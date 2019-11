Immer mehr Menschen gehen zu einer Beschäftigung auf Teilzeit über, um neben der Arbeit mehr Zeit für sich und die Familie zu haben. Natürlich geht dieser Plan nicht immer auf - nicht zuletzt wegen der zahlreichen Überstunden, die insbesondere in der Pflege häufig geleistet werden müssen. Wir erklären, wie die Überstundenregelung bei Teilzeitkräften aussieht und was dabei zu beachten ist.

Welche Überstundenregelungen gelten für Teilzeitkräfte? © Spotmatik | Dreamstime.com

Überstunden nur mit Vertrag

Die grundsätzliche Regel ist einfach: Als Teilzeitkraft ist man zur Leistung von Überstunden nicht verpflichtet. Es sei denn, es gelten abweichende Regelungen, die im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgehalten werden. Mit der Unterschrift erklärt sich die Teilzeitkraft bereit, auf Anforderung Überstunden zu leisten. Die Zahl der Mehrarbeitsstunden pro Woche oder pro Monat müssen ebenfalls vertraglich festgelegt sein. Die Überstundenregelung kann grundsätzlich auch in der Betriebs- oder Dienstvereinbarung verankert sein. Im unwahrscheinlichen Fall einer besonderen, betriebsschädigenden Situation, die nur durch Überstunden beseitigt werden kann, z.B. ein Brand oder ein ähnliches Ereignis, darf der Chef einseitig Überstunden anordnen.

Was ist bei der Leistung von Überstunden zu beachten?

Wenn sich eine Teilzeitkraft per Vertrag zur verpflichtenden Mehrarbeit entscheidet, so wird sie für ihre zusätzlichen Leistungen natürlich entsprechend entlohnt. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erhält der Arbeitnehmer für die verrichteten Überstunden den üblichen Stundenlohn oder einen entsprechenden Freizeitausgleich.

Auch interessant Arbeitszeitrecht Angemessener Nachtzuschlag für Pflegekräfte Nachtschichten sind ein fester Bestandteil des Pflegealltags. Bei der Vergütung der nächtlichen Arbeitsstunden besteht für Pflegekräfte laut des Arbeitszeitgesetzes Anspruch auf eine angemessene Bonuszahlung. Anzeige Festanstellung statt Selbstständigkeit Eigene Praxis? Viele Mediziner bevorzugen Anstellung und Teilzeit „Selbstständig zu arbeiten, bedeutet selbst und ständig zu arbeiten“. Diese berühmte Formel hat wohl jeder schon einmal gehört. Aber die meisten Freiberufler wissen genau, wie viel Wahrheit darin steckt. Zwar ist die Selbstständigkeit mit enormen Freiheiten verbunden, von denen viele Angestellte nur träumen können. Eine eigene Praxis zu führen, bedeutet aber nicht nur ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Flexibilität, sondern auch große Herausforderungen, finanzielle Unsicherheit, eine immense Verantwortung für sich selbst und für Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben: Buchhaltung und Abrechnungen müssen erledigt werden, es muss akquiriert werden, Personalpläne müssen aufgestellt werden, Budgets verwaltet und eingeteilt werden und vieles mehr.

Es sollte allerdings auch gut überlegt sein, ob sich ein finanzieller Ausgleich der Überstunden lohnt. Denn in der Regel werden sie mit dem jeweiligen Monatsgehalt abgegolten, das entsprechend versteuert wird. Das kann für die Arbeitskraft bedeuten: Weniger Geld für mehr Arbeit. Generell hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) verankerte maximale Arbeitszeit nicht überschritten wird.

Tipp: Genauso, wie man als Teilzeitkraft grundsätzlich nicht zur Mehrarbeit verpflichtet ist, ist auch der Chef nicht verpflichtet, freiwillig geleistete Überstunden zu bezahlen, wenn diese zuvor nicht angeordnet worden sind oder ein Notfall vorliegt. Eine entsprechende Klausel im Vertrag empfiehtl sich daher. Klarstellend sollten Teilzeitkräfte bestenfalls nur die Überstunden leisten, die vertraglich vom Arbeitgeber angeordnet oder wenigstens still zur Kenntnis genommen werden. Diese zusätzliche Arbeitszeit wird dann auch entsprechend vergütet.

Auch interessant Arbeitszeitrecht Wie viele Nachtschichten in Folge dürfen gemacht werden? In vielen Köpfen ist verankert, dass sechs Nachtschichten in Folge geleistet werden dürfen. Stimmt das oder ist diese Annahme arbeitszeitrechtlich längst überholt? Hierzu und auf die Frage, wie die Pausen und Ruhezeiten geregelt werden müssen, gibt Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Großkopf in seinem Videobeitrag Antworten. Geld für Umziehen und Autofahren Müssen Umkleide- und Fahrtzeiten vergütet werden? "Wird die Zeit, die ich zum Umziehen brauche eigentlich bezahlt? Und wie sieht das mit den Fahrtzeiten bei der ambulanten Pflege aus?" - Zwei häufig gestellte Fragen aus dem Arbeitsrecht, über die wir im Folgenden aufklären wollen.

Aufgepasst: Anspruch auf Vollzeitjob bei regelmäßiger Mehrarbeit

Leistet eine Teilzeitkraft auf Anordnung des Arbeitgebers regelmäßig Mehrarbeit, so ist von einer stillschweigenden Neuregelung des Arbeitsvertrags die Rede. Dies kann passieren, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter längerfristig ausfällt und sein Platz durch eine Teilzeitkraft vertreten wird. In diesem Fall handelt es sich dann nicht mehr um Überstunden, sondern um regulär geforderte Arbeitszeit und -leistung. Auf dieser Basis kann der Arbeitnehmer die Fortsetzung der Beschäftigung in dieser Form verlangen. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 04.05.2006 (Az. 8 Sa 2046/05) wird die Teilzeitstelle dann automatisch zur Vollzeitstelle.

Umgekehrt ist es nicht ganz so einfach. Um diese Änderung von Teilzeit zu Vollzeit wieder rückgängig zu machen, bedarf es die Einverständniserklärung des Arbeitnehmers. Erfolgt diese, so muss dieser in Zukunft weniger arbeiten und würde dann wieder das Teilzeitgehalt beziehen. Ist er nicht damit einverstanden, muss ihm der Arbeitgeber demnach den Lohn für eine Vollzeitbeschäftigung auszahlen. Allerdings hat er auch die Option, den Vertrag per Änderungskündigung zurückzustufen.