Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringern in einem Wundzentrum ist die Dokumentation. Wie ist in so einem Fall mit einem Antrag auf Datenlöschung umzugehen?

Die Rechts­po­si­tio­nen der Betrof­fe­nen auf Aus­kunft, Bericht­erstat­tung, Löschung und Sper­rung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten sind in der DSGVO sowie im Bun­des­da­ten­schutz­ge­setz klar und unab­ding­bar gere­gelt. Zunächst gilt grund­sätz­lich, dass jed­we­de Art und Wei­se der Ver­ar­bei­tung von per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten nur dann zuläs­sig ist, wenn der Betrof­fe­ne hier­ein ein­ge­wil­ligt hat.

Mit dem Blick auf die Doku­men­ta­ti­on von inter­dis­zi­pli­nä­ren Behand­lungs­fäl­len in sog. Ver­bund­da­tei­en oder ver­netz­ten Sys­te­men bedeu­tet dies zunächst ein­mal, dass der Pati­ent mit der ein­rich­tungs­über­grei­fen­den Form der Doku­men­ta­ti­on ein­ver­stan­den sein muss. Vor sei­ner Ein­wil­li­gung muss er dar­über infor­miert wor­den sein, wel­che Daten durch wen in sei­ne Fall­ak­te ein­ge­stellt wer­den sol­len und wer unter wel­chen Vor­aus­set­zun­gen Zugriff auf die Daten haben soll. Es muss auch sicher­ge­stellt wer­den, dass der Pati­ent in einem ver­netz­ten Doku­men­ta­ti­ons­sys­tem sei­ne Rech­te, ohne kom­pli­zier­te Nach­for­schun­gen anstel­len zu müs­sen, wirk­sam gel­tend machen kann. Da es in einem behand­lungs­tei­li­gen Gesche­hen für ihn nicht immer leicht erkenn­bar ist, wer hin­sicht­lich der ihn betref­fen­den Daten ver­ant­wort­lich ist, müs­sen alle Betei­lig­ten eine Stel­le ver­ein­ba­ren, wel­che als feder­füh­rend mit der admi­nis­tra­ti­ven und tech­ni­schen Durch­füh­rung des Doku­men­ta­ti­ons­ver­fah­rens beauf­tragt wird und wel­che die daten­schutz­recht­li­che Ver­ant­wor­tung trägt. Auch hier­über ist der Pati­ent vor sei­ner Ein­wil­li­gung in Kennt­nis zu set­zen.

Wen­det er sich den­noch mit sei­nem Löschungs­be­geh­ren an die fal­sche Stel­le, ist dies an die „zustän­di­ge“, feder­füh­ren­de Stel­le wei­ter­zu­lei­ten, die dann dem Wunsch des Pati­en­ten zu ent­spre­chen hat. Grund­sätz­lich ist einem Löschungs­an­trag jedoch nur dann zu fol­gen, wenn die Daten­spei­che­rung unzu­läs­sig gewe­sen ist. Grün­de für die Unzu­läs­sig­keit lie­gen z.B. vor, wenn die Erhe­bung der Daten oder die Über­mitt­lung von einem Drit­ten mit dem Daten­schutz­recht nicht ver­ein­bar war, weil gesetz­li­che oder sons­ti­ge recht­li­chen Auf­be­wah­rungs­pflich­ten ent­ge­gen­ste­hen, kei­ne wirk­sa­me Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung vor­lag oder die Löschung einen unver­hält­nis­mä­ßi­gen Auf­wand dar­stel­len wür­de. Ist die Löschung aus den vor­ge­nann­ten Grün­den nicht mög­lich, kann aber ein Anspruch auf Daten­sper­rung in Fra­ge kom­men.