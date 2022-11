Für eine bessere Bewäl­ti­gung des Arbeitsalltags vdek bietet sofor­ti­ges Gesund­heits­pro­gramm für Gesundheitspersonal

Die Auswir­kun­gen des Corona­vi­rus schla­gen sich auch auf das Perso­nal in Kranken­häu­sern und Pflege­hei­men nieder. Zusätz­li­che Überstun­den und das Arbei­ten mit Risiko­pa­ti­en­ten bringt viele Mitar­bei­ter an ihre psychi­schen Grenzen. Aus diesem Grund hat der Verband der Ersatz­kas­sen ein sofor­ti­ges Beratungs­pro­gramm für Beschäf­tigte in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen ins Leben gerufen, um dem entgegenzuwirken.