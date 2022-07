Mitarbeiter wollten sich auch künftig nicht gegen Corona impfen Branden­burg: Betre­tungs­ver­bot für Gesund­heits­per­so­nal erstma­lig angewendet!

Erstmals sind in Branden­burg Betre­tungs­ver­bote für zwei nicht gegen das Corona­vi­rus geimpfte Mitar­bei­ter in der Gesund­heits­bran­che verhängt worden. Die beiden können damit nicht mehr in ihrer Arbeits­stätte tätig sein.