Florence Nightingale war eine britische Krankenschwester, die als Pionierin der modernen Pflege gilt. Auch bekannt unter dem Beinamen ‘The Lady with the Lamp’, wurde Nightingale zu einer wichtigen Figur der viktorianischen Zeit und setzte sich immer wieder für Neuerungen in der Pflege ein.

Flo­rence Nightingale

Flo­rence Nightin­ga­le ist unter ande­rem dafür bekannt, dass sie die Pfle­ge zu einem respek­tier­ten Beruf mach­te und für Ver­bes­se­run­gen der Gesund­heits­stan­dards kämpf­te. Vor allem ihr Ein­fluss nach und wäh­rend des Krim-Krie­ges war signi­fi­kant und führ­te zu län­ger­fris­ti­gen posi­ti­ven Ver­än­de­run­gen für die Gesund­heit der Armee.

Wo ist Florence Nightingale geboren?

Nightin­ga­le ist am 12. Mai 1820 in Flo­renz, Ita­li­en gebo­ren und wur­de auch nach ihrer Geburts­stadt benannt. Im Jahr 1821 zog ihre Fami­lie zurück nach Eng­land, wo sie zwi­schen zwei Fami­li­en­häu­sern, jeweils in Der­byshire und Hamp­shire, aufwuchs.

Weil Pfle­ge­be­ru­fe zu die­sem Zeit­punkt nicht gut ange­se­hen wur­den, traf Nightin­ga­les Ent­schei­dung, Pfle­ge­rin zu wer­den, zunächst auf Wider­stand von­sei­ten ihrer Fami­lie. Letzt­end­lich aber konn­te Nightin­ga­le Theo­dor Flied­ner in Kai­sers­werth assis­tie­ren. Nach ihrer Rück­kehr nach Eng­land im Jahr 1853 wur­de sie, mit 33 Jah­ren, als Lei­te­rin eines Kran­ken­hau­ses in Lon­don angestellt.

Was hat Florence Nightingale erreicht?

Wäh­rend des Krim-Krie­ges war die Pfle­ge­ver­sor­gung von bri­ti­schen Sol­da­ten man­gel­haft. Nightin­ga­le wur­de daher zusam­men mit eini­gen Kran­ken­schwes­tern in die Tür­kei ein­ge­bracht. Im Lau­fe ihrer Zeit dort gab es eine deut­li­che Ver­bes­se­rung des Sani­täts­we­sens und auch die Todes­ra­te sank erheb­lich. Hier erhielt sie den Bei­na­men ‘The Lady with the Lamp’ wegen der Lam­pe, die sie auf ihren Run­den immer mit sich hatte.

Im Jahr 1860 eröff­ne­te sie die Nightin­ga­le Trai­ning School am St. Tho­mas Hos­pi­tal in Lon­don – die ers­te Berufs­schu­le für Pfle­gen­de. 1883 erhielt Nightin­ga­le das könig­li­che Rote Kreuz und 1907 wur­de ihr der Ver­dienst­or­dern – die höchs­te zivi­le Aus­zeich­nung – ver­lie­hen. Heut­zu­ta­ge wird jedes Jahr an ihrem Geburts­tag der Inter­na­tio­na­le Tag der Pfle­ge gefeiert.

Auch heu­te dient Nightin­ga­le als Inspi­ra­ti­on für Refor­men in der Pfle­ge. Zum Bei­spiel wur­de sie die Haupt­fi­gur des Kurz­films ‘The Lady with the Lamp’, der von dem Deut­schen Berufs­ver­band für Pfle­ge­be­ru­fe (DBfK) als Teil der #Pfle­geN­ach­Co­ro­na-Kam­pa­gne gemacht wur­de. Die sym­bo­li­sche Prä­senz der berühm­ten Pfle­ge­rin zeig­te die gro­ße Rele­vanz ihrer dama­li­gen Arbeit für die heu­ti­ge Pflege.

Was erfand Florence Nightingale?

Nightin­ga­le war sehr begabt in Sta­tis­tik und im Umgang mit Daten. Sie ent­wi­ckel­te ein neu­ar­ti­ges Dia­gramm, mit dem Sta­tis­ti­ken visu­ell dar­ge­stellt wer­den konn­ten. Nach ihrer Arbeit wäh­rend des Krim-Krie­ges wand­te sie auch ihr sta­tis­ti­sches Wis­sen an, um die medi­zi­ni­schen Feh­ler und die Not­wen­dig­keit einer medi­zi­ni­schen Reform zu illus­trie­ren. Im Jahr 1858 wur­de Nightin­ga­le mit einer Mit­glied­schaft in der Roy­al Sta­tis­ti­cal Socie­ty aner­kannt. Sie war die ers­te Frau, die dort auf­ge­nom­men wurde.

Bei­spiel eines Polar-Area-Dia­gramms von Flo­rence Nightingale

Flo­rence Nightin­ga­le war außer­dem eine pro­duk­ti­ve Schrift­stel­le­rin. Sie schrieb über 200 Berich­te, Bro­schü­ren und Bücher mit dem Ziel, die Gesund­heits­stan­dards zu ver­bes­sern. Ihr bekann­tes­tes Buch „Notes on Nur­sing: What it is, and What it is Not“ wur­de 1859 ver­öf­fent­licht und ent­hält unter ande­rem Emp­feh­lun­gen zur Pati­en­ten­ver­sor­gung und Krankenhausumgebung.

Wo ist Nightingale gestorben?

Spä­ter im Leben war Flo­rence Nightin­ga­le wegen einer Erkran­kung oft bett­lä­ge­rig. Sie ist am 13. August 1910 im Alter von 90 Jah­ren gestor­ben und wur­de in East Wel­low, Hamp­shire, neben eini­gen Ange­hö­ri­gen beerdigt.

Quel­le: The Flo­rence Nightin­ga­le Muse­um, Natio­nal Women’s Histo­ry Muse­um, DBfK