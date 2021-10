Polypharmazie

Etli­che Mil­lio­nen Bun­des­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger neh­men dau­er­haft meh­re­re Medi­ka­men­te par­al­lel zuein­an­der ein. Doch nicht immer ist klar, ob die ver­schie­de­nen Arz­nei­mit­tel über­haupt mit­ein­an­der har­mo­nie­ren – oder in ihrer Zusam­men­wir­kung sogar Schä­den verursachen.

Die Gefahr ist dra­ma­tisch unter­schätzt, und viel zu wenig im Bewusst­sein vor allem von Pati­en­ten, aber auch Ärz­ten und Apo­the­kern: Laut einer Schät­zung des Bre­mer Gesund­heits­for­schers Gerd Gla­es­ke, den die „Süd­deut­sche Zei­tung“ bereits 2010 zitier­te, ist die soge­nann­te Poly­phar­ma­zie Ursa­che für 16.000 bis 25.000 Todes­fäl­le in Deutsch­land jähr­lich. In der Spit­ze könn­te also jeder 40. Todes­fall hier­zu­lan­de ursäch­lich mit den Wech­sel­wir­kun­gen der Arz­nei­mit­tel zu tun haben.

Zum Ver­gleich: Die Zahl der Unfall­op­fer lag 2020 in Deutsch­land bei „nur“ noch 2.724 (in den Vor-Coro­na-Jah­ren 2017 bis 2019 bei knapp über 3.000)! In der Zwi­schen­zeit ist Deutsch­land wei­ter deut­lich geal­tert; die Lebens­er­war­tung gestie­gen – was den Medi­ka­men­ten-Bedarf wei­ter erhöht hat.

Fast ein Viertel der Bevölkerung nimmt täglich mindestens drei Medikamente

Von Poly­phar­ma­zie – auch Poly- oder Mul­ti­me­di­ka­ti­on genannt – spricht man, wenn chro­ni­sche Pati­en­ten min­des­tens fünf ver­schie­de­ne Arz­nei­mit­tel dau­er­haft ein­neh­men. Laut eine wei­ter gefass­ten Defi­ni­ti­on genü­gen drei par­al­lel ein­ge­nom­me­ne Medi­ka­men­te, um bereits von einer Poly­phar­ma­zie zu sprechen.

Das Phä­no­men ist dabei wei­ter ver­brei­tet als man denkt: Laut einer Erhe­bung der Bun­des­ver­ei­ni­gung Deut­scher Apo­the­ker­ver­bän­de (ABDA) nah­men im Jahr 2019 rund 9 Pro­zent der Bevöl­ke­rung 3 Medi­ka­men­te neben­ein­an­der ein. Bei 5 Pro­zent waren es bereits 4 Arz­nei­mit­tel, bei wei­te­ren 9 Pro­zent sogar 5 Medi­ka­men­te oder mehr. Je nach gewähl­ter Defi­ni­ti­on betrifft Poly­me­di­ka­ti­on damit folg­lich 9 bis 23 Pro­zent der Bevölkerung!

Wenig ver­wun­der­lich ist die zuneh­men­de Medi­ka­ti­on im Alter: Laut einer wei­te­ren Pres­se­mel­dung des ABDA von März 2021 neh­men 7,6 Mil­lio­nen Bun­des­bür­ger ab 65 Jah­ren neh­men täg­lich fünf oder mehr Arz­nei­mit­tel ein. In der Alters­grup­pe zwi­schen 75 und 80 Jah­ren braucht jeder Drit­te sogar mehr als acht Medi­ka­men­te. Man den­ke nur an die oft­mals prall mit Tablet­ten und Kap­seln gefüll­ten Medi­ka­ti­ons-Dis­pen­ser in Senio­ren- und Pflegeheimen…

Häufiges Problem: Ein Arzt weiß nicht, was der andere tut

Um die Zahl der mög­li­chen Wech­sel­wir­kun­gen zu berech­nen, gibt es eine ein­fa­che For­mel: I = (n2-n)/2. Dabei steht I für die Zahl der mög­li­chen Inter­ak­tio­nen, n für die Anzahl der dau­er­haft ein­ge­nom­me­nen Medi­ka­men­te. Bei drei par­al­lel zuein­an­der genom­me­nen Medi­ka­men­ten sind drei Inter­ak­tio­nen mög­lich (Medi­ka­ment A mit B, Medi­ka­ment B mit C, Medi­ka­ment A mit C). Bei fünf Medi­ka­men­ten steigt die Zahl der zu prü­fen­den Inter­ak­tio­nen bereits auf zehn, bei zehn Arz­nei­mit­teln sind es 45!

Was kaum jemand der Betrof­fe­nen weiß: Seit Okto­ber 2016 haben Pati­en­ten, die dau­er­haft drei oder mehr ver­ord­ne­te Medi­ka­men­te ein­neh­men, beim Arzt­be­such Anspruch auf den Aus­druck eines Medi­ka­ti­ons­plans. Ein wei­te­res Pro­blem ist das häu­fig par­al­le­le Auf­su­chen von Ärz­ten – das soge­nann­te Ärz­te-Hop­ping. Hier­bei kann der Über­blick der ein­zel­nen Medi­zi­ner über das Medi­ka­ti­ons-Regime des Pati­en­ten ver­lo­ren gehen.

Zentralisierte Medikationsdaten als Mittel gegen die Polypharmazie

Eine wei­te­re Abhil­fe könn­ten zen­tral abruf­ba­re Medi­ka­ti­ons­da­ten der Pati­en­ten sein, etwa über ver­netz­te Gesund­heits­sys­te­me. Ein elek­tro­ni­scher, auto­ma­tisch gepfleg­ter Medi­ka­ti­ons­plan ist hier ein viel­ver­spre­chen­der Ansatz. Oder eine Bün­de­lung bei der Apo­the­ke, wie sie ABDA-Prä­si­den­tin Gabrie­le Regi­na Over­wiening vor­schlägt: Sie sei oft „die ein­zi­ge Instanz, die einen voll­stän­di­gen Über­blick über die aktu­el­le Selbst­me­di­ka­ti­on eines Pati­en­ten habe“.