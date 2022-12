Anzeige Wundbe­hand­lung Aufga­ben­de­le­ga­tion und Verord­nungs­fä­hig­keit – Wer trägt welche Verantwortung?

Bestimmte Aufga­ben können von Ärzten an Pflege­fach­kräfte delegiert werden. Doch nicht immer ist die Grenze des Übergangs zum ausschließ­li­chen Arztvor­be­halt ersicht­lich. Oftmals kommt es zu Missver­ständ­nis­sen in der verti­ka­len Arbeits­tei­lung zwischen ärztli­chem und nicht­ärzt­li­chem Perso­nal. Das Arbeits­feld der Wundver­sor­gung ist in beson­de­rer Weise von dieser Gemenge­lage betrof­fen. Hier kommt neben den haftungs­recht­li­chen Kompli­ka­tio­nen auch noch ein gewis­ses Maß an Verord­nungs­un­si­cher­heit hinzu.