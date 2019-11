Schutz der Intimsphäre vs. Schutz vor körperlicher Beeinträchtigung! Kürzlich berichtete ich hier über zwei verschiedene Fälle, in denen es zum Sturzereignis beim Toilettengang kam. In meinem Video erkläre ich euch, wieso diese Fälle rechtlich so verschieden bewertet werden müssen! Mehr zu den Fällen erfahrt ihr hier: https://www.rechtsdepesche.de/pflegekraft-angeklagt-wegen-fahrlaessiger-toetung-wie-wuerden-sie-entscheiden/https://www.rechtsdepesche.de/sturz-bei-toilettengang-ueberwachung-nicht-verpflichtend/

Gepostet von Prof. Dr. Volker Großkopf am Freitag, 18. Oktober 2019