Für die 22-jährige Pflegefachkraft Margarita Batzonis zeichnete sich bereits ab 2016 ab, dass sie in die Altenpflege gehen will. Heute ist sie bei den Sozial-Betrieben Köln (SBK) beschäftigt, dem größten Träger der Senioren- und Behindertenarbeit in der Domstadt. Die schönen Seiten der Arbeit wiegen Belastungen und traurige Momente mehr als auf, ist sie überzeugt. Von der neuen Regierung und der Politik erhofft sie sich ein energisches Handeln, damit die Bedingungen in der Pflege insgesamt besser werden.

Die jun­ge Berufs­an­fän­ge­rin Mar­ga­ri­ta Bat­zo­nis hat (22) kla­re Vor­stel­lun­gen von ihrem Beruf und For­de­run­gen an die neue Regie­rung in Ber­lin Foto: Bernd Schöneck

Orts­ter­min in Köln. Die Poli­tik scheint bei der jun­gen Frau erst ein­mal außen vor. „Man kann mit klei­nen Din­gen den Men­schen ein Lächeln ins Gesicht zau­bern, das ist das Tol­le an der Tätig­keit“, beschreibt es die Jung-Pfle­ge­fach­kraft Mar­ga­ri­ta Bat­zo­nis. „Empa­thie ist ganz wich­tig, wenn man den Pfle­ge­be­ruf ergrei­fen will. Man muss es ein­fach wol­len. Ein vor­he­ri­ges Prak­ti­kum ist sehr emp­feh­lens­wert, um das her­aus­zu­fin­den.“ Genau­so hat es die 22-Jäh­ri­ge selbst gemacht: Mit einem Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr (FSJ) ab 2016 bei dem kom­mu­na­len Ein­rich­tungs­trä­ger, den Sozi­al-Betrie­ben Köln (SBK), fing es an.

„Es hat mir sehr gut gefal­len, so dass ich dabei geblie­ben bin“, erin­nert sie sich. Es folg­ten das Pflicht­prak­ti­kum in der Alten­pfle­ge, danach die drei­jäh­ri­ge Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­kraft. Seit einem Jahr ist sie nun fest über­nom­men und arbei­tet in „Haus 5“, einem 80 Plät­ze bie­ten­den Wohn­heim für Senio­ren mit Demenz. Zusam­men mit den benach­bar­ten, eben­falls 2016 eröff­ne­ten Häu­sern 3 und 4 mit glei­chem Betreu­ungs-Schwer­punkt, sowie der öku­me­nisch genutz­ten Ein­rich­tungs-Kir­che St. Anna formt das Gebäu­de einen klei­nen „Dorf­platz“, wel­cher der kogni­tiv beein­träch­tig­ten Bewoh­ner­schaft einen Ori­en­tie­rung bietet.

Die städ­ti­schen Sozi­al-Betrie­be Köln (SBK) sind ein sehr gro­ßer Köl­ner Trä­ger der Arbeit mit Senio­ren sowie Men­schen mit Behin­de­rung, mit Ein­rich­tun­gen über das kom­plet­te Stadt­ge­biet ver­teilt. Der mit wei­tem Abstand größ­te, 1927 begrün­de­te Stand­ort der SBK, auf dem Bat­zo­nis arbei­tet, befin­det sich im Stadt­teil Riehl direkt nörd­lich der City, in dem auch der Köl­ner Zoo und der Bota­ni­sche Gar­ten lie­gen. Das cam­pus-arti­ge, park­ähn­lich gestal­te­te und rund 20 Hekt­ar gro­ße Are­al, frü­her „Rieh­ler Heim­stät­ten“ genannt, gilt als die größ­te Senio­ren-Wohn­an­la­ge Euro­pas; rund 1.300 Men­schen – vor­wie­gend Älte­re, jedoch auch jün­ge­re und mit­tel­al­te Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner aus den Behin­der­ten-Wohn­ein­rich­tun­gen – leben hier.

Unter ande­rem ein gro­ßer Fest­saal für Ver­an­stal­tun­gen und Fei­ern, eine Gärt­ne­rei, ein eige­ner klei­ner Super­markt, Kunst-Aus­stel­lungs­räu­me sowie ein Fit­ness­stu­dio aus­schließ­lich für Trai­nie­ren­de ab 55 Jah­ren ergän­zen die Infra­struk­tur des klei­nen „Stadt­teils im Stadt­teil“, nur einen klei­nen Spa­zier­gang vom Rhein und dem beschau­lich-schö­nen Rieh­ler Orts­kern mit sei­nen inha­ber­ge­führ­ten Läden, Cafés und dem Wochen­markt ent­fernt. Im Bereich der Senio­ren­pfle­ge gibt es von „betreu­tem Woh­nen“ für weit­ge­hend fit­te Senio­ren, die nur gele­gent­lich Hil­fe benö­ti­gen, bis zur Schwerst­pfle­ge von bett­lä­ge­ri­gen Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern sämt­li­che Abstufungen.

„Die alten Klischees erfassen die Tätigkeit bei weitem nicht“

Wel­che Tätig­kei­ten liebt sie in ihrem Beruf, wel­che weni­ger? „Im Prin­zip mag ich das kom­plet­te Paket“, berich­tet Bat­zo­nis. Kern­punkt ihrer Auf­ga­ben ist natür­lich die eigent­li­che Pfle­ge sowie die Medi­ka­men­ten-Gaben, jedoch auch die Zusam­men­ar­beit mit Ange­hö­ri­gen. Schat­ten­sei­ten sieht sie nicht – abge­se­hen von, natür­lich, dem in Pfle­ge­be­ru­fen all­ge­gen­wär­ti­gen Per­so­nal-Eng­pass, ver­bun­den mit einem Zeit­man­gel für die Arbeit mit den Men­schen. „Die Poli­tik unter­nimmt ein­fach nicht das, was sie uns als Pfle­gen­de ver­spricht. Und dann kann auch der bes­te Arbeit­ge­ber nichts machen.“

In der Alten­pfle­ge sei das The­ma Ver­gäng­lich­keit und Abschied natür­lich häu­fig gegen­wär­tig. „Natür­lich haben wir manch­mal mit Ster­ben­den zu tun. Aber die schö­nen Momen­te in der Arbeit mit den älte­ren Men­schen wie­gen das mehr als auf.“ Gene­rell hof­fe sie, dass sich noch mehr jün­ge­re Men­schen für einen Ein­stieg in die Pfle­ge begeis­ter­ten. Um dies zu errei­chen, sei es an der Zeit, den Beruf end­lich anders dar­zu­stel­len. „Das Kli­schee der Alten­pfle­ge vom Popo-Abwi­schen erfasst die Tätig­keit bei wei­tem nicht. Und es heißt immer noch häu­fig, geh‘ bloß nicht in die Pfle­ge – da machst Du Dir den Rücken kaputt, hast wenig Geld und kei­ne Kol­le­gen. Das muss sich end­lich ändern.“

Politik muss sich mehr bewegen

Zurück zur Poli­tik: Von der neu­en Ampel-Bun­des­re­gie­rung erhofft sich Bat­zo­nis, die Ver­bes­se­run­gen in der Pfle­ge ener­gisch anzu­ge­hen – sowohl, was die Bezah­lung betrifft, als auch die nicht-mone­tä­ren Din­ge, die über die Arbeits­zu­frie­den­heit ent­schei­den. „Nicht nur sagen, son­dern machen, lie­be Poli­tik! Ein gutes Gehalt ist natür­lich wich­tig, aber auch die Stel­len­schlüs­sel müs­sen sich end­lich ver­bes­sern, wie bei uns in der Geron­to­psy­cha­t­rie. Man will etwas tun für die Men­schen, aber kann es nicht immer – oder nicht in dem Umfang, wie man es möch­te. Dann ist es kein Wun­der, dass in der Pfle­ge­bran­che so vie­le aus dem Beruf gehen.“

Was die Arbeit prä­ge und ihr sehr bewusst sei, ist, dass die weit­aus meis­ten Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner ihres Hau­ses für den Rest ihres Lebens dort blei­ben, und nicht mehr umzie­hen. „Das Trau­ri­ge ist, dass es erst eine Pan­de­mie brauch­te, um zu mer­ken, wie wich­tig die Pfle­ge ist, und dass es ohne uns nicht geht.“

Fürs neue Jahr hofft sie instän­dig, dass sich die Coro­na-Lage end­lich nach­hal­tig ent­spannt und die Poli­tik rich­ti­ge Ent­schei­dun­gen trifft. Dann kön­ne sie sich wie­der mehr ihrem Hob­by, dem Rei­sen, wid­men. Auch beim Sport und beim Spa­zie­ren begeg­net man ihr häu­fig – für sie ist kör­per­li­che Akti­vi­tät ein gutes Mit­tel, um den Kopf frei zu bekom­men. „Aber nach Ende der Pan­de­mie hof­fe ich, end­lich wie­der unbe­schränkt alles machen zu kön­nen“, ohne Ein­schrän­kun­gen und Ängste.