Was Azubis jetzt erhoffen – Portrait der jungen Pflegerin Margarita Berufsanfängerin fordert von der Politik: „Endlich machen!“

Für die 22-jäh­ri­ge Pfle­ge­fach­kraft Mar­ga­ri­ta Bat­zo­nis zeich­ne­te sich bereits ab 2016 ab, dass sie in die Alten­pfle­ge gehen will. Heu­te ist sie bei den Sozi­al-Betrie­ben Köln (SBK) beschäf­tigt, dem größ­ten Trä­ger der Senio­ren- und Behin­der­ten­ar­beit in der Dom­stadt. Die schö­nen Sei­ten der Arbeit wie­gen Belas­tun­gen und trau­ri­ge Momen­te mehr als auf, ist sie über­zeugt. Von der neu­en Regie­rung und der Poli­tik erhofft sie sich ein ener­gi­sches Han­deln, damit die Bedin­gun­gen in der Pfle­ge ins­ge­samt bes­ser werden.