100 Sekunden Sonne ist zurück!Ich befinde mich momentan auf der Winterakademie 2020 auf Gran Canaria, dieses Jahr mit dem Thema: "Zukunft der Pflege".Wie der 1. Tag und vor allem die Anreise gelaufen ist, sehen Sie in dem heutigen Video.Mehr Infos finden Sie hier: http://www.winterakademie.org/Das nächste Video gibt es übrigens schon morgen früh um 8:00! Gepostet von Prof. Dr. Volker Großkopf am Samstag, 25. Januar 2020

Von Generalisierung, Akademisierung und Digitalisierung bis hin zur Problematik des Personalmangels – in der Pflege ist derzeit unfassbar viel in Bewegung. Um gemeinsam mit Pflegenden und anderen Akteuren aus dem Gesundheitswesen und verwandten Sektoren über diese Themen ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren und Lösungsansätze auszutauschen, findet in diesem Jahr unter dem Motto “Die Zukunft der Pflege” bereits zum 13.Mal die Winterakademie von Prof. Dr. Volker Großkopf und Dipl.-Jur. Michael Schanz statt – und das Ganze auf dem schönen und sonnigen Gran Canaria!

Wir werden die gesamte Veranstaltung mit unserem Kamera-Team begleiten und geben täglich mit “100 Sekunden Sonne” einen kleinen Einblick in das vielseitige und facettenreiche Programm.

Am Tag 1 hieß es für die rund 70 Teilnehmer und Referenten erst einmal anreisen, ankommen und kennenlernen!

Wer mehr über die Referenten und die Vortragsthemen erfahren möchte, schaut einfach hier vorbei oder besucht direkt die Seite der Winterakademie.