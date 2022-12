Anzeige

Fakt 1: Bluthoch­druck kann drasti­sche Folgen haben

Da Bluthoch­druck im Anfangs­sta­dium oft noch keine Symptome verur­sacht, besteht die Gefahr, dass er über Jahre weiter ansteigt. Der chronisch erhöhte Blutdruck kann die Blutge­fäße schädi­gen, was zu Arterio­skle­rose und Blutge­rinn­seln beiträgt.

Menschen mit Bluthoch­druck können so Durch­blu­tungs­stö­run­gen in den Beinen entwi­ckeln. Durch die vereng­ten Gefäße können die Organe nicht mehr ausrei­chend mit Blut versorgt werden. So kann sich zum Beispiel eine Nieren­funk­ti­ons­stö­rung entwi­ckeln, die ihrer­seits den Blutdruck weiter anstei­gen lässt.

Dadurch dass das Herz stärker pumpen muss, verdi­cken sich mit der Zeit die Herzmus­kel­fa­sern und der Herzmus­kel wird steifer, sodass das Herz sich nicht mehr richtig zusam­men­zie­hen kann und das Blut weniger Sauer­stoff trans­por­tiert. Schlag­an­fälle und Herzin­farkte können ebenfalls Folgen von Bluthoch­druck sein, genauso wie Schädi­gun­gen des Gehirns.

Fakt 2: Einige Lebens­mit­tel können den Blutdruck günstig beeinflussen

Immer wieder ist die Rede von Lebens­mit­teln, die den Blutdruck senken sollen. Einige wurden in Studien unter­sucht. Demnach hat Knoblauch eine günstige Wirkung auf den systo­li­schen Blutdruck, vermut­lich aufgrund des hohen Schwe­fel­ge­halts. Auch Rote-Bete-Saft ist effek­tiv: Der hohe Nitrat­ge­halt der Roten Bete wirkt gefäßerweiternd.

Aller­dings ist noch nicht klar, ob die Wirkung länger anhält. Kakao­pro­dukte – bezie­hungs­weise die darin enthal­te­nen Flava­nole – wirken ebenfalls blutdrucksenkend.

Einige Mineral­stoffe gelten als blutdruck­sen­kend: Kalium trägt zur Senkung des Blutdrucks bei, da es den Nieren hilft, überschüs­si­ges Natrium auszu­schei­den. Magne­sium erwei­tert die Gefäße und kann so den Blutdruck sinken lassen.

Fakt 3: Sport hilft bei hohem Blutdruck

Viele Menschen mit hohem Blutdruck haben Angst, sich zu überlas­ten. Sport­li­che Anstren­gung erhöht natür­lich den Blutdruck, aber nur kurzfris­tig. Wer regel­mä­ßig Sport treibt, trainiert das Herz-Kreis­lauf-System. Die Gefäße werden elasti­scher und der Ruhepuls sinkt. Beson­ders günstig sind Ausdau­er­sport­ar­ten, also Nordic Walking, Fahrrad fahren oder Schwimmen.

Diese sind auch für Menschen mit höherem Körper­ge­wicht machbar, da sie die Gelenke weniger belas­ten als zum Beispiel Joggen. Auch leich­tes Kraft­trai­ning ist empfeh­lens­wert, da es hilft, Muskeln aufzu­bauen und so die Belas­tungs­grenze des Körpers zu erhöhen. Aller­dings sollte man nicht mit schwe­ren Gewich­ten trainie­ren, da die Press­at­mung den Blutdruck steigen lässt.

Grund­sätz­lich sollte man auf jeden Fall mit dem Arzt abspre­chen, welche Sport­ar­ten in welcher Inten­si­tät indivi­du­ell empfeh­lens­wert sind. Für den Anfang sind schon regel­mä­ßige Spazier­gänge ein Fortschritt.

Dabei kann ein Schritt­zäh­ler motivie­rend wirken. Ideal für die Herzge­sund­heit sind 10.000 Schritte pro Tag. Wenn das regel­mä­ßig klappt, kann man mit einem geziel­ten Ausdau­er­trai­ning begin­nen. Viele Kranken­kas­sen fördern entspre­chende Trainingsprogramme.

Fakt 4: Die richtige Ernäh­rung ist wichtig

Der Begriff „gesunde Ernäh­rung“ ist für die meisten Menschen wenig greif­bar. Hilfrei­cher ist hier die Orien­tie­rung an der sogenann­ten Mittel­meer-Diät. Das heißt

Wenig rotes Fleisch, dafür mehr Fisch, Geflü­gel in Maßen

Frische, unver­ar­bei­tete Lebens­mit­tel, weniger Fertig­ge­richte einschließ­lich Wurst­wa­ren (das spart auch Salz)

Olivenöl als Fettquelle nutzen

Statt Salz öfter Kräuter zum Würzen nutzen

Wenig Alkohol (am besten ganz verzichten)

Viel Gemüse und Obst (am besten frisch)

Auch die Umstel­lung von Weißmehl- auf Vollkorn­pro­dukte hilft der Gesundheit.

Das wichtigste bei einer blutdruck­sen­ken­den Ernäh­rung ist die Reduk­tion von Salz. Denn Salz enthält Natrium, das Wasser im Körper bindet. Dadurch erhöht sich die Menge Blut, die im Körper zirku­liert und das Herz muss stärker pumpen, um das Blut zu bewegen. Wenn man weniger Salz aufnimmt, sinkt dagegen das Blutvo­lu­men – der Blutdruck kann sinken.

Fakt 5: Selbst messen ist sinnvoll

Den Blutdruck selbst zu messen hilft dabei, die Kontrolle zu behal­ten. So kann man erken­nen, wie der Blutdruck auf den norma­len Alltag reagiert oder was sich durch Sport oder Medika­mente ändert. Auch für das Arztge­spräch ist es wichtig, die eigenen Werte zu kennen.

Messge­räte für den Blutdruck gibt es sowohl für die Oberarm- als auch für die Handge­lenk­mes­sung. Die Oberarm­mes­sung gilt als genauer, aller­dings empfin­den viele Menschen das Gerät zur Handge­lenk­mes­sung als einfa­cher in der Bedie­nung. Am besten ist es, sich vor dem Kauf vom Arzt beraten zu lassen.

So messen Sie richtig: