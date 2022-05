Gesundheitskioske auf dem Vormarsch: Seit einiger Zeit gibt es in ausgewählten Großstadtvierteln mit hohem Migrantenanteil die neuen Angebote, die eine Beratungs- und Lotsenfunktion einnehmen und niederschwellige, mehrsprachige Hilfe bei gesundheitlichen Fragen und Problemen bieten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das Pilotprojekt nun auf ganz Deutschland ausweiten.

Bun­des­mi­nis­ter für Gesund­heit, Karl Lau­ter­bach (SPD) Bild: BMG/Thomas Ecke

Rat und Tat in allen Gesund­heits­fra­gen, Ernäh­rungs­be­ra­tung, Ver­mitt­lung zu spe­zia­li­sier­ten Ärz­ten und Kli­ni­ken oder Hil­fe bei psy­chi­schen Pro­ble­men, oder ein­fach mal Zeit für ein Gespräch – und das alles nied­rig­schwel­lig, mehr­spra­chig und aus einer Hand: Nach dem Erfolg der Pilot­pro­jek­te für „Gesund­heits­kios­ke“ in aus­ge­wähl­ten deut­schen Groß­städ­ten will Bun­des-Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) das Modell bun­des­weit eta­blie­ren. Hier­zu plant der Minis­ter ent­spre­chen­de Initia­ti­ven, eine kon­kre­te Aus­ge­stal­tung des­sen gibt es jedoch noch nicht.

Seit Mit­te bis Ende ver­gan­ge­nen Jah­ren gibt es die ers­ten die­ser Ein­rich­tun­gen. Eines haben sie alle gemein: Sie lie­gen in Stadt­tei­len mit nied­ri­gem Sozi­al­pres­ti­ge, hoher Arbeits­lo­sig­keit und hohem Migran­ten-Anteil. Des­we­gen ist Mehr­spra­chig­keit, etwa Ange­bo­te auf Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Tür­kisch, Pol­nisch oder Ara­bisch, abso­lu­ter Stan­dard, ebsn­so wie die Zen­tra­li­tät und gute Erreich­bar­keit mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln. Wer Hil­fe oder Rat benö­tigt, kann ein­fach vorbeikommen.

Das Kon­zept soll die Lücke schlie­ßen zwi­schen dem blo­ßen Nichts­tun bei gesund­heit­li­chen Pro­ble­men und dem Arzt­be­such, der vie­len eine zu hohe Schwel­le ist.

Zumal aller­meist nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te in sozi­al schwä­che­ren Stadt­tei­len viel dün­ner gesät und Ter­mi­ne des­halb schwie­ri­ger zu bekom­men sind als in „wohl­ha­ben­den“ Vier­teln der­sel­ben Stadt, wo Pri­vat­pa­ti­en­ten, die Bereit­schaft zu Zusatz­leis­tun­gen und weni­ger gra­vie­ren­de gesund­heit­li­che Pro­ble­me eini­ge der Stand­ort­fak­to­ren sind – das gilt erst recht für Fach­ärz­te. Vie­ler­orts arbei­ten für die neu­en Ange­bo­te städ­ti­sche Stel­len mit gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen und Ärz­te­netz­wer­ken zusam­men, oft beglei­tet von einer wis­sen­schaft­li­chen Evaluierung.

Gesundheitskiosk: Städtische „Problemviertel“ besonders im Fokus

Die ers­ten Gesund­heits­kios­ke hat­ten in den Ham­bur­ger Stadt­tei­len Bills­tedt, Horn und Müm­mel­manns­berg eröff­net, in Essen-Alten­es­sen und ‑Katern­berg sowie in Köln-Chor­wei­ler – dort unter dem sehr schö­nen Namen „Die Küm­me­rei“. Im April 2022 kam eine Ein­rich­tung in Aachen-Rothe Erde hin­zu, die sich zugleich mit mobi­len Ange­bo­ten um die kom­plet­te Eure­gio, dem Gebiet um die Regio­nal­me­tro­po­le am deutsch-bel­gisch-nie­der­län­di­schen Drei­län­der­eck küm­mern will.

„Die­se Kon­zep­te haben sich als sehr wirk­sam erwie­sen“, so Lau­ter­bach zur Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung. Die Gesund­heits­kios­ke ste­hen zur Sei­te bei der Ter­min­ver­ein­ba­rung mit Ärz­ten oder Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren (MVZ), oder auch beim Über­set­zen von Tex­ten mit gesund­heit­li­chem Bezug.

Auch von Nut­zen sein sol­len sie, falls sich ab dem kom­men­den Herbst die Coro­na-Pan­de­mie noch­mals zuspit­zen soll­te. Die Impf­quo­ten in sozi­al schlech­ter­ge­stell­ten Stadt­tei­len hat­ten sich als nied­ri­ger, die Inzi­den­zen als höher erwie­sen (ein Bei­spiel dafür aus Köln sie­he hier). Exper­ten ver­mu­ten, dass die man­geln­de Anspra­che von Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund eine Ursa­che hier­für sein könn­te. Die Gesund­heits­kios­ke könn­ten, in der jewei­li­gen Lan­des- und Umgangs­spra­che der Men­schen vor Ort, Hil­fe leis­ten, sie zum Imp­fen zu moti­vie­ren, so die Hoffnung.

Cannabis-Legalisierung soll bereits Anfang 2023 kommen

Zugleich kün­dig­te Lau­ter­bach an, noch in der zwei­ten Jah­res­hälf­te einen Geset­zes­ent­wurf zur Can­na­bis-Lega­li­sie­rung vor­zu­le­gen. Die Lega­li­sie­rung von THC-hal­ti­gen Pro­duk­ten, die im Koali­ti­ons­ver­trag ver­an­kert ist, ist eine der schil­lern­den Ver­ein­ba­run­gen des Ampel-Bündnisses.

Der Scha­den einer Nicht-Lega­li­sie­rung etwa durch den Ver­kauf von ver­un­rei­nig­tem Mate­ri­al schei­ne grö­ßer zu sein als eine kon­trol­lier­te Abga­be, erläu­ter­te Lau­ter­bach im Gespräch mit der FAZ. Laut Bun­des-Jus­tiz­mi­nis­ter Mar­co Busch­mann (FDP) sei es denk­bar, dass die Lega­li­sie­rung dann im Früh­jahr 2023 in Kraft tre­te. Von der Lega­li­sie­rung ver­spre­chen sich die Befür­wor­ter zudem Steu­er­ein­nah­men, ein­ge­spar­te Res­sour­cen bei Poli­zei und Jus­tiz durch die weg­fal­len­de Ver­fol­gung von Can­na­bis-Delik­ten. Hier haben wir noch mehr zu den Pros und Con­tras einer Lega­li­sie­rung.