Sie denken, Sie wissen was eine Pause ist? Zum Beispiel schon gewusst, dass rein rechtlich gesehen eine unterbrochene Ruhepause wie nicht gemacht gilt und von Neuem wieder angetreten werden darf? Interessante weitere Fakten dazu erklärt dieses Video - ein Must-See für alle, für die "Pause" irgendwie noch ein Fremdwort ist ...

Zu wenig Per­so­nal und hohes Pati­en­ten­auf­kom­men – das sind so ziem­lich die schlech­tes­ten Vor­aus­set­zun­gen, um wäh­rend der Schicht über­haupt an eine Pau­se zu den­ken. Lei­der ist genau das in vie­len Ein­rich­tun­gen und Kran­ken­häu­sern bit­te­re Rea­li­tät, wes­halb das Pfle­ge­per­so­nal die Ruhe­pau­sen oft­mals gar nicht antritt.

Und die­je­ni­gen, die eine Arbeits­un­ter­bre­chung ein­le­gen, sind aber doch irgend­wie stän­dig in Ruf­be­reit­schaft oder müs­sen ihre Pau­se unter­bre­chen. Ist das rein recht­lich über­haupt eine Pau­se? Und muss nicht die Arbeit­ge­be­rin oder der Arbeit­ge­ber dafür sor­gen, dass das Per­so­nal eine Ruhe­pau­se ein­legt? Recht­lich ist die Ruhe­pau­se durch § 4 Arbeits­zeit­ge­setz (ArbZG) gere­gelt. Im Erklär­vi­deo erfah­ren Sie alles rund um das The­ma Pau­se aus arbeits­zeit­recht­li­cher Perspektive!

