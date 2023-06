Betreute Seniorin Sturz in einer Tages­pfle­ge­ein­rich­tung

Seit vielen Jahren sind die haftungs­recht­li­chen Verfah­ren wegen Sturz­er­eig­nis­sen in der Recht­spre­chung der Zivil­ge­richte mit überpro­por­tio­na­ler Häufig­keit vertre­ten. Dies vor allen Dingen dann, wenn Hochbe­tagte oder kranke Menschen in der Obhut einer Einrich­tung des Gesund­heits­we­sens zu Fall gekom­men sind. Immer steht dabei die zentrale Frage im Vorder­grund, ob und wie der Sturz hätte vermie­den werden können. Das OLG Bamberg hat über den Sturz einer betreu­ten Senio­rin in einer Tages­pfle­ge­ein­rich­tung, die einem Senio­ren­zen­trum angeschlos­sen ist, entschie­den.