Gehen Sie in Ihrer Einrichtung neue Wege, Pflegepersonal zu gewinnen und zu binden? Im Rahmen des Deutschen Pflegepreises 2020 wird nach diesbezüglichen Projekten gesucht, die sich in der Praxis bewährt haben!

Die besten Ideen werden gesucht: Mit welchen Maßnahmen kann dem Pflegepersonalmangel entgegengewirkt werden? © Andrey Popov | Dreamstime.com [Dreamstime RF]

Alljährlich wird der Deutsche Pflegepreis, die höchste nationale Auszeichnung im Bereich der Pflege, im Rahmen des Deutschen Pflegetags in Berlin verliehen. In verschiedenen Kategorien werden einzelne Persönlichkeiten und Institutionen auf einer festlichen Gala in der STATION Berlin für ihr Engagement prämiert und erhalten nennenswerte Preise.

Gefragt sind in der Praxis bewährte Projekte gegen den Personalmangel

Für den kommenden Deutschen Pflegetag 2020 (12. bis 14. März) wird in der Kategorie „Praxis“ nach Projekten und Ideen gesucht, die dem bestehenden und wachsenden Personalmangel in der Pflege entgegenwirken. Dabei geht es ausdrücklich nicht um blanke Theorie: Theoretisch-wissenschaftliche Arbeiten sind nicht gefragt, sondern Maßnahmen und Lösungen, die sich in der Praxis tatsächlich bewährt haben. Denkbar wären also Projekte, durch die es gelingt, neue Mitarbeiter zu finden, „Aussteiger“ wieder in den Pflegeberuf zurückzugewinnen oder die bestehenden Fachkräfte stärker an den Pflegeberuf zu binden.

Vergeben wird der Deutsche Pflegepreis unter dem Leitsatz „Pflege neu denken“ von HARTMANN. Das Heidenheimer Unternehmen macht damit auf ein Thema aufmerksam, das aktueller und akuter denn je ist. Der Personalmangel in der Pflege ist in aller Munde und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sowie einer zusehends schwindenden Zahl an Pflegepersonal sind Projekte, die dem Pflegenotstand entgegenwirken, absolut gefragt.

Mitmachen lohnt sich

Ein Tipp aus der Redaktion: Die Chancen stehen gut und Mitmachen lohnt sich! Es müssen nicht immer „die Anderen“ sein, die bei solch einer Preisverleihung gewinnen – die Teilnahme ist unkompliziert und für die Auslobung werden nennenswerte Preisgelder bereit gehalten:

1. Platz: 3.000 Euro

2. Platz: 2.000 Euro

3. Platz: 1.000 Euro

Alle drei Gewinner werden Mitte März 2020 zur Preisverleihung nach Berlin im Rahmen des Deutschen Pflegetags eingeladen. Um teilzunehmen, muss das Konzept zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern für die Pflege auf vier bis sechs Seiten beschrieben und bis zum 31. Dezember 2019 zugesendet werden. Weitere Infos sowie die entsprechenden Kontaktdaten für die Anmeldung finden Sie hier.