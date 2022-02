Um die Wunde einer Patientin zu reinigen, griffen Ärzte versehentlich zur einem herkömmlichen Desinfektionsmittel für Oberflächen statt zu einem medizinischen für Wunden. In der Folge kam es zu einem verzögerten Heilungsprozess der betroffenen Wunde. Müssen die Ärzte in diesem Fall haften, auch wenn es sich nur um einen Irrtum gehandelt hat?

Putz­mit­tel statt Anti­sep­ti­kum? Aber bit­te nicht für Wunden!

Was ist passiert?

Bei einer Pati­en­tin wur­den rezi­di­vie­ren­de Abzes­se in der lin­ken Brust fest­ge­stellt, wes­halb die­se im Rah­men eines sta­tio­nä­ren Kran­ken­haus­auf­ent­hal­tes bei meh­re­ren ope­ra­ti­ven Ein­grif­fen gespal­ten wer­den muss­ten. Nach der letz­ten Ope­ra­ti­on rei­nig­ten Ärz­te die Wun­de täg­lich mit dem Wund­des­in­fek­ti­ons­mit­tel Octe­nisept. Bei einer die­ser Rei­ni­gun­gen pas­sier­te nun der Faux­pas: Statt zur Fla­sche Octe­nisept grif­fen die Ärz­te zur Ter­ra­lin Liquid. Dabei han­delt es sich um ein han­dels­üb­li­ches Des­in­fek­ti­ons­mit­tel zur Rei­ni­gung von Oberflächen.

Sofort spül­ten die Ärz­te die Wun­de mehr­mals mit einer Koch­salz­lö­sung aus. Zu gro­ßen Schmer­zen und Schä­den in der Wun­de führ­te die Ver­wechs­lung trotz­dem. Die Pati­en­tin konn­te aber nur weni­ge Tage spä­ter aus der sta­tio­nä­ren Behand­lung ent­las­sen wer­den. Außer­ge­richt­lich zahl­te ihr die Haft­pflicht­ver­si­che­rung ein Schmer­zens­geld in Höhe von 500 Euro.

Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro gefordert

Vor dem Lan­des­ge­richt Köln klag­te die Pati­en­tin gegen den Kran­ken­haus­trä­ger und for­der­te ein Schmer­zens­geld von 30.000 Euro. Zur Begrün­dung ihrer Kla­ge sag­te sie, dass sich die Hei­lung der Wun­de durch die Ver­wen­dung des Flä­chen­des­in­fek­ti­ons­mit­tels um gut sechs Mona­te ver­zö­ger­te. Außer­dem habe sie noch immer Schmer­zen in der lin­ken Brust.

Zudem klag­te die Pati­en­tin auf Fest­stel­lung der Erstat­tungs­pflicht für sämt­li­che mate­ri­el­le Schä­den, die durch die feh­ler­haf­te Behand­lung ent­stan­den sind, soll­ten die­se nicht auf Drit­te über­tra­gen wer­den. Das Gericht hat dem Fest­stel­lungs­an­trag erst­ge­richt­lich statt­ge­ge­ben und die Beklag­te zu einer Schmer­zens­geld­zah­lung in Höhe von 4.000 Euro verurteilt.

Gegen die­ses Urteil leg­te die Pati­en­tin Beru­fung ein. Das Ober­lan­des­ge­richt in Köln hat in zwei­ter Instanz das Urteil ange­passt: Fer­ner sieht das Gericht ein Schmer­zens­geld von 5.500 Euro für ange­mes­sen. Zusam­men mit der Zah­lung der Haft­pflicht­ver­si­che­rung von 500 Euro ergibt das ein Schmer­zens­geld von 6.000 Euro. Nach § 253 Abs. 2 Bür­ger­li­ches Gesetz­buch steht der Betrof­fe­nen ein Aus­gleich für imma­te­ri­el­le zu. Außer­dem sol­len hier­nach Unan­nehm­lich­kei­ten, see­li­sche Belas­tun­gen und sons­ti­ge Unwohl­ge­füh­le wie­der­gut­ge­macht werden.

Die Begründung des Gerichtsurteils

Das OLG sieht in die­sem Fall einen gro­ben Behand­lungs­feh­ler bei den Ärz­ten. Ein gro­ber Behand­lungs­feh­ler liegt vor, wenn meh­re­re Din­ge gege­ben sind:

Ein ein­deu­ti­ger Ver­stoß gegen bewähr­te ärzt­li­che Behand­lungs­re­geln oder gesi­cher­te medi­zi­ni­sche Erkenntnisse

Der Feh­ler ist aus objek­ti­ver Sicht nicht nach­zu­voll­zie­hen und darf einem Arzt nicht unterlaufen

Laut Urteils­be­grün­dung ist die Ver­wechs­lung eines Flä­chen­des­in­fek­ti­ons­mit­tels und eines Anti­sep­ti­kums nach die­sem Sin­ne nicht nach­zu­voll­zie­hen. Allein ein Blick auf das Eti­kett hät­te genügt, um zu erken­nen um wel­ches Mit­tel es sich han­del­te. Zudem wer­de das Mit­tel vor­her in eine Sprit­ze abge­füllt, wo der Feh­ler auch hät­te auf­fal­len müssen.

Das Octe­nisept und Ter­ra­lin liquid in optisch ähn­li­chen Fla­schen ent­hal­ten ist, macht eine Kon­trol­le des Eti­ketts umso wich­ti­ger. Dar­an hät­ten die Ärz­te den­ken müs­se. Und auch dass das Flä­chen­des­in­fek­ti­ons­mit­tel auf dem Wagen mit Ver­bands­zeug neben die Des­in­fek­ti­ons­mit­tel zur Behand­lung von Pati­en­ten gestellt wur­de, ist laut Gericht nicht nachzuvollziehen.

Beweislastumkehr nur teilweise angebracht

In Fäl­len die­ser Art ist es Auf­ga­be der kla­gen­den Per­son, das feh­ler­haf­te Ver­hal­ten der Ärz­te zu bewei­sen. Gelingt dies, kommt es zu einer Beweis­last­um­kehr und die Ärz­te müs­sen bewei­sen, dass sie nicht feh­ler­haft gehan­delt haben. Im Fall vor dem OLG Köln ist das der Pati­en­tin nur zum Teil gelun­gen. Denn die Beweis­last­um­kehr erstreckt sich auch auf Sekun­där­schä­den, die aus der Pri­mär­ver­let­zung – durch die feh­ler­haf­te Behand­lung der Wun­de – ent­ste­hen können.

So ist nach Ansicht des Gerichts eine Beweis­last­um­kehr dahin­ge­hend begrün­det, dass der Behand­lungs­feh­ler (also die fälsch­li­che Ver­wen­dung des Flä­chen­des­in­fek­ti­ons­mit­tels) dazu geeig­net ist, das Gewe­be um die Wun­de ober­fläch­lich zu ver­ät­zen. Zudem habe die Spü­lung in der Brust unstrei­tig zu sofor­ti­gen star­ken Schmer­zen bei der Pati­en­tin geführt. Auch dass der Wund­hei­lungs­pro­zess durch die Spü­lung um sechs Mona­te ver­zö­gert wur­de und es im Zuge des­sen zu anhal­ten­den Schmer­zen kam, konn­te vom Gericht zwei­fels­frei fest­ge­stellt werden.

Die Wunde wurde verätzt

Eine Beweis­last­um­kehr in Bezug auf die von der Klä­ge­rin ange­ge­be­nen dau­er­haf­ten Fol­gen und Schä­den durch den Behand­lungs­feh­ler ver­neint das Gericht aller­dings. Die Pati­en­tin hat­te ange­ge­ben, dass sich Fis­teln in der Brust gebil­det hät­ten, die zusätz­li­che Schmer­zen ver­ur­sa­chen. Zudem käme es nach der feh­ler­haf­ten Behand­lung zu Miss­emp­fin­dun­gen in der lin­ken Brust. Nach dem Gut­ach­ten eines Sach­ver­stän­di­gen sei­en dies kei­ne typi­schen Sekun­där­schä­den, die sich aus dem Pri­mär­scha­den hät­ten erge­ben kön­nen. Ent­spre­chend sieht das Gericht hier kei­ne Beweislastumkehr.

Die Höhe des Schmer­zens­gelds wur­de somit nach fol­gen­den Gesichts­punk­ten ermittelt:

Die unmit­tel­ba­ren Schmer­zen der Pati­en­tin bei der Spü­lung mit dem fal­schen Desinfektionsmittel

Den um sechs Mona­te ver­zö­ger­ten Heilungsprozess

Quel­le: OLG Köln vom 27. Juni 2012, 5 U 38/10