Das Robert Koch-Institut hat vor kurzem Empfehlungen zum Umgang mit Kontaktpersonen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen veröffentlicht. Dabei kann auch von den bisherigen Regelungen abgewichen werden, wenn es der Personalmangel in manchen Einrichtungen nicht anders zulässt.

Empfehlungen des RKI zum Umgang mit Kontaktpersonen in Gesundheitseinrichtungen bei Personalmangel

Unter den Umstän­den der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie kon­kur­rie­ren in Gesund­heits­ein­rich­tun­gen momen­tan zwei essen­zi­el­le Zie­le mit­ein­an­der. Zum einen gilt es, wei­ter­hin die akut­me­di­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung zu gewähr­leis­ten und auf­recht­zu­er­hal­ten. Zum ande­ren will man gleich­zei­tig durch die Abson­de­rung bzw. Qua­ran­tä­ne von pfle­ge­ri­schen oder medi­zi­ni­schen Kon­takt­per­so­nen das Über­tra­gungs­ri­si­ko min­dern.

Kann auf­grund von Per­so­nal­eng­päs­sen eine adäqua­te Ver­sor­gung der Pati­en­ten nicht mehr erbracht wer­den, so ist es mög­lich, die bestehen­den Emp­feh­lun­gen zum Umgang mit Kon­takt­per­so­nen anzu­pas­sen. Hier­für stellt das Robert Koch-Insti­tut (RKI) eini­ge Hand­lungs­op­tio­nen zum Umgang mit Kon­takt­per­so­nen vor, weist aber aus­drück­lich dar­auf hin, dass die­se nur in Situa­tio­nen eines rele­van­ten Per­so­nal­man­gels voll­zo­gen wer­den sol­len, wenn kei­ne ande­ren Maß­nah­men zur Sicher­stel­lung einer aus­rei­chen­den Per­so­nal­be­set­zung mehr mög­lich sind.

Umgang mit Kontaktpersonen unter medizinischem Personal

Um Per­so­nal­res­sour­cen zu scho­nen, könn­ten laut RKI bei­spiels­wei­se elek­ti­ve Behand­lun­gen abge­sagt, zusätz­li­ches Per­so­nal rekru­tiert und Pati­en­ten in ande­re Kli­ni­ken ver­legt wer­den. Liegt jedoch eine Situa­ti­on von rele­van­tem Per­so­nal­man­gel in einem Kran­ken­haus vor, so kann von den Emp­feh­lun­gen abge­wi­chen wer­den. Hier­bei wird zunächst eine Unter­schei­dung von Kon­takt­per­so­nen der Kate­go­rie I vor­ge­nom­men.

Kate­go­rie Ia umfasst medi­zi­ni­sches Per­so­nal mit hohem Expo­si­ti­ons­ri­si­ko, bei­spiels­wei­se bei unge­schütz­ter Expo­si­ti­on zu Sekre­ten oder Aero­so­len von Covid-19-Fäl­len. Kate­go­rie Ib bezeich­net medi­zi­ni­sches Per­so­nal, wel­ches nähe­ren Kon­takt zu Covid-19-Pati­en­ten (unter dem gebo­te­nen Sicher­heits­ab­stand von 2m) ohne Expo­si­ti­on hat­te.

Liegt kein Per­so­nal­man­gel vor, so soll­te für die Per­son eine Qua­ran­tä­ne über 14 Tage ange­ord­net wer­den. Ansons­ten gel­ten die bestehen­den Maß­nah­men für das Manage­ment von Kon­takt­per­so­nen. Bei einem rele­van­ten Per­so­nal­man­gel soll­ten hin­ge­gen fol­gen­de Punk­te befolgt wer­den:

Für bei­de Kate­go­ri­en gilt:

Bei Sym­ptom­frei­heit (oder auch bei her­kömm­li­chen Erkäl­tungs­sym­pto­men) wird die Arbeit nur mit einem Mund-Nase-Schutz (MNS) bis 14 Tage nach Expo­si­ti­on gestat­tet

Beim Auf­tre­ten von Sym­pto­men soll­te eine umge­hen­de Tes­tung auf SARS-CoV‑2 erfol­gen. Ist die­se posi­tiv, so ist aus­schließ­lich die Ver­sor­gung von Covid-19-Pati­en­ten in Aus­nah­me­fäl­len mit MHS denk­bar. Vor­aus­set­zung für die Ver­sor­gung von ande­ren Pati­en­ten ist eine Sym­ptom­frei­heit von min­des­tens 48 Stun­den sowie zwei nega­ti­ve Tests im Abstand von 24 Stun­den

Alle Auf­fäl­lig­kei­ten soll­ten mit­tels Selbst­be­ob­ach­tung doku­men­tiert wer­den (bis 14 Tage nach Expo­si­ti­on)

Kate­go­rie Ia:

Häus­li­che Abson­de­rung: Die­se kann nach Abspra­che mit dem zustän­di­gen Gesund­heits­amt auf 7 Tage nach Expo­si­ti­on ver­kürzt wer­den

die Ver­sor­gung nur von COVID-19-Pati­en­ten ist in Aus­nah­me­fäl­len denk­bar

Kate­go­rie Ib:

Wenn mög­lich kein Ein­satz in der Ver­sor­gung von beson­ders vul­nera­blen Pati­en­ten­grup­pen

Zudem wird den Kon­takt­per­so­nen der Kate­go­rie III, also denen, die das gerings­te Infek­ti­ons­ri­si­ko mit sich tra­gen, zu einem täg­li­chen Selbst­mo­ni­to­ring gera­ten. Hier­bei ist ein Ein­satz in der Pati­en­ten­ver­sor­gung mög­lich, dabei soll­te mög­lichst ein MNS getra­gen wer­den. Tre­ten Sym­pto­me auf, so muss auch hier ein umge­hen­der Test auf das Coro­na­vi­rus erfol­gen.

Das RKI hat die ein­zel­nen Hand­lungs­op­tio­nen ein­mal tabel­la­risch und über­sicht­lich zusam­men­ge­stellt. Des Wei­te­ren gel­ten natür­lich fol­gen­de Grund­sät­ze der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in der aktu­el­len Situa­ti­on:

Bei Kon­takt zu Pati­en­ten mit Erkäl­tungs­sym­pto­men soll­te min­des­tens ein MNS getra­gen wer­den. Auch die Pati­en­ten soll­ten in die­sen Situa­tio­nen einen MNS erhal­ten. Alle Maß­nah­men der Basis­hy­gie­ne sind selbst­ver­ständ­lich zu befol­gen

Getrenn­te Ver­sor­gung von Covid-19-Pati­en­ten und nicht-infi­zier­ten Per­so­nen mit fes­ter Per­so­nal­zu­tei­lung zu infi­zier­ten Pati­en­ten

Medi­zi­ni­sches Per­so­nal höhe­ren Alters und mit Grund­er­kran­kun­gen soll­ten in Berei­chen mit gerin­ger Infek­ti­ons­ge­fahr ein­ge­setzt wer­den

Direk­ter Kon­takt aller Art ist in allen Berei­chen auf ein Mini­mum zu redu­zie­ren

Mögliche Empfehlungsanpassung für Kontaktpersonen in (Alten-)Pflegeeinrichtungen

Auch in der Pfle­ge gilt, die ver­än­der­ten Maß­nah­men nur unter aku­tem Per­so­nal­man­gel durch­zu­füh­ren. Auch hier gel­ten wei­ter­hin die bereits bestehen­den Emp­feh­lun­gen. Dar­in wird unter­teilt in Per­so­nal der Kate­go­rie I und II. Kate­go­rie I beschreibt die Per­so­nen, die direk­ten Kon­takt zu Sekre­ten oder Kör­per­flüs­sig­kei­ten bzw. 15-minü­ti­gen Blick­kon­takt mit einem Covid-19-Pati­en­ten hat­ten. In Kate­go­rie II fal­len Per­so­nen, die sich zwar im sel­ben Raum mit einem infi­zier­ten Pati­en­ten auf­hiel­ten, zwi­schen denen aber kein kumu­la­tiv vier­tel­stün­di­ger face-to-face-Kon­takt bestand.

Damit die unten genann­ten Emp­feh­lungs­an­pas­sun­gen voll­zo­gen wer­den kön­nen, muss das Per­so­nal vor­her eine Ein­wei­sung in kor­rek­tes Tra­gen eines MNS, sowie in Hygie­ne- und sons­ti­ge Schutz­maß­nah­men erhal­ten. Zusätz­lich dazu soll eine täg­li­che Eigen­be­ob­ach­tung auf Sym­pto­me durch­ge­führt wer­den. Drit­tens ist eine strik­te räum­li­che und per­so­nel­le Tren­nung in der Ver­sor­gung vor­zu­neh­men, soll­te ein Bewoh­ner am Coro­na­vi­rus erkran­ken.

Bei aku­tem Per­so­nal­man­gel soll­ten die fol­gen­den Anwei­sun­gen für die sym­ptom­frei­en Betrof­fe­nen der Kate­go­rie I ein­ge­hal­ten wer­den:

In Abspra­che mit dem Gesund­heits­amt: Reduk­ti­on der Qua­ran­tä­ne auf 7 Tage nach Expo­si­ti­on

Selbst­be­ob­ach­tung und Doku­men­ta­ti­on (14 Tage ab Expo­si­ti­on)

Stren­ge Ein­hal­tung aller Hygie­ne­emp­feh­lun­gen, beson­ders denen der Hän­de­hy­gie­ne

Wenn es die Tätig­keit nicht ver­bie­tet, unbe­dingt Sicher­heits­ab­stand von 1,5m zu ande­ren Per­so­nen ein­hal­ten

Bei Sym­pto­men umge­hend auf SARS-CoV‑2 tes­ten las­sen. Bei posi­ti­vem Ergeb­nis fällt eine häus­li­che Qua­ran­tä­ne von 14 Tagen an. Die Vor­aus­set­zun­gen zur Wie­der­ar­beit nach einer Erkran­kung glei­chen denen des medi­zi­ni­schen Per­so­nals

Hin­sicht­lich des Per­so­nals in Kate­go­rie II wird nicht bezüg­lich der all­ge­mei­nen Per­so­nal­be­set­zung dif­fe­ren­ziert. Unab­hän­gig von der Sym­pto­ma­tik, ist die Arbeit mit MNS und unter Ein­hal­tung der Hygie­ne- und Abstands­emp­feh­lun­gen erlaubt. Fällt jedoch ein Test auf das Virus posi­tiv aus, so gel­ten die bereits genann­ten Regeln zur Qua­ran­tä­ne und anschlie­ßen­der Wie­der­ar­beit.

Zu den Rege­lun­gen im pfle­ge­ri­schen Bereich hat das RKI einen umfas­sen­den Bericht ver­öf­fent­licht. Ergän­zend dazu gel­ten die all­ge­mei­nen Emp­feh­lun­gen zur Kon­takt­re­duk­ti­on im pri­va­ten und dienst­li­chen All­tag. Auch hier soll­te bei älte­ren Pfle­ge­kräf­ten dar­auf geach­tet wer­den, dass die­se nicht in Berei­chen mit enge­rem Kon­takt zu ande­ren Per­so­nen ein­ge­setzt wer­den.