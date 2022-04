Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf mit der 4. und neus­ten Auf­la­ge der „Vor­schrif­ten und Geset­ze für das Gesundheitswesen“

Damit ist ein Blick in die ver­schie­de­nen Regel­wer­ke zwin­gend erfor­der­lich um Pro­blem­si­tua­tio­nen einer umfas­sen­den Bewer­tung und ziel­ori­en­tie­ren Beur­tei­lung zufüh­ren zu können

Eckpfeiler des Pflege- und Medizinrechts

Neben den im Gesund­heits­we­sen prä­gen­den Vor­schrif­ten der Sozi­al­ge­setz­bü­cher, wie zum Bei­spiel das gesetz­li­che Kran­ken­ver­si­che­rungs­recht im SGB V oder das Pfle­ge­ver­si­che­rungs­recht im SGB XI sind das Straf- sowie das Bür­ger­li­che Gesetz­buch Eck­pfei­ler des Pfle­ge- und Medizinrechtes.

Das Bür­ger­li­che Gesetz­buch (BGB) ent­hält unter ande­rem das im Jah­re 2013 kodi­fi­zier­te Pati­en­ten­rech­te­ge­setz, wel­ches neben dem Behand­lungs­ver­trag in § 630a BGB, die Doku­men­ta­ti­ons­ver­pflich­tung in § 630f BGB, die Auf­klä­rungs­ver­pflich­tung des Arz­tes in § 630e BGB und die Fall­grup­pen der Beweis­erleich­te­rung in § 630h BGB ein­deu­tig herausstellt.

Dele­ga­ti­on ärzt­li­cher Tätig­kei­ten: Neu­ver­tei­lung der Auf­ga­ben im Gesundheitswesen Online-Semi­nar mit Prof. Dr. jur. Vol­ker Groß­kopf am 28.4.2022 von 17:30 bis 19:00 Uhr. Jetzt anmelden

Im Bür­ger­li­chen Gesetz­buch sind aber auch die für die Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­we­sens so wich­ti­gen Vor­schrif­ten des Betreu­ungs­rech­tes ent­hal­ten. Die jüngs­te Reform des Betreu­ungs­rech­tes tritt am 1. Janu­ar 2023 in Kraft und hat zum Ziel, die Selbst­be­stim­mung des Men­schen zu stär­ken. Mit­hin sol­len die Wün­sche des Betreu­ten – soweit mög­lich – Vor­rang genießen.

Ohne Gesetze geht es nicht!

Es ist sinn­voll, dass die Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen in die Lage ver­setzt wer­den mit Geset­zes­tex­ten umzu­ge­hen und damit die Scheu ver­lie­ren recht­li­che Vor­schrif­ten zu lesen um die­se zur Pro­blem­lö­sung her­an­zu­zie­hen. Denn oft reicht der Blick ins Gesetz aus, um eine in der Pra­xis drän­gen­de recht­li­che Fra­ge­stel­lung zu beantworten.

Arbeits­recht­li­che Pro­blem­la­gen, sei es aus dem Arbeitszeit‑, Arbeits­schutz- oder Kün­di­gungs­schutz­recht las­sen sich häu­fig nur durch das Lesen der ein­schlä­gi­gen Vor­schrif­ten klären.

Hilfe zur Selbsthilfe

Aus den vor­ge­nann­ten Grün­den habe ich mich ent­schlos­sen eine Geset­zes­samm­lung zu erstel­len, die alle rele­van­ten Vor­schrif­ten, wel­che Pfle­ge­fach­per­so­nen und Ärz­te in der täg­li­chen Arbeit benö­ti­gen, in einem Buch zusammenfasst.

In der 4. Auf­la­ge ist beson­ders her­vor­zu­he­ben, dass die Para­gra­fen zur Ände­rung des Vor­mund­schafts- und Betreu­ungs­rechts, die ab Janu­ar 2023 in Kraft tre­ten wer­den, eben­falls ent­hal­ten sind.

Hil­fe zur Selbst­hil­fe heißt das Mot­to. „Vor­schrif­ten und Geset­ze für das Gesund­heits­we­sen“ bie­tet Ihnen auf 1.152 Sei­ten dabei die Hil­fe­stel­lung, die Sie brau­chen, um unab­hän­gig, selbst­stän­dig und lösungs­ori­en­tiert Ihre Fra­gen zu beantworten.