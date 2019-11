Anzeige

69 Prozent der Pflegefachpersonen in Deutschland schlafen oft oder manchmal so schlecht, dass es negative Auswirkungen auf ihre berufliche Leistungsfähigkeit hat – so lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Psyma unter 135 Pflegenden. Nur jeder Fünfte hat angegeben sehr gut zu schlafen und sogar eine von sieben Pflegenden lässt sich aufgrund schlechten Schlafes krankschreiben. Die Umfrage wurde von der Initiative “Deutschland schläft gesund“ in Auftrag gegeben.

Als Grund für das Schlafdefizit der Pflegenden führte der Deutsche Pflegerat (DPR) die Schichtarbeit an. „Menschen sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, krank oder pflegebedürftig. Die Gestaltung des Nachtdienstes ist sehr unterschiedlich und es ist zunehmend schwer, in einen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zurückzufinden“, sagt Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates.

Daher haben der Deutsche Pflegerat und die Initiative „Deutschland schläft gesund“ diese Forderungen aufgestellt:

Die Arbeitsbelastung soll insgesamt reduziert werden, indem mehr Stellen in der Pflege geschaffen werden.

Die Arbeitsschutzbestimmungen z.B. bezüglich der Pausen im Nachtdienst müssen von den Pflegeeinrichtungen eingehalten werden.

Die Dienstplanung soll möglichst entsprechend der Wünsche der Schichtarbeitenden gestaltet werden.

Der geplante Dienstplan sollte möglichst eingehalten und ein „Einspringen“ bei Personalausfällen auf ein Minimum reduziert werden.

Gesundheitsförderliche Ausgleichsmöglichkeiten im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung müssen zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende von „Deutschland schläft gesund“, Ingo Fietze, führte zudem an, dass auch von einer Auswirkung auf die Unfallrate durch Schlafmangel ausgegangen werden muss: „Eine mittelgradig müde Person hat eine um zehn Prozent geringere Reaktionsfähigkeit und ein um zehn Prozent eingeschränktes visuelles Wahrnehmungsfeld. Dass dies zu Unfällen führen kann, ist nachvollziehbar. Als Schlafmediziner bin ich auch sicher, dass Schichtarbeit maßgeblich zu mehr Verkehrsunfällen führt, wenn der Schichtarbeiter morgens nach der Schicht nach Hause fährt.“ Und zuletzt geht der Schlafmangel der Pflegenden natürlich auch immer zulasten der Pflegequalität und damit auch zulasten der Gepflegten.

Die Umfrage von Psyma fand im Mai 2019 statt.