehrssicherungspflicht verletzt und hätte er diese Gefahrenquelle beseitigen müssen? Die Besucherin war jedenfalls dieser Auffassung und ließ das Landgericht Köln über diesen Sachverhalt entscheiden.

Das Land­ge­richt (LG) Köln traf erst kürz­lich eine Ent­schei­dung in einem Fall, bei dem eine Kran­ken­haus-Besu­che­rin auf unglück­li­che Art und Wei­se stürz­te (Az.: 2 O 93/19). Als sie den Auf­zug in der zwei­ten Eta­ge des Kran­ken­hau­ses neh­men woll­te, sah sie den Ver­bin­dungs­holm zwi­schen zwei in der Nähe ste­hen­den Sitz­bän­ken nicht, da sie den Blick aus­schließ­lich auf den Fahr­stuhl rich­te­te. Sie stol­per­te dar­über und ver­letz­te sich. Sie bemän­gel­te, dass der Ver­bin­dungs­holm nicht zu erken­nen war, ins­be­son­de­re weil er die­sel­be Far­be wie der Boden­be­lag hat­te. Sie war der Ansicht, dass die­ser Ver­bin­dungs­holm eine zu sichern­de Gefah­ren­quel­le gewe­sen sei und mach­te des­halb ein Schmer­zens­geld- und Scha­dens­er­satz­an­sprü­che gegen­über dem Kran­ken­haus­trä­ger gel­tend.

Stellt sich die Fra­ge, ob der Kran­ken­haus-Betrei­ber (der Ver­kehrs­si­che­rungs­pflich­ti­ge) sämt­li­che Gefah­ren die­ser Art aus­räu­men muss? Tat­säch­lich muss der Ver­kehrs­si­che­rungs­pflich­ti­ge Gefah­ren aus­räu­men und ggf. vor die­sen war­nen – aber auch nur die­je­ni­gen, die für den Benut­zer nicht oder nicht recht­zei­tig erkenn­bar sind und auf die er sich nicht oder nicht recht­zei­tig ein­zu­rich­ten vermag[1]. Grund­sätz­lich muss sich der Benut­zer auch den gege­be­nen Vor­aus­set­zun­gen anpas­sen und den Ver­kehrs­weg so hin­neh­men, wie er sich ihm erkenn­bar dar­bie­tet. Eine voll­kom­me­ne Ver­kehrs­si­cher­heit, die jeden Unfall aus­schließt, lässt sich jeden­falls mit wirt­schaft­lich zumut­ba­ren Maß­nah­men nicht errei­chen.

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht oder allgemeines Lebensrisiko?

Das Land­ge­richt kam daher zu dem Schluss, dass es sich bei der Sitz­bank nicht um eine Stol­per­fal­le han­del­te, mit wel­cher der Kran­ken­haus-Betrei­ber die Ver­kehrs­si­che­rungs­pflicht ver­letzt wor­den war. Eine gewis­se Auf­merk­sam­keit für die eige­ne Sicher­heit und das Ein­stel­len auf die Kran­ken­haus typi­schen Risi­ken, die nie völ­lig von Betrei­bern aus­ge­räumt wer­den kön­nen, dür­fen erwar­tet wer­den. Dazu zäh­len neben Kran­ken­bet­ten und medi­zi­ni­schen Gerä­ten auch auf­ge­stell­te Sitz­grup­pen für Besu­cher und Pati­en­ten. Da die Besu­che­rin den Blick aus­schließ­lich auf den Auf­zug rich­te­te, war die­se nöti­ge Auf­merk­sam­keit von ihr nicht gege­ben. Eine Besei­ti­gung der Sitz­hol­me oder eine War­nung vor die­sen ist also nicht not­wen­dig gewe­sen. In solch einem Fall rea­li­siert sich das all­ge­mei­ne Lebens­ri­si­ko einer mög­li­chen Ver­let­zung, das jedoch nicht im Wege der Ver­kehrs­si­che­rungs­pflicht auf Drit­te abge­wälzt wer­den darf.

Es besteht auf Sei­ten des Kran­ken­haus-Betrei­bers also kei­ne Ver­pflich­tung, vor der­art offen­sicht­li­chen Gefah­ren zu schüt­zen. Auch kann nicht erwar­tet wer­den, dass der Betrei­ber von Kran­ken­häu­sern sei­ne Besu­cher vor sämt­li­chen poten­zi­el­len Gefah­ren­quel­len schützt und die­se ent­schärft. Eine so umfas­sen­de Ver­kehrs­si­che­rungs­pflicht wür­de sich als unver­hält­nis­mä­ßig und daher unzu­mut­bar dar­stel­len.

[1] BGH­VersR 1979, S. 1055.