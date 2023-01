Unikli­nik Hamburg-Eppendorf Droht in Hamburg ein neuer Organspendeskandal?

Akten sind nicht auffind­bar oder lücken­haft. Und in manchen Fällen wahrschein­lich manipu­liert, damit einige Patien­ten schnel­ler zu einem Spender­or­gan gelan­gen konnten. In Hamburg bahnt sich ein neuer Trans­plan­ta­ti­ons­skan­dal an.