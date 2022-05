In Deutschland fehlen insgesamt 558.000 Fachkräfte. Das Gesundheitswesen ist besonders stark von der Misere betroffen, wie aus dem aktuellen Bericht des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht.

Gleich im ers­ten Quar­tal des Jah­res 2022 ist die Fach­kräf­te­lü­cke um rund 88.000 offe­ne Stel­len gestie­gen. Die Stel­len­über­hangs­quo­te, die den Anteil offe­ner Stel­len, die nicht mit pas­send qua­li­fi­zier­ten Arbeits­lo­sen besetzt wer­den kön­nen, beschreibt, lag im März 2022 bei 45,9 Pro­zent.

Somit konn­te knapp die Hälf­te aller offe­nen Stel­len nicht besetzt wer­den. Beson­ders pre­kär ist die Situa­ti­on im Bereich „Gesund­heit, Sozia­les, Leh­re und Erzie­hung“ mit der höchs­ten Stel­len­über­gangs­quo­te. Stand März konn­ten etwa sechs von zehn Stel­len nicht pas­send besetzt werden.

Die Zahl der Arbeits­lo­sen sank im Ver­gleich zum Vor­jah­res­wert im März 2021 sai­son­be­rei­nigt um etwa 461.000 (minus 16,7 Pro­zent) auf nun nur noch 2,3 Mil­lio­nen. Damit lag sie nur noch mar­gi­nal über dem Wert zu Beginn der Coro­na-Kri­se im März 2020. Im Ver­lauf des ers­ten Quar­tals 2022 sank die Zahl der Arbeits­lo­sen um 4,7 Pro­zent (etwa minus 113.000). Somit dürf­te die Fach­kräf­te­si­tua­ti­on für Unter­neh­men ange­spann­ter sein denn je, denn dem Höchst­wert an offe­nen Stel­len steht eine deut­lich schrump­fen­de Zahl an Arbeits­lo­sen gegenüber.

Fachkräfte: Mangel auf Rekordniveau

Die Fach­kräf­te­lü­cke steigt bereits seit Beginn des Jah­res 2021 sai­son­be­rei­nigt kon­ti­nu­ier­lich an und erreich­te im März 2022 eben­falls einen neu­en Höchst­wert. Dem­nach fehl­ten im März 2022 sai­son­be­rei­nigt gut 558.000 Fach­kräf­te. Damit stieg die Fach­kräf­te­lü­cke im ers­ten Quar­tal noch­mal um gut 88.000 offe­ne Stel­len. Für die gab es bun­des­weit kei­ne pas­send qua­li­fi­zier­ten Arbeitslosen.

In abso­lu­ten Zah­len fehl­ten im März 2022 ins­be­son­de­re Fach­kräf­te mit einer abge­schlos­se­nen Berufs­aus­bil­dung (sai­son­be­rei­nigt 345.865 Per­so­nen). Je höher das Qua­li­fi­ka­ti­ons­ni­veau, des­to höher ist jedoch der Anteil an offe­nen Stel­len, wel­che nicht besetzt wer­den kön­nen (Stel­len­über­hangs­quo­te). Daher sind Fach­käf­te beson­ders schwer zu fin­den: Im März 2022 lag die Stel­len­über­hangs­quo­te bei 58,7 Pro­zent, es gab also für fast sechs von zehn offe­nen Stel­len kei­ne pas­send qua­li­fi­zier­ten Arbeits­lo­sen (Fach­kräf­te­lü­cke: 136.692). Bei Spe­zia­lis­tIn­nen waren es 46,9 Pro­zent (Fach­kräf­te­lü­cke: 75.706), bei Fach­kräf­ten mit Berufs­aus­bil­dung 42,1 Prozent.

Erneuter Stellenzuwachs in allen Berufsbereichen

Im ers­ten Quar­tal 2022 stieg die Zahl der offe­nen Stel­len in allen Berufsbereichen:

Am stärks­ten stieg sie im Bereich „Roh­stoff­ge­win­nung, Pro­duk­ti­on und Fer­ti­gung“ mit 9,7 Prozent.

mit 9,7 Prozent. Es folgt der Bereich „Unter­neh­mens­or­ga­ni­sa­ti­on, Buch­hal­tung, Recht und Ver­wal­tung“ mit 8,6 Pro­zent, in dem die offe­nen Stel­len im Ver­gleich zum Beginn der Coro­na-Pan­de­mie im März 2020 am stärks­ten gestie­gen sind (46,3 Prozent).

mit 8,6 Pro­zent, in dem die offe­nen Stel­len im Ver­gleich zum Beginn der Coro­na-Pan­de­mie im März 2020 am stärks­ten gestie­gen sind (46,3 Prozent). Die höchs­te Stel­len­über­hangs­quo­te fin­det sich im Bereich „Gesund­heit, Sozia­les, Leh­re und Erzie­hung“. Hier konn­ten im März 2022 gut sechs von zehn Stel­len nicht mit pas­send qua­li­fi­zier­ten Arbeits­lo­sen besetzt wer­den. Gegen­über dem Vor­kri­sen­ni­veau im März 2020 stieg die Zahl der offe­nen Stel­len hier zwar weni­ger deut­lich als in ande­ren Berufs­be­rei­chen (plus 6,4 Pro­zent), aller­dings aus­ge­hend von einem seit län­ge­rem hohen Ausgangsniveau.

Große Stellenzuwächse in Berufen des Luftverkehrs und der Energietechnik

Betrach­tet man ein­zel­ne Beru­fe, zeigt sich, dass es im ers­ten Quar­tal des Jah­res 2022 gro­ße Stel­len­zu­wäch­se im Bereich des Luft­ver­kehrs gab. Dar­un­ter fin­den sich Luft­ver­kehrs­kauf­leu­te (plus 749,3 Pro­zent), Fach­kräf­te des tech­ni­schen Luft­ver­kehrs­be­triebs (plus 169,5 Pro­zent) sowie Ser­vice­fach­kräf­te im Luft­ver­kehr (plus 148,5 Pro­zent). Der Zuwachs erklärt sich durch die Wie­der­auf­nah­me des Flug­ver­kehrs, nach­dem die­ser zu Pan­de­mie­be­ginn voll­stän­dig ein­ge­bro­chen war.

Der Blick auf die Top-5-Beru­fe nach Anfor­de­rungs­ni­veau zeigt außer­dem, dass die Fach­kraft für rege­ne­ra­ti­ve Ener­gie­tech­nik im ers­ten Quar­tal 2022 die größ­ten Stel­len­zu­wäch­se hat­te. Mit einem Zuwachs von 878,2 Pro­zent ist sie Spitzenreiter.

Die­se extrem hohe Stei­ge­rung lässt sich auch dadurch erklä­ren, dass es sich um einen Beruf han­delt, der im Dezem­ber 2021 bun­des­weit ledig­lich zehn offe­ne Stel­len und nun 102 ver­zeich­ne­te. Auch die Exper­tIn­nen für rege­ne­ra­ti­ve Ener­gie­tech­nik fin­den sich in den Top-5-Beru­fen mit dem größ­ten Stel­len­zu­wachs in den letz­ten drei Mona­ten. Hier stieg die Zahl der offe­nen Stel­len um 53,8 Prozent.

Die mit Abstand meis­ten Stel­len und Beschäf­tig­ten in Beru­fen der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­tech­nik gibt es jedoch bei Spe­zia­lis­tIn­nen mit Bache­lor- oder Fort­bil­dungs­ab­schluss. Dies ist noch ein recht jun­ges Berufs­feld, das nicht zwin­gend eine Aus­bil­dung als Fach­kraft in der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­tech­nik vor­aus­setzt, son­dern bei­spiels­wei­se auch über eine Berufs­aus­bil­dung im Metall- oder Elek­tro­be­reich mit anschlie­ßen­der Spe­zia­li­sie­rung in der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­tech­nik erreicht wer­den kann.

Inzwi­schen gibt es bun­des­weit 42 Stu­di­en­an­ge­bo­te für ein grund­stän­di­ges Bache­lor-Stu­di­um in die­sem Bereich an Uni­ver­si­tä­ten und Fachhochschulen.

Stellenrückgänge vergleichsweise gering

Trotz des deut­lich posi­ti­ven Trends bei den offe­nen Stel­len gibt es auch Berufs­gat­tun­gen, in denen ein Rück­gang zu ver­zeich­nen war. Den größ­ten pro­zen­tua­len Stel­len­rück­gang im ers­ten Quar­tal 2022 ver­zeich­ne­ten Spezialist:innen der Pro­gram­mie­rung mit 61,3 Prozent.

Eini­ge der Berufs­gat­tun­gen, die im März 2022 weni­ger offe­nen Stel­len als noch im Dezem­ber 2021 auf­wie­sen, stam­men aus dem Bereich

Han­del und Ver­kauf, bei­spiels­wei­se Ver­kauf von Lebens­mit­teln (sons­ti­ge Spe­zia­li­sie­rung) (minus 31,6 Prozent)

Ver­kauf (ohne Pro­dukt­spe­zia­li­sie­rung) (minus 26,4 Prozent)

Kauf­leu­te im Han­del (minus 16,1 Prozent)

IT-Ver­trieb (minus 13,6 Prozent).

