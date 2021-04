Anzeige Onboarding - Mehr als nur die erste Einarbeitung Wie die Mitarbeiterintegration wirklich gelingt

Eine Frage, die in Unternehmen immer wieder diskutiert wird: Wie nehmen wir neue Kollegen und Kolleginnen so ins "Firmenboot" mit auf, dass sie gut eingearbeitet sind und gern im Team bleiben wollen. In Zeiten der Fachkräfte-Engpässe - in allen Bereichen, nicht nur in der Pflege - kostet die Rekrutierung und Einstellung von neuem Personal nicht wenig.