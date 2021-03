Pflegeheim-Beschäftigte in Bayern müssen sich nicht mehr regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gab dem Eilantrag einer Pflegerin statt. Sowohl sie als auch die Bewohner und Bewohnerinnen sind bereits geimpft. Anders entschied das Gericht in Bezug auf die Testpflicht für Besucher und Besucherinnen.

Ein Beschluss des Baye­ri­schen Ver­wal­tungs­ge­richts­hofs (BayVGH) zur Coro­na-Test­pflicht für das Pfle­ge­heim-Per­so­nal könn­te auch bun­des­weit für Auf­se­hen sor­gen. Dem­nach sind die Beschäf­tig­ten von Pfle­ge- und Senio­ren­hei­men im Frei­staat nicht mehr ver­pflich­tet, sich auf eine Infek­ti­on mit SARS-CoV‑2 tes­ten zu las­sen. Das obers­te Ver­wal­tungs­in­stanz auf Lan­des­ebe­ne mit Sitz in Mün­chen gab damit dem Eil­an­trag einer Alten­pfle­ge­rin aus dem Kreis Würz­burg statt. Dage­gen besteht wei­ter­hin die Test­pflicht für Besu­cher und Besu­che­rin­nen der Ein­rich­tun­gen. Hier­zu wies der BayVGH einen ent­spre­chen­den wei­te­ren Eil­an­trag ab.

Gericht: Keine hinreichende Übertragungs-Gefahr durch Personal mehr gegeben

Bis­her muss­ten sich Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen von baye­ri­schen Pfle­ge­ein­rich­tun­gen min­des­tens drei­mal wöchent­lich auf Coro­na tes­ten las­sen. Hier­ge­gen hat­te die bereits zwei­mal geimpf­te Mit­ar­bei­te­rin geklagt. Alle Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner hät­ten mitt­ler­wei­le eben­falls den vol­lem Impf­schutz erhal­ten. Zusätz­lich gebe es im Heim ein umfang­rei­ches Hygie­nekon­zept, führ­te sie aus. All dies mache die regel­mä­ßi­gen Tests der Beschäf­tig­ten nicht mehr not­wen­dig. Sie sei­en ein Ein­griff in ihre Grund­rech­te auf kör­per­li­che Unver­sehrt­heit und Gleich­be­hand­lung vor dem Gesetz (Arti­kel 2 und 3 GG). Die Senio­ren­ein­rich­tung hat­te bei­de Eil­an­trä­ge unter­stützt. Durch die Imp­fun­gen von Per­so­nal und Bewoh­nern bestän­de kei­ne hin­rei­chen­de Über­tra­gungs-Gefahr mehr, argu­men­tier­te sie. Die Tes­te­rei grei­fe ins Wohl­be­fin­den der Beschäf­tig­ten ein, auch kom­me es beim Pro­ze­de­re häu­fig zu Verletzungen.

Der 20. Senat des Gerichts schloss sich der Ansicht an. Eine behörd­li­che Beob­ach­tung set­ze nach dem Infek­ti­ons­schutz­ge­setz den Ver­dacht vor­aus, dass sich die betrof­fe­ne Per­son ange­steckt habe. Bei den Beschäf­tig­ten bestehe der Ver­dacht nicht mehr ohne wei­te­res, zumal sie bereits geimpft wor­den sei­en. Star­ke Indi­zi­en deu­te­ten zumin­dest dar­auf hin, dass die Gefahr einer Über­tra­gung von Coro­na bei geimpf­ten Per­so­nen deut­lich sin­ke, wenn nicht sogar aus­schei­de. Die Test­pflicht für Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen sei des­halb nicht mehr zu halten.

Testpflicht auf Corona ist Besuchern zumutbar

Anders sah es das Gericht bei der Test­pflicht für Besu­cher und Besu­che­rin­nen von Pfle­ge- und Senio­ren­ein­rich­tun­gen. Hier hat­te ein Sohn einer in der Ein­rich­tung leben­den Senio­rin geklagt. Sei­ne Mut­ter sei bereits zwei­fach gegen Coro­na geimpft. Der Zeit­auf­wand für den Test sei schwer mit den ein­ge­schränk­ten Besuchs­zei­ten in der Ein­rich­tung zu koor­di­nie­ren. In einem voll­stän­dig geimpf­ten Umfeld erwei­se sich die bestehen­de Test­pflicht für Besu­cher und Besu­che­rin­nen als unan­ge­mes­sen. Außer­dem sei unzu­läs­sig, die Tests auch von bereits selbst geimpf­ten Gäs­ten zu verlangen.

Hier sah es das Gericht – wenn auch mit eini­gen Zwei­feln – anders als bei der Test­pflicht für die Beschäf­tig­ten. In vie­len Ein­rich­tun­gen sei­en weder alle Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen, noch das gesam­te Per­so­nal geimpft. Erst recht gel­te das für die Besu­cher und Besu­che­rin­nen. Zudem gäbe es noch kei­ne gesi­cher­ten Erkennt­nis­se über die Wirk­sam­keit einer Imp­fung. Außer­dem offen sei, wie stark die Imp­fung gegen Virus-Muta­tio­nen wir­ke. Die Test­pflicht beu­ge einer kom­plet­ten Iso­la­ti­on der Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen vor und ermög­li­che wich­ti­ge Sozi­al­kon­tak­te. Ins­ge­samt kam das Gericht zu dem Schluss, „dass die Inter­es­sen der Gesamt­be­völ­ke­rung am Schutz von Leib und Leben die Inter­es­sen des Antrag­stel­lers in der gegen­wär­ti­gen Pan­de­mie­si­tua­ti­on (noch) über­wie­gen“, hieß es. Solan­ge nicht ein­deu­tig erkenn­bar sei, dass durch das Impf­pro­gramm das Infek­ti­ons­ge­sche­hen unter Kon­trol­le sei, sei die Test­pflicht im Übri­gen auch bei regio­nal nied­ri­gen Infek­ti­ons­zah­len gerecht­fer­tigt. Bei­de Ent­schei­dun­gen sind unanfechtbar.