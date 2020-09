Unzufrieden bereits am ersten Arbeitstag? Das wünscht sich niemand, kommt aber durchaus vor. Um der hohen Mitarbeiterfluktuation im Bereich der Pflege entgegenzuwirken, hat es sich ClinicBuddy zur Aufgabe gemacht, Pflegekräfte bei ihrem Start in den Beruf mit einem umfassenden Onboarding-Programm zu unterstützen.

Gera­de in den ers­ten Tagen bei Antritt einer neu­en Arbeits­stel­le möch­te man gut im Team auf­ge­nom­men wer­den, sich wohl füh­len und über sei­nen neu­en Arbeits­platz infor­miert wer­den. Wenn das gelingt, kann auch die Mit­ar­bei­ter­fluk­tua­ti­on redu­ziert wer­den. Das dach­te sich auch das Team von Cli­nic­Bud­dy – eine neu gegrün­de­te Initia­ti­ve, die Ein­rich­tun­gen und Kli­ni­ken unter­stützt, dass Pfle­ge­kräf­te bei Berufs­start opti­mal auf­ge­nom­men und ein­ge­ar­bei­tet wer­den. Was genau hin­ter der Initia­ti­ve steckt und wie sie ent­stan­den ist, woll­ten wir von dem Cli­nic­Bud­dy-Team genau­er wis­sen und haben dazu Rika von Gier­ke befragt. Sie ist Ärz­tin, arbei­tet der­zeit an der Wei­ter­ent­wick­lung medi­zi­ni­scher Staats­exami­na und ist bei Cli­nic­Bud­dy zustän­dig für die Kon­zept­ent­wick­lung ins­be­son­de­re der medi­zi­ni­schen Inhal­te.

Rechts­de­pe­sche: Cli­nic­Bud­dy ist eine Initia­ti­ve, die es sich zur Auf­ga­be gemacht hat, soge­nann­te Onboar­ding-Pro­zes­se für Pfle­ge­kräf­te durch­zu­füh­ren. Was genau darf man sich dar­un­ter vor­stel­len?

v. Gier­ke: Onboar­ding umfasst die orga­ni­sa­to­ri­sche und inhalt­li­che Ein­ar­bei­tung neu­er Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter und betrifft in der Regel den Zeit­raum zwi­schen Unter­zeich­nung eines Arbeits­ver­tra­ges und Ende der Pro­be­zeit. Unse­re Platt­form bie­tet hier­bei drei Kom­po­nen­ten: ers­tens die Inte­gra­ti­on am neu­en Arbeits­platz durch Infor­ma­tio­nen (z. B. zum Team, zu einem typi­schen Schicht­ab­lauf oder zum Leit­bild der Kli­nik), zwei­tens inhalt­li­che Schu­lun­gen durch auf die Bedürf­nis­se der Pfle­ge­kräf­te und die Anfor­de­run­gen der Sta­ti­on zuge­schnit­te­ne Online-Kur­se und drit­tens ein beglei­ten­des Feed­back­tool. Alle Berei­che sind für neue Pfle­ge­kräf­te online über PC und Han­dy erreich­bar und wer­den in Abstim­mung mit der Pfle­ge­dienst­lei­tung bzw. der Sta­ti­ons­lei­tung erar­bei­tet.

Rechts­de­pe­sche: Der ers­te Ein­druck zählt, sagt man so schön. Sehen Sie also feh­len­de Onboar­ding-Pro­gram­me als Ursa­che für eine hohe Mit­ar­bei­ter­fluk­tua­ti­on im Bereich der Pfle­ge?

v. Gier­ke: Ja, wir sehen im man­geln­den oder sogar kom­plett feh­len­den Onboar­ding einen der Haupt­grün­de für die hohe Fluk­tua­ti­on im Gesund­heits­we­sen. Tat­säch­lich kün­di­gen 50 Pro­zent der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Gesund­heits­we­sen bereits im ers­ten Jahr. In unse­ren Gesprä­chen mit Pfle­ge­kräf­ten hören wir immer wie­der, dass ins­be­son­de­re über­for­dern­de Situa­tio­nen in den ers­ten Tagen und Wochen dazu füh­ren, dass Pfle­ge­kräf­te sich dau­er­haft unwohl füh­len.

Rechts­de­pe­sche: Cli­nic­Bud­dy ist im Rah­men des Hacka­thon WirVs­Vi­rus der Bun­des­re­gie­rung ent­stan­den. War die Coro­na-Kri­se der Initi­al­zün­der für Sie und Ihre Team-Kol­le­gen, Cli­nic­Bud­dy zu grün­den?

v. Gier­ke: Ja, unse­re ursprüng­li­che Idee war es, Frei­wil­li­ge mit Online-Kur­sen auf ihren Ein­satz im Kran­ken­haus vor­zu­be­rei­ten. Glück­li­cher­wei­se hat das deut­sche Gesund­heits­sys­tem die Coro­na-Kri­se bis­lang ohne den flä­chen­mä­ßi­gen Ein­satz von Frei­wil­li­gen bewäl­tigt, sodass wir unse­re Platt­form wei­ter­ent­wi­ckelt haben.

Rechts­de­pe­sche: Bie­ten Sie also auch Onboar­ding-Pro­gram­me spe­zi­ell für Pfle­ge­kräf­te an, die mit Coro­na-Pati­en­ten arbei­ten bzw. die im inten­siv­me­di­zi­ni­schen Bereich tätig sind?

v. Gier­ke: Auf­grund unse­rer anfäng­li­chen Idee haben wir zu Beginn einen Schwer­punkt auf die Berei­che Inten­siv­me­di­zin und Coro­na gelegt und bie­ten hier­für spe­zi­el­le Kur­se an. Unser Pro­gramm lässt sich aber pro­blem­los auf ande­re Berei­che und Her­aus­for­de­run­gen über­tra­gen.

Rechts­de­pe­sche: Auf wel­che Reso­nanz sind Sie bis­lang mit Ihrer Initia­ti­ve gesto­ßen und wo sieht sich Cli­nic­Bud­dy in einem Jahr?

v. Gier­ke: Unse­re Initia­ti­ve wur­de sehr posi­tiv auf­ge­nom­men und als eines von 34 Pro­jek­ten des WirVs­Vi­rus-Hacka­thons im Anschluss an die­sen durch das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Bil­dung und For­schung geför­dert. Im nächs­ten Jahr möch­ten wir unser umfas­sen­des Onboar­ding-Kon­zept für Pfle­ge­kräf­te wei­ter­ent­wi­ckeln und im bes­ten Fall wei­te­re Koope­ra­ti­ons­part­ner fin­den, die unse­re Platt­form an ihrer Kli­nik ein­set­zen.

Rechts­de­pe­sche: Wir wün­schen dabei viel Erfolg. Herz­li­chen Dank für das Inter­view.

Das Inter­view führ­te die Online-Redak­teu­rin Maren van Les­sen.