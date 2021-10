Weil sie in drei Fällen Medikamente falsch dosierte, wurde eine Altenpflegerin verhaltensbedingt gekündigt. Warum die Auflösung des Arbeitsverhältnisses rechtmäßig ist und mit welcher Fahrlässigkeit die Pflegerin gehandelt hat, zeigen wir im Folgenden auf.

Wer hat geklagt?

The­ma Über­do­sie­rung: Bei der Klä­ge­rin han­delt es sich um eine 1961 gebo­re­ne exami­nier­te Alten­pfle­ge­rin, die von der Beklag­ten als ver­ant­wort­li­che Nacht­wa­che auf der Pfle­ge­sta­ti­on beschäf­tigt wur­de. Die Beklag­te betreibt ein Alten- und Pfle­ge­heim mit 375 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern, von denen die über­wie­gen­de Zahl wesent­lich älter als 85 Jah­re ist. 40 Per­so­nen sind auf­grund ihres Pfle­ge­be­darfs in der Pfle­ge­sta­ti­on der Ein­rich­tung untergebracht.

Zu den Auf­ga­ben der Klä­ge­rin gehört es unter ande­rem, die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner mit den jewei­li­gen Medi­ka­men­ten zu ver­sor­gen, deren Ver­ab­rei­chung auf­grund ärzt­li­cher Anord­nung zeit­lich in ihre Schicht fällt.

Als Lei­te­rin des Nacht­diens­tes fällt zudem die Vor­be­rei­tung der Medi­ka­men­ten­ga­be für die nach­fol­gen­de Früh­schicht in ihrer Ver­ant­wor­tung: Hier­zu wer­den die jewei­li­gen Medi­ka­men­te aus dem Medi­ka­men­ten­schrank ent­nom­men und in die zur Ver­ga­be vor­ge­se­he­nen Behält­nis­se gefüllt. Im Anschluss wird das Tablett mit den vor­be­rei­te­ten Medi­ka­men­ten in einen unver­schlos­se­nen Schrank gestellt.

Die hier­für not­wen­di­gen Anga­ben sind dem Medi­ka­men­ten­blatt, das sich in der jewei­li­gen Pati­en­ten­ak­te der Bewoh­ne­rin bzw. des Bewoh­ners befin­det, zu ent­neh­men. Um sicher­zu­stel­len dass jede Schicht über Ände­run­gen in der Medi­ka­ti­on infor­miert ist, wird in dem bei der Beklag­ten geführ­ten Über­ga­be­buch ein ent­spre­chen­der Hin­weis hin­ter­las­sen, der von der jewei­li­gen Schicht­lei­tung zu Kennt­nis zu neh­men und abzu­zeich­nen ist.

Verabreichung bereits abgesetzter Medikamente

Auf der Pfle­ge­sta­ti­on der Beklag­ten sind unter ande­rem zwei Bewoh­ne­rin­nen unter­ge­bracht, die auf­grund ärzt­li­cher Ver­ord­nung das Beru­hi­gungs­mit­tel Dia­ze­pam erhiel­ten. Das Medi­ka­ment war in Zäpf­chen­form ein­mal mor­gens und ein­mal abends zu verabreichen.

Am 13. Juni 2000 änder­te der behan­deln­de Arzt die Ver­ord­nung dahin­ge­hend, dass das Zäpf­chen nur noch am Mor­gen gege­ben wer­den soll­te. Der Hin­weis im Über­ga­be­buch, dass bei den Bewoh­ne­rin­nen eine Medi­ka­ti­ons­än­de­rung vor­lag, hat die Klä­ge­rin kennt­nis­neh­mend abgzeichnet.

Wie die Klä­ge­rin spä­ter im Über­ga­be­buch fest­hielt, waren die zuge­hö­ri­gen Medi­ka­men­ten­blät­ter in den Pati­en­ten­ak­ten der Bewoh­ne­rin­nen nicht auf­find­bar. Tat­säch­lich wur­de die­se erst am Fol­ge­tag von der Pfle­ge­dienst­lei­te­rin nach­ge­reicht und stan­den somit erst zum Beginn der nächs­ten Nach­schicht wie­der zur Ver­fü­gung. In der Zwi­schen­zeit hat­te der behan­deln­de Arzt das Dia­ze­pam für bei­de Bewoh­ne­rin­nen voll­stän­dig abgesetzt.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2000 ver­ab­reich­te die Klä­ge­rin bei­den Bewoh­ne­rin­nen ein Zäpf­chen Dia­ze­pam. Die beklag­te Ein­rich­tung mahn­te sie dar­auf­hin ab.

Überdosierung beim Medikamentenstellen

In der Nach­schicht vom 10. August 2000 berei­te­te die Klä­ge­rin wie üblich die Medi­ka­men­te vor, die von den Mit­ar­bei­tern der Früh­schicht den Pati­en­ten gege­ben wer­den soll­ten. Hier­bei kam es jedoch in drei Fäl­len zu einer Über­hö­hung der Dosierung:

Bei einer Bewoh­ne­rin wur­den 15 ml (statt 10 ml) des Abführ­mit­tels Bifi­teral vorbereitet.

Bei einer Bewoh­ne­rin wur­den 5 ml (statt 2 ml) des Neu­ro­lep­ti­kums Dipi­pe­rons vorbereitet.

Bei einem Bewoh­ner wur­den 5 ml (statt 2 ml) des Anti­psy­cho­ti­kums Euner­pan vorbereitet.

Nach Auf­fas­sung der Beklag­ten recht­fer­ti­ge die­ser Vor­fall die frist­lo­se, hilfs­wei­se frist­ge­rech­te, Kün­di­gung des Arbeitsverhältnisses.

Zur Ver­tei­di­gung gab die Klä­ge­rin unter ande­rem an, dass die siru­par­ti­ge Kon­sis­tenz eine genaue Dosie­rung nicht zulie­ße. Die­se Erklä­rung ließ das Gericht nicht gel­ten. (Sym­bol­bild) Stef­fen Frank/Pixabay.com

Fristgerechte Kündigung wirksam

Hier­ge­gen wehr­te sich die Klä­ge­rin mit­tels eines Kün­di­gungs­schutz­ver­fah­rens vor dem Arbeits­ge­richt Lübeck an (Az.: 1 Ca 2503/00). Nach dem Ergeb­nis der Beweis­auf­nah­me sah es die Kam­mer jedoch als erwie­sen an, dass ent­spre­chen­de Über­do­sie­run­gen vor­ge­le­gen haben und erkann­ten die frist­ge­rech­te Been­di­gung des Arbeits­ver­hält­nis­se für rechts­wirk­sam. Die Klä­ge­rin leg­te dar­auf­hin Beru­fung vor dem Lan­des­ar­beits­ge­richt (LAG) Schles­wig-Hol­stein ein.

Das LAG wies die Beru­fung ab (Az.: 1 Sa 78 e/01) und erklär­te: Die Kün­di­gung ist in ihrer ordent­li­chen Form gemäß § 1 Absatz 1 KSchG (Kün­di­gungs­schutz­ge­setz) rechts­wirk­sam. Zu recht­fer­ti­gen sei dies mit dem fahr­läs­si­gen Ver­hal­ten der Klägerin.

Die Beklag­te wei­se zu Recht dar­auf hin, dass die Pflicht zur ord­nungs­ge­mä­ßen Ver­ab­rei­chung der Medi­ka­men­te eine beson­ders wich­ti­ge für eine Alten­pfle­ge­rin sei. Die ein­schlä­gig abge­mahn­te Klä­ge­rin habe nach nur einem Monat erneut gegen die­se Pflicht verstoßen.

Die Schwe­re der Fahr­läs­sig­keit äußerst sich kon­kret durch die Men­ge der falsch ver­ab­reich­ten Medi­ka­men­te. Es hand­le sich um eine Über­do­sie­rung von 150 Pro­zent bei Beru­hi­gungs- und Abführ­mit­teln. Eine sol­che Über­do­sie­rung kann bei älte­ren Men­schen gefähr­li­che Fol­gen nach sich ziehen.

Die Klä­ge­rin kann sich des Wei­ter­rn nicht drauf beru­fen, dass eine ver­nünf­ti­ge Dosie­rung auf­grund der dick­flüs­si­gen Kon­sis­tenz der Medi­ka­men­te nicht mög­lich gewe­sen sei. Die Phar­ma­fir­men legen schließ­lich jedem Medi­ka­ment eine Dosier­hil­fe bei. Kommt die­se abhan­den, liegt es an der Klä­ge­rin, mit­tels ent­spre­chen­der Werk­zeu­ge die richi­ge Dosie­rung vor­zu­neh­men, so das Gericht.

Vor die­sem Hin­ter­grund dür­fe ein sol­ches Ver­hal­ten unter kei­nen Umstän­den vorkommen.

Hin­weis: Auch wenn die Klä­ge­rin in die­sem Fall offi­zi­ell abge­mahnt wur­de, so kann ein fahr­läs­si­ges Ver­hal­ten auch zu einer ordent­li­chen Kün­di­gung füh­ren, ohne dass es zuvor einer Abmah­nung bedarf.

Tipp: Überdosierung vermeiden durch die „6‑R-Regel“

Um eine feh­ler­haf­te Medi­ka­ment­ver­ab­rei­chung zu ver­mei­den emp­fiehlt es sich, sich an den soge­nann­ten sechs „R’s“ zu ori­en­tie­ren und fol­gen­des zu kontrollieren:

Rich­ti­ger Patient

Rich­ti­ges Arzneimittel

Rich­ti­ge Dosierung

Rich­ti­ge Applikation

Rich­ti­ger Zeitpunkt

Rich­ti­ge ärzt­li­che Anordnung

Quel­le: RDG 2021, 18(5), Kar­tei­kar­te 2