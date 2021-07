Eine Narkose bringt oftmals Nebenwirkungen wie Schwindel, Überlkeit oder Kreislaufbeschwerden mit sich. Narkotisierte Patienten sind daher auch nach einer OP zu beobachten und vor Verletzungen zu schützen. Nicht so geschehen in einem aktuellen Urteil, bei dem ein Sturz eines betäubten Patienten schwere Folgen hatte.

Welche Nachwirkungen kann eine Narkose nach sich ziehen?

Durch eine Nar­ko­se wird das Bewusst­sein eines Pati­en­ten für einen mehr­tä­gi­gen Zeit­raum ein­ge­schränkt. Sie sind beim Aus­schleu­sen aus dem OP zwar ansprech­bar (sog. „Awa­reness“), schla­fen aber im Anschluss häu­fig wie­der ein (ver­gleich­bar auch mit intra­ope­ra­ti­ven Wachzuständen).

Fol­gen­de Sym­pto­me sind typi­sche Nach­wir­kun­gen einer Vollnarkose:

Schwin­del, Übel­keit, Erbrechen

Kreis­lauf­stö­run­gen

Hals­schmer­zen und Heiserkeit

Müdig­keit

sel­ten Blut­druck- und Herzrhythmusstörungen

Durch die Aus­wir­kun­gen des Betäu­bungs­ver­fah­rens auf die vita­len Funk­tio­nen kann der Pati­ent nach Anäs­the­sien im Zusam­men­hang mit dia­gnos­ti­schen oder the­ra­peu­ti­schen Ein­grif­fen noch für eini­ge Zeit akut gefähr­det sein. Stür­ze in die­ser Pha­se der aku­ten Gefähr­dung müs­sen ver­hin­dert wer­den und wer­den dem Bereich des voll beherrsch­ba­ren Risi­kos zugeordnet.

Was ist ein voll beherrschbares Risiko?

Von einem voll beherrsch­ba­ren Risi­ko spricht man bei einem ärzt­li­chen oder pfle­ge­ri­schen Feh­ler, wenn sich ein all­ge­mei­nes Behand­lungs­ri­si­ko ver­wirk­licht hat, wobei der Arzt oder die Pfle­ge­kraft jedoch die Beherr­schung über die Situa­ti­on gehabt hat, eine Ver­let­zung des Kör­pers und der Gesund­heit des Pati­en­ten also durch pfle­ge­ri­sche Maß­nah­men ver­hin­dern hät­te können.

Voll beherrsch­ba­re Risi­ken sind Behand­lungs­ri­si­ken, die durch die Tätig­kei­ten im Pra­xis­be­trieb, bei­spies­wei­se bei OPs, her­vor­ge­ru­fen wer­den, aber durch eine ord­nungs­ge­mä­ße Beob­ach­tung und mit ent­spre­chen­den Maß­nah­men ver­hin­dert wer­den müssen.

Voll beherrsch­bar sind letzt­lich all jene Berei­che im Umfeld ärzt­li­chen Tuns, die von der Per­son des kon­kre­ten Pati­en­ten unab­hän­gig und von den indi­vi­du­el­len Eigen­hei­ten sei­nes Orga­nis­mus nicht beein­flusst sind (Beck­OK BGB/Katzenmeier, 57. Ed. 1.2.2021, BGB § 630h Rn. 24).

Wie sind narkotisierte Patienten vor Unfällen zu schützen?

Der Zustand eines nar­ko­ti­sier­ten Pati­en­ten muss nach der OP noch für eini­ge Tage beob­ach­tet wer­den, da die Nach­wir­kun­gen so lan­ge anhal­ten können.

Den Ärz­ten und Kran­ken­pfle­ge­kräf­ten obliegt die Ver­ant­wor­tung, den Pati­en­ten nach einer OP fach­ge­recht zu betreu­en und Kom­pli­ka­tio­nen sowie Ver­let­zun­gen auf­grund der Nach­wir­kun­gen zu ver­mei­den. Auch bei Lokal­an­äs­the­sien tra­gen die Pati­en­ten häu­fig leich­te Neben­wir­kun­gen mit sich.

Pati­en­ten nei­gen häu­fig dazu, nach einer ambu­lan­ten Ope­ra­ti­on selbst mit dem Auto nach Hau­se zu fah­ren. Kommt es hier­bei auf­grund von Kreis­lauf­be­schwer­den zu einem Unfall, so trägt der Arzt, bezie­hungs­wei­se die zustän­di­gen Pfle­ge­kräf­te, dar­an Schuld, da er die Fahrt hät­te ver­hin­dern müssen.

Auch Bett­git­ter am Auf­wach­bett zur Sturz­si­che­rung sind eine Maß­nah­me, schwe­ren Unfäl­len nach einer Nar­ko­se vor­zu­beu­gen. Was pas­sie­ren kann, wenn die Bett­git­ter feh­len, lesen Sie im nächs­ten Abschnitt. Das Land­ge­richt Dort­mund hat ein Kran­ken­haus dafür ver­ur­teilt, den Sturz eines nar­ko­ti­sier­ten Pati­en­ten im Auf­wach­raum nicht durch geeig­ne­te Maß­nah­men ver­hin­dert zu haben (Urteil vom 4.3.2021 – 4 O 152/19).

Gegen­über den Schutz­maß­nah­men steht jedoch immer das Per­sön­lich­keits- und Frei­heits­recht des Pati­en­ten. Die­se Rech­te grei­fen auch dann, wenn der Pati­ent auf­grund der Betäu­bung nicht bei vol­lem Bewusst­sein ist.

Tipp: Aus der haf­tungs­recht­li­chen Per­spek­ti­ve emp­fiehlt es sich, die Ein­wil­li­gung des Pati­en­ten zum Hoch­zie­hen des Bett­git­ters in der post­ope­ra­ti­ven Pha­se, ver­se­hen mit einem ent­spre­chen­den Auf­klä­rungs­hin­weis über die Gefah­ren, die sich aus einem Sturz aus dem Bett im nar­ko­ti­sier­ten Zustand erge­ben kön­nen, vor der Ope­ra­ti­on schrift­lich einzuholen.

Fallbeispiel: Sturz nach Narkose-OP im Aufwachraum

Der 71-jäh­ri­ge Klä­ger hat­te sich im Som­mer 2017 einer Artho­sko­pie im lin­ken Knie auf der Sta­ti­on der Beklag­ten unter­zo­gen. Die Ope­ra­ti­on wur­de in All­ge­mein­nar­ko­se durch­ge­führt. Nach der OP wur­de der Klä­ger in den Auf­wach­raum gebracht, wo es zum Sturz aus dem Bett kam. Am Bett waren kei­ne Git­ter befestigt.

Beim Sturz schlug der Klä­ger mit dem Kopf auf dem Fuß­bo­den auf. Die ers­ten Fol­gen waren eine Prell­mar­ke im Stirn­be­reich, ein abge­bro­che­ner Zahn, eine schlaf­fe Pare­se des lin­ken Arms, Krib­bel­par­äs­the­sien in den übri­gen Extre­mi­tä­ten sowie eine Rückenmarksprellung.

Wei­ter­hin lei­det der Klä­ger seit­dem unter einer Harn­bla­sen- und Mast­darm­ent­lee­rungs­stö­rung mit Inkon­ti­nenz, Deaf­fe­ren­tie­rungs­schmerz, leicht kogni­ti­ven Funk­ti­ons­ein­schrän­kun­gen und einer schwe­ren moto­ri­schen Beein­träch­ti­gung, allen vor­an dem Ver­lust der Geh­fä­hig­keit, wor­auf­hin er über 8 Mona­te sta­tio­när in der Berufs­ge­nos­sen­schaft­li­chen Unfall­kli­nik behan­delt wer­den musste.

Bei sei­ner Ent­las­sung am 3.4.2018 sei der Pati­ent laut des Berichts mit einem Rol­la­tor auf der Sta­ti­on mobil gewe­sen. Der Klä­ger jedoch gab an, seit die­sem schä­di­gen­den Erie­gnis 24/7 pfle­ge­be­dürf­tig zu sein, sich nur sehr lang­sam bewe­gen zu kön­nen und bei der Fort­be­we­gung mit dem Rol­la­tor star­ke Schmer­zen zu ver­spü­ren. Auto­fah­ren sei ihm wie auch diver­se Haus­halts- und Gar­ten­tä­tig­kei­ten nicht mög­lich und auch bei der Kör­per­hy­gie­ne und beim Essen benö­ti­ge er tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung und sei Medi­ka­ment­ab­hän­gig. Vor sei­nem Sturz habe der Pati­ent als Rent­ner ein nor­ma­les, sport­li­ches und unbe­schränk­tes Leben füh­ren können.

Der Klä­ger begehr­te vor dem Gericht eine Scha­den­er­satz­zah­lung in Höhe von 300.000 Euro. Wei­ter­hin for­der­te er von der Beklag­ten die Zah­lun­gen der Haus­halts­füh­rungs-/Pfle­ge­mehr­be­darfs­schä­den…

…von 903 Euro bis zu sei­nem 75. Lebens­jahr ab dem 01.04.2018

…in Höhe von 10.800 Euro für den Zeit­raum vom 1.4.2018 bis zum 31.3.2019

…über 1.000 Euro für ent­stan­de­ne Pflege‑, Hilfsmittel‑, Fahrt- und Medikamentskosten

Die Beklag­te wieß Schuld­zu­wei­sun­gen ob einer Sorg­falts­pflicht­ver­let­zung von sich. Die Nar­ko­se des Pati­en­ten sei unauf­fäl­lig ver­lau­fen und auch koope­ra­tiv und kogni­tiv sei der Klä­ger im Wach­zu­stand vor dem Unfall kom­plett bei sich gewesen.

Narkose und fehlende Sicherung für den Sturz verantwortlich

Die Kla­ge des Pati­en­ten ist berech­tigt. Die Behand­lung des Klä­gers im Auf­wach­raum war tat­säch­lich feh­ler­haft. Der Anspruch ergibt sich für en Klä­ger aus §§ 630 a, 280, 278, 31, 249, 253 BGB bzw. §§ 823, 31, 831, 249, 253 BGB.

Der Klä­ger ist nicht, wie von der Beklag­ten behaup­tet, „eigen­ver­schul­det im Schlaf“ aus dem Bett gefal­len. Viel­mehr stand der Klä­ger noch unter der Ein­wir­kung des Nar­ko­se­mit­tels. Er habe sich des­we­gen beim Sturz nicht abfan­gen kön­nen, die Betäu­bung unter­drück­te jeg­li­chen Schutz­re­flex, sodass er mit dem Kopf auf dem Boden auf­schlug. Aus die­sem Grund wie­gen die Ver­let­zun­gen des Pati­en­ten so schwer.

Auch interessant Auch Demente haben ein Recht auf Intimsphäre Sturz bei Toilettengang – Überwachung nicht verpflichtend Eine älte­re Pfle­ge­heim­be­woh­ne­rin ist dement, stürzt bei einem Toi­let­ten­gang und ver­letzt sich. Die Kran­ken­kas­se klag­te gegen das Pfle­ge­heim auf Ersatz der Behand­lungs­kos­ten. Dem Alten­heim wur­de vor­ge­wor­fen, die Sorg­falts­pflicht ver­letzt zu haben. Das Ober­lan­des­ge­richt Karls­ru­he hat zu die­sem Fall kürz­lich ein Urteil gefällt und aus­ge­führt, dass eine Über­wa­chung die Intim­sphä­re der Bewoh­ne­rin ver­letzt hätte.

Sturz hätte verhindert werden müssen

Der Fall des Klä­gers ist dabei dem Bereich des voll beherrsch­ba­ren Risi­kos zuzu­ord­nen. Der Klä­ger befand sich auf­grund der Nach­wir­kun­gen der Nar­ko­se sowie der dadurch beding­ten grund­sätz­li­chen Sturz­ge­fähr­dung in einer kon­kre­ten, eine beson­de­re Siche­rungs­pflicht des Per­so­nals der Beklag­ten aus­lö­sen­den pfle­ge­ri­schen Maßnahme.

An die­ser war auch das Pfle­ge­per­so­nal unmit­tel­bar betei­ligt, da ein Pati­ent nach Nar­ko­sen zwin­gend not­wen­dig im Auf­wach­raum zu über­wa­chen ist, der nach den Aus­füh­run­gen des Sach­ver­stän­di­gen nicht nur der recht­zei­ti­gen Erken­nung und Behand­lung von Kom­pli­ka­tio­nen nach dia­gnos­ti­schen und the­ra­peu­ti­schen Ein­grif­fen unter All­ge­mein- oder Regio­nal­an­äs­the­sie dient, son­dern auch der Ein­lei­tung einer adäqua­ten Schmerz­the­ra­pie, der Behand­lung von Übel­keit und Erbre­chen sowie von Stö­run­gen der Körpertemperatur.

Ein Beweis, dass von ärzt­li­cher Sei­te alle ver­füg­ba­ren Maß­nah­men zur Sturz­ver­hin­de­rung ergrif­fen wor­den sind, konn­te die Beklag­te nicht erbrin­gen. Eine sorg­fäl­ti­ge Beob­ach­tung des Pati­en­ten im Auf­wach­raum fand nicht statt.

Zudem waren kei­ne Bett­git­ter am Auf­wach­bett befes­tigt wor­den. Die Anwei­sung, dass Bett­git­ter nur bei unru­hi­gen Pati­en­ten anzu­brin­gen sei­en griff in die­sem Fall nicht. Laut des Sach­ver­stän­di­gers dre­hen sich Knie-OP-Pati­en­ten in der Nacht über­aus häu­fig, ein Sturz sei daher jeder­zeit anzu­neh­men gewe­sen. Durch das Weg­las­sen der Bett­git­ter wur­de ein Unfall­ri­si­ko bil­li­gend in Kauf genom­men. Dage­gen spricht auch nicht das Argu­ment der Freiheitsberaubung.

Die Kam­mer ist der Ansicht, dass der Sturz durch ein Bett­git­ter defi­ni­tiv ver­hin­dert wor­den wäre und gibt den Schmer­zens­geld- und Scha­den­er­satz­an­sprü­chen des Klä­gers recht.

Gegen die Ent­schei­dung wur­de Beru­fung vor dem OLG Hamm eingelegt.