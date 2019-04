Anzeige

Die Sozialgesetzgebung gleicht einer Dauerbaustelle. Die Flut der Gesetzesentwürfe ist nur schwer zu überschauen. Mitunter treten auch Widersprüchlichkeiten zu Tage. Was verbirgt sich hinter den gegenläufigen Definitionen von Verbandmitteln im Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) und dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV). Wieso hierdurch die adäquate Versorgung der Patienten gefährdet sein kann, erklärt Prof. Dr. Volker Großkopf im Gespräch mit Michael Schanz.

Schanz: Was halten Sie von der Definition für Verbandmittel, die durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz über § 31 Abs. 1 a SGB V in das Recht der gesetzlichen Krankenversicherungen eingeführt worden ist?

Großkopf: Die gesetzliche Klärung der Fragestellung, welche Produkte zur Wundversorgung per Definition den Verbandmitteln zugerechnet werden können, halte ich im Prinzip für zielführend. Immerhin wird hierdurch Rechtssicherheit im Versorgungsbereich „Wunde“ geschaffen. Problematisch ist jedoch, dass der Gesetzgeber mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, die erst durch Auslegung konkretisiert werden müssen. Der erste Blick richtet sich dabei auf die Historie der Gesetzesentwicklung, sprich der Wille des Gesetzgebers ist zu erforschen. Die festgelegten Kerncharakteristika von Verbandmitteln sind auf die Bedeckung oberflächengeschädigter Körperteile und das Aufsaugen von Körperflüssigkeiten ausgerichtet. Der Gesetzesbegründung ist aber ebenso ausdrücklich zu entnehmen, dass die Verbandmitteleigenschaft nicht entfällt, wenn der Gegenstand ergänzendweitere Wirkungen hat, die der Wundheilung dienen, beispielsweise indem er eine Wunde feucht hält, reinigt oder geruchsbindend bzw. antimikrobiell wirkt.

Das Herunterbrechen dieser Anforderungsmerkmale auf die Produktebene ist dann auf den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) als oberstes Selbstverwaltungsorgan der Krankenkassen übertragen worden. Dieser hat in der Folge eine Eingrenzung des Verbandmaterialbegriffs vorgenommen, indem er den Verbandmittelbegriff auf Produkte beschränkte, deren ergänzende Eigenschaft sich ausschließlich auf physikalischem Weg entfaltet. Das würde bedeuten, dass all jene Produkte aus der regelhaften Verordnungsfähigkeit fallen, die über eine antimikrobielle Zusatzwirkung verfügen, die auf eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkweise zurückgeht. Diese enge Interpretation hat dann ja auch zum Streit mit dem Bundesgesundheitsministerium gesorgt, der auf dem Richtertisch des LSG Berlin-Brandenburg gelandet ist.

Schanz: Entsteht aus Ihrer Perspektive durch die Einengung des Verbandmittelbegriffs eine Versorgungslücke, die auch juristische Probleme hervorrufen könnte?

Großkopf: Nun ja, als Jurist kann ich an dieser Stelle nicht wirklich dazu Stellung beziehen, ob die antimikrobielle Wirkung, die der Gesetzgeber ja sozusagen als Nebenwirkung festgesetzt hat, auf einem anderen Wege als durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung erfolgen kann. Für mich stellt sich das Ganze so dar, als ob der G-BA in seinem Beschluss vom 19. April 2018 einen radikalen Schnitt machen wollte, indem er pauschal alle Produkte mit antimikrobieller Wirkung aus der regelhaften Verordnung auszuklammern versuchte. Betroffen wären davon alle Verbandmittel, die in eine Interaktion mit der Wunde eintreten. Würde sich die Ansicht des G-BA durchsetzen, wären diese Verbandmittel aus der Verschreibungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen zumindest solange hinauskatapultiert, bis ein entsprechender Nutzennachweis geführt worden sein sollte. Können die Verbandmittel, die ihre antimikrobielle Zusatzwirkung etwa über Honig-, Silber-, Polihexanid- oder Jod-haltige Auflagen erzielen, ihre Wirksamkeit nicht belegen, werden sie aus der Verordnungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen.

Diese Zäsur wirft Fragen auf. Zunächst: Stehen andere, gleichwertige Methoden zur Verfügung, um das Infektionsgeschehen und die Keimbelastungen in der Wunde zu beherrschen? Bietet der systemische Einsatz von Antibiotika vor dem Hintergrund des 10-Punkte-Planes des Bundesgesundheitsministeriums zur Bekämpfung resistenter Erreger überhaupt eine Alternative? Und die nächste Frage wäre: Welche Anforderungen werden an den Wirksamkeitsnachweise gestellt? Ist überhaupt ein Studiendesign denkbar, mit dem die Hersteller den geforderten Wirksamkeitsnachweis erbringen können? – oder verlangt der G-BA von den Herstellern von Verbandmitteln am Ende etwas Unmögliches? Alles in allem: Ja, ich habe Sorge um die langfristige Versorgungsqualität für Patienten, die an chronischen Wunden leiden.

Aus juristischer Sicht verschärft das ganze Thema die ohnehin schwierige Gemengelage zwischen dem Sozialrecht und dem Zivilrecht. Der vertrags- und haftungsrechtlichen Sorgfaltsmaßstab des Bürgerlichen Gesetzbuches richtet sich an dem aktuell-anerkannten Stand der pflegerischen und medizinischen Wissenschaft und Forschung aus. Das Sozialrecht unterliegt demgegenüber dem Regime der Wirtschaftlichkeit. Ist die Finanzierung der medizinisch-pflegerischen Standards jedoch nicht mehr gesichert, stellt sich die weitere Frage, ob das über Deliktsrecht Maßnahmen verlangt werden können, die liquidationsfähig sind. Auch im Bereich der Wundversorgung dürfen wir weder den Ärzten noch den Pflegenden die Auflösung dieser unklaren Situation zumuten. Der G-BA sieht das offensichtlich anders.

Schanz: Der Gesetzgeber könnte aber doch nachjustieren?

Großkopf: Das hat er ja auch getan. Merkwürdiger Weise laufen in Sachen „Verbandmitteldefinition“ verschiedene Gesetzesinitiativen parallel, die den Streit zwischen BMG und GBA befrieden sollen. Wir haben auf der einen Seite das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) und auf der anderen Seite das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV). Beide Gesetzesinitiativen beinhalten eine Definition des Begriffes „Verbandmittel“. Die Definition des TSVG greift weiter und würde tatsächlich deutlich mehr Klarheit in den Verordnungsbereich bringen, weil hier eindeutig auf die metabolische, die pharmakologische und die proteasenmodulierende Wirkung abgestellt wird, so dass hier eigentlich kein Widerspruch mit der ursprünglichen gesetzgeberischen Intention besteht.

Das GSAV hingegen sieht genau diese Wirkungen für Wundauflagen als nicht indiziert an. Hier entfaltet sich dann das beschriebene Problem der Feststellung, ob eine Wundauflage eine solche Wirkung entfaltet. Schaut man sich die Formulierung des GSAV-Entwurfs, in den die Verbandmitteldefinition eingebettet ist, genau an, offenbart sich eine weitere Merkwürdigkeit: Den Herstellern wird aufgebürdet, einen Nicht-Zustand zu beweisen. Dies kommt quasi einem nicht zu akzeptierendem Ausforschungsbeweis gleich. Darüber hinaus wird der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers konterkariert sowie die vollumfängliche Versorgung des Patienten mit adäquaten Wundauflagen gefährdet. Das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung wird insoweit seinem Titel nicht gerecht und führt uns in Sachen Verbandmittel keinen Schritt weiter.

Schanz: Herzlichen Dank für die aufschlussreichen Worte.