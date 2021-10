Kliniken im Visier der Hacker Cyberangriffe: So gefährlich sind Hacker für die Kliniken

Die allgemeine Bedrohungslage für Krankenhäuser in Sachen Cybersicherheit hat sich in den letzten Jahren verschärft. Zuletzt gab es Angriffe der Hacker auf Kliniken in Düsseldorf und Wolfenbüttel. Doch nicht nur die Anzahl der Angriffe ist gestiegen, auch in Sachen Qualität werden Kriminelle immer besser. So zeigt der Schub, den die Pandemie für die Digitalisierung ausgelöst hat, auch seine Schattenseiten, indem er gleichzeitig neue Möglichkeiten für Angriffe schafft.