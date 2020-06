Die DGIIN hat in einer Stellungnahme die aktuelle Situation in der Intensivpflege moniert. Die Situation auf den Stationen sei so nicht akzeptabel. Gleichzeitig appelliert sie an die Politik und die entsprechenden Gremien, Pflegefachpersonal aufgrund dessen Expertise zukünftig in Entscheidungen, die ihr Berufsbild betreffen, mit einzubeziehen. Schließlich könne man aus der aktuellen Pandemie auch die richtigen Schlüsse für potenzielle, zukünftige Krisenzeiten ziehen.

Die Sek­ti­on Pfle­ge der Deut­schen Gesell­schaft für Inter­nis­ti­sche Inten­siv­me­di­zin und Not­fall­me­di­zin (DGIIN) for­dert in einer Stel­lung­nah­me eine zukünf­tig stär­ke­re Ein­be­zie­hung von Pfle­ge­fach­per­so­nen in poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen, die die Berufs­grup­pe der Pfle­ge­fach­kräf­te betrifft.

Die DGIIN bezieht sich dabei auf die aktu­el­le Lage der Inten­siv­pfle­ge. Im Zuge der Covid-19-Pan­de­mie sei die Auf­merk­sam­keit und Wert­schät­zung von Sei­ten der Bevöl­ke­rung für den Pfle­ge­be­ruf im posi­ti­ven Sin­ne ange­stie­gen. Trotz der gesell­schaft­li­chen und media­len Beti­te­lung und Aner­ken­nung als sys­tem­re­le­van­te Berufs­grup­pe habe sich das tra­di­tio­nell bestehen­de Bild der Pfle­ge der letz­ten Jah­re jedoch nicht wirk­lich geän­dert.

Zwar konn­te das deut­sche Gesund­heits­sys­tem auf die Kon­se­quen­zen der Pan­de­mie in wei­ten Tei­len sehr gut reagie­ren, durch z.B. den schnel­len Auf­bau von Bet­ten­ka­pa­zi­tä­ten für die inten­siv­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Dies fällt jedoch zulas­ten der Pfle­gen­den und Medi­zi­ner, die z.T. ohne aus­rei­chen­de Ein­ar­bei­tung und fach­ge­rech­tes Schutz­ma­te­ri­al arbei­ten müs­sen. Dazu kommt der Aus­fall des Arbeits­schutz­ge­set­zes und der Per­so­nal­un­ter­gren­zen­ver­ord­nung, sowie der Ein­satz von frem­dem Per­so­nal oder frem­der Hilfs­kräf­ten auf Inten­siv­sta­tio­nen und die Auf­sto­ckung von zusätz­li­chen Bet­ten­ka­pa­zi­tä­ten ohne Anpas­sung des Betreu­ungs­schlüs­sels. Die­se aktu­el­len Anpas­sun­gen sei­en auf der einen Sei­te auf­grund der glo­ba­len Ent­wick­lun­gen not­wen­dig gewe­sen, auf der ande­ren Sei­te blei­ben die dar­aus resul­tie­ren­den Pro­ble­me bis dato unge­löst – trotz bereits mehr als zwei Mona­ten der Kri­se. Dies sei in einem Land wie Deutsch­land inak­zep­ta­bel, so die DGIIN.

Für eine Rück­kehr in den Nor­mal­be­trieb müs­se man aus den jüngs­ten Erfah­run­gen ler­nen und dabei auf die fach­li­che Exper­ti­se von Pfle­ge­fach­per­so­nen zurück­grei­fen. Die DGIIN wünscht sich daher eine Ein­bin­dung derer in allen Berei­chen der Ent­schei­dungs­fin­dung. Dazu zäh­len die Ent­wick­lung von Pan­de­mie­plä­nen, Leit­li­ni­en, Ein­satz­plä­nen und Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men wie auch die Mit­ge­stal­tung im Bereich Public Health.

Auch interessant Pandemie-Bonus Krankenpflege verärgert über Ausschluss von Corona-Prämie Die vom Bun­des­tag beschlos­se­ne Coro­na-Son­der­zah­lung für die Pfle­ge in Höhe von bis zu 1.500 Euro soll die Alten­pfle­ge bekom­men, nicht aber die ande­ren Berei­che der Pfle­ge. Das sorgt für Befrem­dung, sowohl in Poli­tik, Ver­bän­den als auch bei der Leser­schaft der Rechts­de­pe­sche. Reservekrankenhaus eröffnet Corona-Behandlungszentrum in Berlin betriebsbereit Im Kampf gegen das Coro­na­vi­rus wer­den über­all auf der Welt in kür­zes­ter Zeit Hilfs­kran­ken­häu­ser errich­tet. Sie ent­ste­hen in Mes­se­hal­len, Event-Are­nen oder im New Yor­ker Cen­tral Park. So auch das Coro­na-Behand­lungs­zen­trum-Jaf­fe­st­ras­se (CBZJ), das am Mon­tag in Ber­lin eröff­net wur­de.

Konkret wünscht sich die DGIIN eine Beteiligung von Pflegefachpersonal bei:

Moni­to­ring der Inten­siv­ka­pa­zi­tä­ten unter Ein­be­zug eines qua­li­fi­zier­ten Betreu­ungs­schlüs­sels:

Die Deut­sche Inter­dis­zi­pli­nä­re Ver­ei­ni­gung für Inten­siv- und Not­fall­me­di­zin (DIVI) hat mit Beginn der Covid-19-Pan­de­mie ein Inten­siv­re­gis­ter erstellt, mit dem der Auf­bau und die Bele­gung von Inten­siv- und Beatmungs­bet­ten ein­ge­se­hen wer­den kann. Die DGIIN begrüßt dies aus­drück­lich, weist jedoch dar­auf hin, dass eine ent­spre­chen­de Lis­te mit Anga­ben zur Per­so­nal­stär­ke, Per­so­nal­qua­li­fi­ka­tio­nen und Betreu­ungs­ver­hält­nis­sen eben­so not­wen­dig für eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Ver­sor­gung der Pati­en­ten ist, da Bet­ten allei­ne kei­ne Pati­en­ten­ver­sor­gung gewähr­leis­ten.

Kon­zep­ti­on von Schu­lungs­pro­gram­men:

Pfle­ge­fach­per­so­nen soll­ten zudem bei der Pla­nung und Durch­füh­rung von (Kurz-) Schu­lungs­pro­gram­men und Ein­wei­sun­gen mit­wir­ken. Die Pro­gram­me ste­hen Pfle­gen­den zur Ver­fü­gung, die kurz­fris­tig und tem­po­rär in der Inten­siv­ver­sor­gung ein­ge­setzt wer­den. Dabei soll­te beach­tet wer­den, dass eine Kurz­ein­wei­sung hier nicht immer zu einem voll­um­fäng­li­chen ITS-Ein­satz befä­higt. Not­wen­dig sei eine Schu­lung der theo­re­ti­schen Grund­la­gen und prak­ti­schen Anwen­dun­gen, z.B. über Work­shops. Die Rekru­tie­rung des für die Durch­füh­rung der Schu­lun­gen geeig­ne­ten Per­so­nals kön­ne bei­spiels­wei­se über die Lan­des­pfle­ge­kam­mern, Fach­ge­sell­schaf­ten oder Bil­dungs­trä­ger erfol­gen.

Inte­gra­ti­on Ange­hö­ri­ger und psy­cho­so­zia­le Betreu­ung:

Die zum Schut­ze der Pati­en­ten und Mit­ar­bei­ter ein­ge­schränk­te bzw. unter­sag­te Besuchs­er­laub­nis in Kli­ni­ken oder Hei­men trägt eben­falls weit­rei­chen­de Kon­se­quen­zen mit sich. Der feh­len­de Kon­takt zu engen Bezugs­per­so­nen rufe Angst oder Depres­sio­nen her­vor, erschwe­re die Kom­mu­ni­ka­ti­on und wir­ke sich damit auch nega­tiv auf die Fin­dung indi­vi­du­el­ler The­ra­pie­zie­le aus.

Daher sei es für poten­zi­el­le, ver­gleich­ba­re Kri­sen von Vor­teil, über die bes­se­re Ein­bin­dung von Ange­hö­ri­gen nach­zu­den­ken. Es ste­hen digi­ta­le Mög­lich­kei­ten der Kom­mu­ni­ka­ti­on zur Ver­fü­gung, die die phy­si­sche Besu­cher­an­we­sen­heit erset­zen kön­nen. Zusätz­lich müs­se die seel­sor­ge­ri­sche Betreu­ung der Pati­en­ten in Pan­de­mie­zei­ten gewähr­leis­tet sein. Über Son­der­re­ge­lun­gen in beson­de­ren Fäl­len (Geburts­hil­fe, lebens­be­droh­li­che Akut­si­tua­tio­nen etc.) soll indi­vi­du­ell ent­schie­den wer­den.

Ent­wick­lung von Hygie­ne- und Pan­de­mie­plä­nen:

Durch den täg­li­chen Umgang mit (poten­zi­ell) infi­zier­ten und immun­sup­pri­mier­ten Pati­en­ten wei­sen Pfle­ge­kräf­te eine hohe Exper­ti­se im Bereich der Hygie­ne und im Umgang mit infek­tiö­sem Mate­ri­al auf. Aber auch im Bereich der Pan­de­mie­pla­nung kön­ne die Erfah­rung des Fach­per­so­nals, z.B. mit dem erhöh­ten Arbeits­auf­kom­men bei gleich­zei­ti­ger Res­sour­cen­knapp­heit zu einem erfolg­rei­chen Kon­zept für Kri­sen­si­tua­tio­nen bei­tra­gen.

Neu­re­ge­lung der Per­so­nal­be­rech­nung:

Dass die Per­so­nal­un­ter­gren­zen­ver­ord­nung durch die Pan­de­mie wei­chen muss­te, sei laut DGIIN nicht ver­ständ­lich. Die Arbeits­be­din­gun­gen der letz­ten Jah­re hät­ten nach­weis­lich zu einer Job­flucht und damit zu Per­so­nal­man­gel in der Pfle­ge geführt.

Damit auch der Ein­satz von Hilfs­kräf­ten oder unge­schul­tem Per­so­nal in Zukunft ver­mie­den wer­den kön­ne, sei eine Per­so­nal­be­mes­sung für den reel­len Pfle­ge­auf­wand in der Inten­siv­pfle­ge not­wen­dig, die sowohl beleg­te als auch vor­ge­hal­te­ne Bet­ten berück­sich­tigt. Eine Vor­hal­tung von Bet­ten bedeu­te indes auch eine Vor­hal­tung von Per­so­nal. Die Ori­en­tie­rung an Per­so­nal-Min­dest­men­gen sei dabei auf Dau­er jedoch fahr­läs­sig.

Die Sek­ti­on Pfle­ge erklärt sich zudem expli­zit bereit, zukünf­tig an jeg­li­chen Pro­zes­sen mit­zu­ar­bei­ten.

Die kom­plet­te Stel­lung­nah­me des DGIIN kön­nen Sie hier nach­le­sen.