Oberstes Selbstverwaltungsgremium Gemein­sa­mer Bundes­aus­schuss: 5 Fakten

Ein „Gemein­sa­mer Bundes­aus­schuss“ (kurz: G‑BA) besteht seit 2004 in der bundes­deut­schen Gesund­heits­po­li­tik. Was is das eigent­lich und welche Inter­es­sen vertritt diese Insti­tu­tion? Unsere fünf Fakten.