Deku­bi­tus­bil­dung bei inten­siv­me­di­zi­ni­scher Behand­lung: Eine Frau wur­de wegen einer akut exazer­bier­ten chro­nisch-obstruk­ti­ven Lun­gen­er­kran­kung not­fall­mä­ßig in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Sie wur­de umge­hend auf der Inten­siv­sta­ti­on behan­delt und zunächst – teil­wei­se unter Fixie­rung – intu­biert und sediert. Nach mehr als zwei Wochen auf der Inten­siv­sta­ti­on wur­de sie auf die nor­ma­le Inne­re Sta­ti­on ver­legt. Noch mal mehr als eine Woche spä­ter wur­de sie schließ­lich ent­las­sen. Im Ent­las­sungs­be­richt ist ein Deku­bi­tus am Gesäß mit dem Grad 2 beschrie­ben, von dem kurz vor der Ent­las­sung eine Bild­auf­nah­me gemacht wurde.

Schon eine Woche nach ihrer Ent­las­sung hat­te sich das Wund­ge­schwür der­art ver­schlim­mert, dass sie erneut zu einer not­fall­mä­ßi­gen Behand­lung in das­sel­be Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­de. Das Deku­bi­tus wur­de nun als Grad 4 ein­ge­stuft. Die Frau wur­de ope­ra­tiv ver­sorgt und nach andert­halb Wochen erneut entlassen.

Schadensersatz gefordert

Vor Gericht erhebt die Frau Vor­wür­fe, dass die Behand­lung in der beklag­ten Kli­nik unzu­rei­chend war und behaup­tet, dass bei ihrer ers­ten Ent­las­sung bereits ein Deku­bi­tus Grad 4 vor­ge­le­gen habe. In der Fol­ge­zeit habe sie erheb­li­che Schmer­zen und Beein­träch­ti­gun­gen erlei­den müssen.

In ers­ter Instanz vor dem Land­ge­richt Leip­zig schei­ter­te sie mit ihrer Kla­ge. Mit ihrer Beru­fung ver­folgt die Klä­ge­rin ihr erst­in­stanz­li­ches Kla­ge­ziel wei­ter und bean­tragt Scha­dens­er­satz in Höhe von 3.667,22 Euro, Schmer­zens­geld in einer Grö­ßen­ord­nung von 20.855,00 Euro, die Fest­stel­lung der Ersatz­pflicht für sämt­li­che zukünf­ti­ge mate­ri­el­len und imma­te­ri­el­len Ansprü­che und die Frei­stel­lung von den bis­he­ri­gen Rechts­an­walts­kos­ten in Höhe von 1.242,84 Euro.

Gericht: „Es liegt kein Behandlungsfehler vor“

Auch die Beru­fung blieb erfolg­los. Das Gericht hat einen Behand­lungs­feh­ler im Zusam­men­hang mit der Deku­bi­tus­pro­phy­la­xe und ‑behand­lung der Klä­ge­rin ver­neint. Die Beweis­last blieb also bei der Klä­ge­rin. Aus fol­gen­den Grün­den kam es zu kei­ner Beweis­last­um­kehr oder ‑erleich­te­rung:

Das Risi­ko, wäh­rend eines sta­tio­nä­ren Kran­ken­haus­auf­ent­hal­tes einen Deku­bi­tus zu erlei­den, zählt nicht zum voll­be­herrsch­ba­ren Bereich. Nach § 630h Absatz 1 BGB ist gere­gelt, dass ein Behand­lungs­feh­ler einer Ärz­tin oder eines Arz­tes dann ver­mu­tet wird, „wenn sich ein all­ge­mei­nes Behand­lungs­ri­si­ko ver­wirk­licht hat, das für den Behan­deln­den voll beherrsch­bar war und das zur Ver­let­zung des Lebens, des Kör­pers oder der Gesund­heit des Pati­en­ten geführt hat“. Dies liegt in die­sem Fall aller­dings nicht vor.

Voll beherrsch­ba­re Risi­ken zeich­nen sich näm­lich dadurch aus, dass sie von der Kli­nik objek­tiv gese­hen voll aus­ge­schlos­sen wer­den kön­nen und müs­sen. Sie sind aber abzu­gren­zen von den Gefah­ren, die aus den Unwäg­bar­kei­ten des mensch­li­chen Orga­nis­mus bzw. den Beson­der­hei­ten des Ein­griffs in die­sen Orga­nis­mus erwach­sen und des­halb der Pati­en­ten­sphä­re zuzu­rech­nen sind. Dazu zählt regel­mä­ßig auch das Risi­ko, wäh­rend eines sta­tio­nä­ren Kran­ken­haus­auf­ent­halts einen Deku­bi­tus zu erleiden.

Dekubitus liegt nicht im vollbeherrschbaren Bereich

Grund für die Ent­ste­hung des Deku­bi­tus war nach Mei­nung des Gerichts also nicht die Gestal­tung, Orga­ni­sa­ti­on und Koor­di­na­ti­on der Behand­lung sei­tens der Kli­nik, son­dern eher indi­vi­du­el­le Risi­ko­fak­to­ren sei­tens der Pati­en­tin. So waren die Sedie­rung der Klä­ge­rin not­wen­dig, genau­so wie ihre zeit­wei­li­ge Fixie­rung wegen moto­ri­scher Unru­he bis hin zum Delir und der damit ver­bun­de­nen Eigen­ge­fähr­dung. Zudem litt die Klä­ge­rin an Vor­er­kran­kun­gen, die ein Deku­bi­tus begünstigten.

Auch die Ver­wen­dung von kreis­laufsta­bi­li­sie­ren­den Medi­ka­men­ten – die die Haut­durch­blu­tung ver­min­dern und eine Deku­bi­tus­bil­dung begüns­ti­gen – waren not­wen­dig. Ange­sichts die­ser Sach­la­ge ist es gerecht­fer­tigt, die Risi­ken und Gefah­ren, die aus der Behand­lung resul­tie­ren, hin­sicht­lich der Beweis­last der Pati­en­ten­sphä­re zuzurechnen.

Ausreichende Dokumentation lag vor

Nach Auf­fas­sung der Klä­ge­rin sei § 630h Absatz 1 BGB allein des­halb eröff­net, weil es bei ihrer Behand­lung zu Dok­men­ta­ti­ons­ver­säum­nis­sen gekom­men wäre. Das Gericht sah das aller­dings anders und ent­schied gegen eine Beweis­las­ter­leich­te­rung zuguns­ten der Klä­ge­rin. In die­sem Fall geht es vor allem dar­um, dass in den Kran­ken­un­ter­la­gen ers­tens fest­ge­hal­ten wer­den muss­te, dass die Klä­ge­rin eine Risi­ko­pa­ti­en­tin war und zwei­tens wie die ent­spre­chen­den ärzt­li­chen Anord­nun­gen zu den durch­zu­füh­ren­den Pfle­ge­maß­nah­men aussahen.

Nach­läs­sig­keit bei die­ser Doku­men­ta­ti­on ist regel­mä­ßig ein Indiz dafür, dass im Kran­ken­haus die erns­te Gefahr für ein Durch­lie­ge­ge­schwür nicht erkannt und die Durch­füh­rung vor­beu­gen­der Maß­nah­men nicht in aus­rei­chen­der Form ange­ord­net wur­den und daher das Pfle­ge­per­so­nal nicht so inten­siv auf die Pro­phy­la­xe geach­tet hat, wie es sein sollte.

In die­sem Fall sei aller­dings unstrit­tig, dass im beklag­ten Kli­ni­kum ein Stan­dard zur Deku­bi­tus­pro­phy­la­xe exis­tie­re, der Vor­ga­ben für die Ein­schät­zung des Deku­bi­tus­ri­si­kos und für die indi­vi­du­el­le Behand­lung ent­hielt. Auch unstrit­tig sei, dass die Behan­deln­den eine Bewer­tung der Klä­ge­rin nach der Bra­den-Ska­la (die­se dient der Bewer­tung eines Deku­bi­tus­ri­si­kos) vornahmen.

Dies sei zwar erst bei der Auf­nah­me auf die Inten­siv­sta­ti­on gesche­hen, was nach Ansicht des Sach­ver­stän­di­gen auf­grund der Not­fall­si­tua­ti­on aller­dings gerecht­fer­tigt war. Die wei­te­re Deku­bi­tus­be­hand­lung und deren Doku­men­ta­ti­on hat er als aus­rei­chend und umfas­send angesehen.

Quel­le: OLG Dres­den vom 20.11.2021 – 4 U 1764/21