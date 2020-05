Gerade in Zeiten von Corona ist der Versicherungsschutz für Covid-19-Infizierte von hoher Wichtigkeit. Deshalb haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob eine Erkrankung mit dem Coronavirus als Arbeitsunfall oder als Berufskrankheit zu werten ist. Was es zudem noch für den Versicherten zu beachten gilt, hat uns Herr Randolf Mäser von der BGW Mainz in einem kurzen Gespräch erläutert.

Zusam­men mit dem Geschäfts­füh­rer der Berus­ge­nos­sen­schaft für Gesund­heits­dienst und Wohl­fahrts­pfle­ge (BGW)-Bezirksverwaltung Mainz, Ran­dolf Mäser, haben wir uns über die Ein­ord­nung von Covid-19 in die Berufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung unter­hal­ten. Die BGW ist in die­sem Jahr Koope­ra­ti­ons­part­ner der Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens und wird zusam­men mit dem G&S‑Verlag und den PWG-Semi­na­ren den dies­jäh­ri­gen JHC am 17.09.2020 vir­tu­ell im Netz ver­an­stal­ten.

Was ist eine Berufskrankheit?

In Deutsch­land gibt es ein soge­nann­tes Lis­ten­sys­tem. In die­ser Lis­te befin­den sich die Krank­hei­ten, die die Bun­des­re­gie­rung zusam­men mit dem Bun­des­rat nach wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen in die Berufs­krank­hei­ten­ver­ord­nung auf­ge­nom­men hat. Vor­aus­set­zung dafür, dass eine Krank­heit als Berufs­krank­heit aner­kannt wird, ist, dass eine bestimm­te Per­so­nen­grup­pe der Erkran­kung nach wis­sen­schaft­li­chen Bele­gen in erheb­lich höhe­rem Maße über einen län­ge­ren Zeit­raum aus­ge­setzt ist. Im Gesund­heits­we­sen betrifft dies unter ande­rem Haut- und Atem­wegs­er­kran­kun­gen, Band­schei­ben- und Wir­bel­säu­len­er­kran­kun­gen und eben auch Infek­ti­ons­krank­hei­ten.

Kei­ne die­ser Lis­ten­krank­hei­ten ist jedoch als Arbeits­un­fall zu bezeich­nen. Die­ser ereig­net sich plötz­lich, durch ein äuße­res Ereig­nis wäh­rend der beruf­li­chen Tätig­keit. Klas­sich für einen Arbeits­un­fall ist bei­spiels­wei­se ein gebro­che­ner Arm infol­ge eines Stol­perns auf der Arbeit.

Covid-19 als Berufskrankheit

Sind die oben genann­ten Vor­aus­set­zun­gen gege­ben, so wird eine Infek­ti­on mit dem Coro­na­vi­rus als Berufs­krank­heit gewer­tet. Es ist inso­fern kein Arbeits­un­fall, da es auch außer­halb des beruf­li­chen Umfelds ein rela­tiv gro­ßes Risi­ko der Infek­ti­on mit Covid-19 besteht. Besteht, wie aktu­ell, eine sol­che „All­ge­mein­ge­fahr“, muss laut der gesetz­li­chen Unfall­ver­si­che­rung ganz klar der Nach­weis erbracht wer­den, dass die Erkran­kung im Zuge der beruf­li­chen Tätig­keit erfolgt ist.

Gene­rell kön­nen die in der Lis­te ent­hal­te­nen Infek­ti­ons­krank­hei­ten (Nr. 3101) nur dann als Berufs­er­kran­kung ange­se­hen wer­den, wenn die ver­si­cher­te Per­son im Gesund­heits­we­sen, in der Wohl­fahrts­pfle­ge oder in einem Labo­ra­to­ri­um tätig ist. Nicht jede Infek­ti­ons­krank­heit gilt dabei pau­schal als Berufs­krank­heit. Auch hier­bei muss nach­ge­wie­sen wer­den, dass sich die betrof­fe­ne Per­son die Erkran­kung wäh­rend der Arbeit zuge­zo­gen hat, z.B. durch den Kon­takt zu einer infi­zier­ten Per­son. Jedoch gibt es hier Beweis­erleich­te­run­gen für die Berei­che, in denen Covid-19-Pati­en­ten typi­scher­wei­se behan­delt wer­den (bspw. Inten­siv­sta­tio­nen). Bei einer dort arbei­ten­den Pfle­ge­kraft ist es äußerst wahr­schein­lich, dass eine Infek­ti­on durch den Kon­takt auf der Arbeit her­vor­ge­ru­fen wur­de. In allen ande­ren Fäl­len jedoch muss ein spe­zi­el­ler Nach­weis erfol­gen.

Für den Ver­si­cher­ten ist es bei einer Infek­ti­on grund­sätz­lich egal, ob bei der Arbeit eine Schutz­mas­ke getra­gen wur­de oder nicht. Für den Arbeit­ge­ber ist es an die­ser Stel­le jedoch wich­tig, nach­wei­sen zu kön­nen, dass die Bereit­stel­lung von Schutz­ma­te­ri­al grund­sätz­lich erfolgt wäre, die­se jedoch etwa auf­grund von Lie­fer­eng­päs­sen nicht ange­kom­men sind. In die­sem Fall wür­de die BGW vom Innen­re­gress kei­nen Gebrauch machen und der Arbeit­ge­ber wäre ver­si­che­rungs­recht­lich auf der siche­ren Sei­te.

Die Fragen des Interviews im Überblick:

(Min. 0:35) Was ist eine Berufs­krank­heit und was sind typi­sche Berufs­krank­hei­ten im Gesund­heits­we­sen?

(Min. 1:57) Was ist der Unter­schied zu einem Arbeits­un­fall und was ist ein typi­scher Arbeits­un­fall?

(Min. 2:57) Gilt eine Infek­ti­on mit Covid-19 als Berufs­krank­heit oder als Arbeits­un­fall und wie wirkt sich die Ein­ord­nung für den Ver­si­cher­ten aus?

(Min. 6:15) Bin ich als Mit­ar­bei­ter einer Gesund­heits­ein­rich­tung ver­pflich­tet, bei auf­tre­ten­den Sym­pto­men, einen Durch­gangs­arzt auf­zu­su­chen?

(Min. 7:11) Wie ist die Situa­ti­on aus ver­si­che­rungs­recht­li­cher Per­spek­ti­ve sowohl aus Arbeit­neh­mer- als auch aus Arbeit­ge­ber­sicht zu betrach­ten, wenn ich mich bei der Arbeit ohne aus­rei­chen­de Schutz­klei­dung mit dem Coro­na­vi­rus infi­ziert haben soll­te?