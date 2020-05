Das OLG München verhandelt derzeit einen Fall, in dem ein Vater im Namen seines fünfjährigen Sohnes gegen eine Heilpraktikerin klagt. Diese soll der krebskranken Mutter von einer schulmedizinischen Behandlung abgeraten und damit negativ auf ihren Gesundheitszustand eingewirkt haben. Die Mutter verstarb. Die Politik wolle nun die Behandlungsfelder von Heilpraktikern grundsätzlich prüfen, nachdem solche in der Vergangenheit öfters in der Kritik standen.

Kritik an Heilpraktikern wurde auch zuletzt lauter

Seit dem 7. Mai läuft der Beru­fungs­pro­zess eines Falls, in wel­chem ein fünf­jäh­ri­ger Jun­ge, ver­tre­ten durch sein Vater, gegen eine Heil­prak­ti­ke­rin klagt. Grund: Die Heil­prak­ti­ke­rin soll der krebs­kran­ken Mut­ter des Jun­gen von einer schul­me­di­zi­ni­schen Behand­lung abge­ra­ten haben. Die Mut­ter ver­starb eini­ge Zeit spä­ter an den Fol­gen des Krebs. Der Jun­ge wird vor Gericht durch sei­nen Vater ver­tre­ten, die­ser for­dert nun ein Schmer­zens­geld in Höhe von 170.000 Euro für sein Kind. Das Land­ge­richt Pas­sau hat­te die Kla­ge bereits abge­wie­sen, die Klä­ger gin­gen daher eine Instanz wei­ter zum Ober­lan­des­ge­richt (OLG) Mün­chen.

Hat die Heilpraktikerin der Mutter von einer Strahlentherapie abgeraten?

Laut Klä­ger­sei­te brach die Mut­ter die Strah­len­the­ra­pie auf Rat der Heil­prak­ti­ke­rin nach weni­gen Wochen ab. Statt­des­sen wur­de sie nach Anga­ben des SPIEGEL unter ande­rem mit Prä­pa­ra­ten aus Schlan­gen­gift, sog. Hor­vi-Prä­pa­ra­ten behan­delt. Die Zwei­fel an der schul­me­di­zi­ni­schen Behand­lung und die dar­auf­fol­gen­den alter­na­ti­ven Behand­lun­gen hät­ten mas­si­ve Aus­wir­kun­gen auf den ohne­hin schon geschä­dig­ten Kör­per der Mut­ter gehabt, so die Aus­sa­ge des Anwalts der Klä­ger.

Die ange­klag­te Heil­prak­ti­ke­rin bestrei­tet die Vor­wür­fe. Bereits bei der Geburt des Jun­gen im April 2015 war die Mut­ter an Krebs erkrankt. Der Abbruch der Strah­len­the­ra­pie erfolg­te auf den frei­en Wil­len der Mut­ter. Die Beklag­te behaup­tet, ent­ge­gen der Aus­sa­gen sei­tens der Klä­ger, der Mut­ter sogar emp­foh­len zu haben, die Strah­len­be­hand­lung wie­der auf­zu­neh­men. Der Tod der Mut­ter sei aller­dings ohne­hin nicht zu ver­hin­dern gewe­sen. Die Behand­lung wur­de zudem ab Juni in die Hän­de eines ande­ren Heil­prak­ti­kers über­ge­ben.

Es steht also Aus­sa­ge gegen Aus­sa­ge. Klar ist jedoch: Als abzu­se­hen war, dass sich der Zustand der Mut­ter kon­stant ver­schlech­tert, hät­te man ihr drin­gend zur Strah­len­the­ra­pie raten müs­sen. Ob die­ser Feh­ler nun aber bei der Beklag­ten oder gar beim ab Juni für die Mut­ter zustän­di­gen Heil­prak­ti­ker liegt, sei nach Aus­sa­gen eines sach­ver­stän­di­gen­den Heil­prak­ti­kers vor dem Gericht aller­dings (noch) nicht zu erken­nen.

Der Fall befand sich 2018 bereits in einem straf­recht­li­chen Ver­fah­ren wegen des Ver­dachts auf fahr­läs­si­ge Tötung. Das Ver­fah­ren wur­de von der Staats­an­walt­schaft ein­ge­stellt.

Was dürfen Heilpraktiker und was nicht?

Unter den Begriff Heil­kun­de fal­len nach § 1 Abs. 2 des Heil­prak­ti­ker­ge­set­zes alle Tätig­kei­ten „zur Fest­stel­lung, Hei­lung oder Lin­de­rung von Krank­hei­ten, Lei­den oder Kör­per­schä­den bei Men­schen, auch wenn sie im Diens­te von ande­ren aus­ge­übt wird.“ Wer, ohne Arzt zu sein, eine heil­kund­li­che Arbeit aus­üben möch­te, muss sich hier­für die Erlaub­nis ein­ho­len (§ 1 Abs. 1 Heil­prG). Als Heil­prak­ti­ker gel­ten sol­che, die Heil­kun­de bereits beruf­lich aus­ge­übt haben und dies auch wei­ter­hin tun möch­ten. Sie erhal­ten die Erlaub­nis gemäß § 1 Abs. 3 Heil­prG nach Maß­ga­be der Durch­füh­rungs­be­sti­mun­gen. Heil­prak­ti­ker sind mit ihrer Erlaub­nis also berech­tigt, eigen­ver­ant­wort­lich heil­kund­li­che Auf­ga­ben an Pati­en­ten vor­zu­neh­men, obwohl sie nicht als Arzt appro­biert sind.

Trotz­dem gibt es hin­sicht­lich des Tätig­keits­pro­fils bestimm­te Abgren­zun­gen zum Beruf des Arz­tes. So fal­len bei­spiels­wei­se mel­de­pflich­ti­ge Erkran­kun­gen, Geburts­hil­fe, zahn­me­di­zi­ni­sche Behand­lun­gen oder die recht­li­che Fest­stel­lung eines Pati­en­ten­to­des klar in das Auf­ga­ben­feld des Arz­tes. Auch zur Ver­ord­nung von ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Medi­ka­men­ten ist ledig­lich ein Arzt berech­tigt, wes­we­gen Heil­prak­ti­ker häu­fig mit Prä­pa­ra­ten aus der Natur­heil­kun­de arbei­ten. Über­nimmt ein Heil­prak­ti­ker eine die­ser Auf­ga­ben, macht sich die­ser im Scha­dens­fall straf­bar.

Auch zum Auf­ga­ben­feld eines Psy­cho­the­ra­peu­ten gibt es Abgren­zun­gen. So ist es Heil­prak­ti­kern nicht erlaubt, Sozio­the­ra­pien oder Reha-Maß­nah­men zu ver­schrei­ben oder Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen zu ver­ord­nen. Fer­ner ist auch kei­ne Abrech­nung mit den gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen mög­lich.

Unter die Auf­ga­ben, die Heil­prak­ti­ker hin­ge­gen selbst­stän­dig durch­füh­ren dür­fen, fal­len typi­scher­wei­se Blut­ab­nah­men, Blut­ana­ly­sen, Ers­te-Hil­fe Maß­nah­men, Unter­su­chun­gen von Orga­nen und das Set­zen von Sprit­zen, z.B. bei Mus­kel­be­schwer­den. Die Auf­ga­ben müs­sen dabei in einem aner­kann­ten, sta­tio­nä­ren Behand­lungs­raum statt­fin­den, da die Prak­ti­zie­rung von Heil­kun­de beim „Umher­zie­hen“ nach § 3 Heil­prG ver­bo­ten ist.

Kritik an Berufsqualifikation für Heilpraktiker

Häu­fig wird dar­über dis­ku­tiert, ob der Beruf des Heil­prak­ti­kers nicht zu ein­fach zu erlan­gen ist. Zwar müs­sen ange­hen­de Heil­prak­ti­ker in ihrer zwei- bis drei­jäh­ri­gen Aus­bil­dung unter ande­rem eine Prü­fung beim Gesund­heits­amt able­gen und wer­den in die­sem Zeit­raum hin zur Dia­gnos­tik und Behand­lung sämt­li­cher kör­per­li­chen und psy­chi­schen Krank­hei­ten geschult. Die Vor­aus­set­zun­gen, um die Aus­bil­dung antre­ten zu dür­fen, sind jedoch äußerst gering. Bereits ein Haupt­schul­ab­schluss, ein Min­dest­al­ter von 25 Jah­ren und ein straf­frei­es Füh­rungs­zeug­nis berech­ti­gen zur Heil­prak­ti­ker­aus­bil­dung. Da der Heil­prak­ti­ker kein staat­lich gere­gel­ter Aus­bil­dungs­be­ruf ist, gel­ten hier und da abwei­chen­de Rege­lun­gen für den Erwerb der Heil­prak­ti­ker­zu­las­sung.

Der Fall der krebs­kran­ken Mut­ter ist nicht der Ers­te, mit dem sich die Jus­tiz in Ver­bin­dung mit Heil­prak­ti­ker­tä­tig­kei­ten kon­fron­tiert sieht. Heil­prak­ti­ker ste­hen mit ihren zum Teil alter­na­ti­ven Behand­lungs­me­tho­den in der Kri­tik, Krank­hei­ten zum Teil nicht zu erken­nen und damit die Pati­en­ten zu gefähr­den. Der FOCUS berich­te­te im Febru­ar über die Ent­rüs­tung eines Arz­tes, der einer Pati­en­tin mit einem sog. „kal­ten Kno­ten“ in der Schild­drü­se eine OP anord­ne­te. Drei Mona­te spä­ter hat­te sich der Zustand der Schild­drü­se und auch der Lymph­kon­ten wei­ter ver­schlech­tert. Die Frau hat­te sich auf Anwei­sung eines Heil­prak­ti­kers kei­ner OP unter­zo­gen. Die Ursa­che des Kno­tens sei ledig­lich auf die geis­ti­ge Ein­stel­lung der Pati­en­tin zurück­zu­füh­ren. Sei­ner Wut ließ der Arzt damals auf Twit­ter frei­en Lauf.

Den­noch suchen vie­le Men­schen nach wie vor Heil­prak­ti­ker auf. Im Zuge der Kla­ge des fünf­jäh­ri­gen Jun­gen wol­le sich die Poli­tik dem­nächst mit der The­ma­tik befas­sen und das Behand­lungs­spek­trum der Heil­prak­ti­ker hin­rei­chend prü­fen, wie der SPIEGEL berich­tet. Die Kla­ge des fünf­jäh­ri­gen Jun­gen sei in die­sem Zusam­men­hang noch nicht weit genug auf­ge­klärt, um anhand des­sen über die Zukunft der Heil­prak­ti­ker­tä­tig­kei­ten zu urtei­len.