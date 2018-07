Wundversorgung Abschied vom Ulcus – ein dreiteiliger Praxisworkshop auf dem IWC 2015

Beim Inselworkshop der medi GmbH "Abschied vom Ulcus in drei Schritten – Stichwort Selbstmanagement" lernen Teilnehmer eine optimale Wundgeschwür-Versorgung kennen. Er findet im Rahmen des achten Interdisziplinären WundCongress am 26. November in den Kölner Sartory-Sälen statt.