Was motiviert Sie, Ihr juristisches Wissen weiterzugeben? Bei welchen Themen herrscht oft rechtliche Unklarheit? Und wie sieht die Pflege in Zukunft aus? Zu diesen und weiteren Fragen haben wir den Herausgeber der Rechtsdepesche, Prof. Dr. Volker Großkopf, befragt. Wir werden erfahren, dass dem Rechtsanwalt insbesondere das Thema Patientenschutz am Herzen liegt.

Prof. Dr. Vol­ker Groß­kopf.

Pro­fes­sor Dr. Vol­ker Groß­kopf ist Rechts­an­walt mit fach­li­cher Spe­zia­li­sie­rung auf das Gesund­heits­we­sen. Im Jah­re 2003 grün­de­te er gemein­sam mit sei­nem Kol­le­gen Micha­el Schanz den G&S‑Verlag, in wel­chem seit­her die Rechts­de­pe­sche für das Gesund­heits­we­sen erscheint. Zudem ist er als Pro­fes­sor an der Katho­li­schen Hoch­schu­le in Köln ver­ant­wort­lich für die Modu­le „Recht­wis­sen­schaf­ten“ und ist Inha­ber der PWG-Semi­na­re sowie Kon­gressprä­si­dent der Pfle­ge­kon­gres­se JHC (Jura Health Con­gress) und IWC (Inter­dis­zi­pli­nä­rer Wund­Con­gress). Im fol­gen­den Bei­trag hat sich Prof. Groß­kopf den Fra­gen der Redak­ti­on bezüg­lich sei­nes Wer­de­gangs und sei­ner Mei­nung zur Zukunft der Pfle­ge gestellt.

Rechts­de­pe­sche: Prof. Groß­kopf, Sie began­nen Ihren Wer­de­gang mit dem Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten. Wie­so wand­ten Sie sich nach Ihrem Stu­di­um spe­zi­ell dem Gesund­heits­recht zu?

Groß­kopf: Das ist tat­säch­lich etwas unge­wöhn­lich, ins­be­son­de­re da man im Stu­di­um mit dem The­ma Gesund­heits­recht so gut wie gar nicht kon­fron­tiert wird. Ich habe mein Ers­tes Staats­examen zu einer Zeit gemacht, in der man noch eine rela­tiv lan­ge War­te­pha­se bis zum Beginn der Refren­dar­zeit hat­te. Da habe ich mich ent­schie­den, mich an Kran­ken­pfle­ge­schu­len als Leh­rer zu ver­din­gen. Bei der Lan­des­kli­nik und bei der Uni­kli­nik Bonn habe ich mich inten­siv mit den recht­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen des Gesund­heits­rechts und ins­be­son­de­re des Pfle­ge­rechts aus­ein­an­der­ge­setzt. Das hat schluss­end­lich dazu geführt, dass ich in mei­ner anwalt­li­chen Pra­xis, die sich an mein Zwei­tes Staats­examen anschloss, rela­tiv vie­le Fäl­le aus dem Arzt- und Pfle­ge­haf­tungs­be­reich erhal­ten habe. Da ist dann die Spe­zia­li­sie­rung auf die­ses Gebiet ent­stan­den. Ich habe dann eine gan­ze Rei­he von Auf­sät­zen in unter­schied­lichs­ten Fach­zeit­schrif­ten geschrie­ben und spä­ter dann gemein­sam mit mei­nem Kol­le­gen Hubert Klein das Buch „Recht in Medi­zin und Pfle­ge“ geschrie­ben, wel­ches mitt­ler­wei­le in der fünf­ten Auf­la­ge erschie­nen ist.

Rechts­de­pe­sche: Ihre Kon­gres­se, Ihr Ver­lag und Ihre Tätig­keit als leh­ren­der Pro­fes­sor an der Katho­li­schen Hoch­schu­le Köln zie­len alle­samt auf die Wei­ter­ga­be von fach­li­chem und juris­ti­schem Wis­sen an nicht-juris­ti­sche Per­so­nen, dar­un­ter auch Ärz­te und Pfle­ge­kräf­te, ab. Was moti­viert Sie, Ihre Stu­den­ten und die Men­schen aus dem Pfle­ge­be­ruf über die recht­li­chen Tücken des Gesund­heits­we­sens zu unter­rich­ten?

Groß­kopf: Es macht mir zum einen wirk­lich Spaß, Wis­sen an ande­re Men­schen her­an­zu­tra­gen. Und gera­de im Gesund­heits­sek­tor ist es mir sehr wich­tig, die ele­men­ta­ren Grund­sät­ze, wie zum Bei­spiel die Wah­rung des Selbst­be­stim­mungs­rechts des Pati­en­ten, an die dort han­deln­den Prot­ago­nis­ten vor Ort her­an­zu­tra­gen. Man muss ja davon aus­ge­hen, dass man selbst in nicht all zu weit ent­fern­ter Zukunft viel­leicht pfle­ge­be­dürf­tig oder in einer Gesund­heits­ein­rich­tung unter­ge­bracht wird. Dann ist man sehr dank­bar, wenn dort nach den recht­li­chen Gege­ben­hei­ten ver­fah­ren wird. Zum ande­ren haben alle, die dort arbei­ten – sei­en es Ärz­te, Pfle­ge­kräf­te oder ande­re Berufs­grup­pen aus dem Gesund­heits­we­sen – ja ein Ziel vor Augen: Den Gesund­heits­schutz der betrof­fe­nen Pati­en­ten und Bewoh­ner zu wah­ren und zu schüt­zen. Da ist es natür­lich wich­tig, die recht­li­chen Fra­ge­stel­lun­gen, die zum Teil doch etwas kom­pli­ziert sind, zu ken­nen, um dann rechts­si­cher und gelas­sen am Pati­en­ten oder Bewoh­ner die Arbeit ver­rich­ten zu kön­nen.

Rechts­de­pe­sche: Was mei­nen Sie, bei wel­chem The­ma aus dem Gesund­heits­we­sen herrscht nach wie vor beson­de­rer Auf­klä­rungs­be­darf?

Groß­kopf: Ich habe es gera­de ja schon ange­deu­tet: das ist der Schutz des Selbst­be­stim­mungs­rechts des Pati­en­ten. Da ist es mir ganz wich­tig, an die dort han­deln­den Per­so­nen den Grund­satz her­an­zu­tra­gen, dass ohne die Zustim­mung des Pati­en­ten eine Maß­nah­me, sei es medi­zi­ni­scher oder pfle­ge­ri­scher Natur, am Pati­en­ten nicht voll­zo­gen wer­den darf, son­dern dass der Pati­ent tat­säch­lich Herr des Ver­fah­rens ist. Wenn man die­sen Grund­satz berück­sich­tigt, hat man eigent­lich schon ganz viel gewon­nen. In dem Zusam­men­hang ist natür­lich wich­tig, dass der selbst­be­stimm­te Pati­en­ten­wil­le vor­aus­setzt, dass der Pati­ent auch ein­sichts­fä­hig ist, also in der Lage ist, Schwe­re und Trag­wei­te der Maß­nah­me bewer­ten und beur­tei­len zu kön­nen und dass er zum ande­ren auch über Risi­ken und Neben­wir­kun­gen und ggf. auch über die Fol­gen einer Ver­wei­ge­rung einer Maß­nah­men ent­spre­chend auf­ge­klärt und infor­miert wor­den ist. Nur so kann der mün­di­ge Pati­ent sein Selbst­be­stim­mungs­recht aus­üben.

Rechts­de­pe­sche: Der Arbeits­markt ist leer­ge­fegt, die Gesell­schaft in Deutsch­land altert zuneh­mend. Laut des Insti­tuts der deut­schen Wirt­schaft (IW) Köln könn­ten bun­des­weit bis zum Jahr 2035 rund 307.000 Pfle­ge­kräf­te feh­len. Kön­nen Sie uns eine Pro­gno­se geben, wie die Pfle­ge in 15 Jah­ren aus­se­hen mag.

Groß­kopf: Das ist ein ganz, ganz gro­ßes Pro­blem. Dem ver­sucht man auf unter­schied­lichs­te Art und Wei­se Herr zu wer­den, indem man Auf­ga­ben­mi­gra­ti­on voll­zieht. Man ver­sucht also Auf­ga­ben zu dele­gie­ren, vom Arzt auf die Pfle­ge, von der Pfle­ge auf die Hilfs­kräf­te, von Hilfs­kräf­ten auf ande­re. Jedoch bringt die Dele­ga­ti­on vom Arzt auf die Pfle­ge rela­tiv wenig, da wir wenig Ärz­te haben und natür­lich auch wenig Pfle­ge­kräf­te. Das heißt, wir müs­sen vie­le pfle­ge­ri­sche Auf­ga­ben an Hilfs­kräf­te wei­ter­rei­chen, was ggf. zu einer Depro­fes­sio­na­li­sie­rung der Pfle­ge füh­ren kann.

Dane­ben gibt es die Mög­lich­keit der soge­nann­ten Per­so­nal­mi­gra­ti­on. Man ver­sucht, aus dem Aus­land Pfle­ge­kräf­te nach Deutsch­land zu über­füh­ren. Das ist natür­lich auch mit eini­gen Schwie­rig­kei­ten ver­bun­den. Auf der einen Sei­te sind da natür­lich die Sprach­bar­rie­ren. In ande­ren Bran­chen mögen sie weni­ger ein Pro­blem sein, doch im Gesund­heits­we­sen ist das etwas anders. Dort muss die deut­sche Spra­che sowohl ver­stan­den als auch gespro­chen wer­den kön­nen, denn nur über die Spra­che kann man sich mit dem Pati­en­ten aus­tau­schen. Dane­ben sind natür­lich auch die Auf­ga­ben­ge­bie­te in Deutsch­land durch­aus anders gear­tet als in ande­ren Län­dern der Welt und auch der EU, wo die Pfle­ge als voll aka­de­mi­sier­ter Beruf deut­lich pro­fes­sio­na­li­sier­ter auf­ge­stellt ist. Vie­le Pfle­ge­kräf­te, die aus dem Aus­land nach Deutsch­land kom­men, sind oft sehr ent­täuscht über die Arbei­ten, die sie hier ver­rich­ten müs­sen. Vie­le ver­las­sen dar­auf­hin wie­der das Land. Per­so­nal­mi­gra­ti­on gelingt also nur zum Teil. Man muss natür­lich auch her­aus­stel­len, dass wir auch nicht ande­re Län­der leer­fe­gen dür­fen und die dort not­wen­di­gen Pfle­ge­kräf­te abzie­hen kön­nen, um unse­ren eige­nen Miss­stand zu behe­ben.

Eine Mög­lich­keit wäre, das Ren­ten­al­ter hoch­zu­set­zen. Die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung könn­te abge­fe­dert wer­den, wenn man das Ren­ten­al­ter auf über 70 anhe­ben wür­de. Wenn die gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge mal gestor­ben sind, nivel­liert sich das Pro­blem über­wie­gend. Das Hoch­set­zen des Ren­ten­al­ters könn­te tat­säch­lich zu einer Ent­stres­sung der Gesamt­si­tua­ti­on füh­ren. Ob das poli­tisch und gesell­schaft­lich durch­setz­bar ist, wage ich aller­dings zu bezwei­feln.

Und dann muss natür­lich der Pfle­ge­be­ruf attrak­ti­ver gestal­tet wer­den. Ich den­ke nicht, dass das Gehalt der aus­schlag­ge­ben­de Punkt ist. Ich glau­be, dass die Arbeits­be­din­gun­gen dazu füh­ren, dass die Leu­te in kür­zes­ter Zeit aus­ge­brannt sind und den Beruf dar­auf­hin vor­zei­tig ver­las­sen. Hier müss­te ange­setzt wer­den. Wie das gelin­gen mag, da sind ja die ers­ten Ver­su­che zugan­ge, zum Bei­spiel indem man die Arbeits­zeit redu­ziert oder ver­sucht, Sta­tio­nen mit dem not­wen­di­gen Per­so­nal aus­zu­rüs­ten. Aber wenn kein Per­so­nal da ist, dann ist das natür­lich ein Wunsch­den­ken. Daher muss hier ein ganz­heit­li­ches Umden­ken statt­fin­den.

Zwei Punk­te, die noch zu berück­sich­ti­gen wären: Zum einen glau­be ich, dass der tech­ni­sche Ein­satz in Zukunft deut­lich anwach­sen muss, um den zukünf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen gerecht zu wer­den. Das wird auch The­ma auf der dies­jäh­ri­gen Pfle­ge­fort­bil­dung des Wes­tens sein, auf der beim Inno­va­ti­ons­fo­rum 12 Unter­neh­men span­nen­de Inno­va­tio­nen im pfle­ge­ri­schen Umfeld vor­stel­len wer­den. Zum ande­ren müs­sen wir schau­en, wie sich die Phar­ma­zie in den nächs­ten zehn, zwan­zig Jah­ren ent­wick­len wird. Wenn man irgend­wann viel­leicht ein Medi­ka­ment haben wird, das die Demenz-Krank­heit abmil­dert oder sogar kom­plett aus­mer­zen kann, hät­te man schon eini­ges gewon­nen, denn gera­de die­se Pati­en­ten sind natür­lich höchst pfle­ge­in­ten­siv.

Rechts­de­pe­sche: Zum Abschluss noch ein Blick in die bun­des­deut­schen Gerichts­sä­le. Wel­ches sind, Ihrer Mei­nung nach, die größ­ten Mei­len­stei­ne in der Recht­spre­chung, die in der jüngs­ten Ver­gan­gen­heit zu ver­zeich­nen sind?

Groß­kopf: Da gibt es eine wich­ti­ge Ent­schei­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts zu frei­heits­ent­zie­hen­den Maß­nah­men, die für sehr viel Unru­he gesorgt hat. Es ging dar­um, dass das Betreu­ungs­ge­richt um eine Geneh­mi­gung ersucht wer­den muss, wenn Pati­en­ten län­ger als eine hal­be Stun­de fixiert wer­den. Der Ent­schei­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts lagen Fünf- oder Sie­ben­punkt­fi­xie­run­gen zugrun­de. Um eine Kon­takt­auf­nah­me des Betreu­ungs­ge­richts zu ermög­li­chen, hat dies dazu geführt, dass sich die Arbeits­zei­ten in den deut­schen Gerich­ten geän­dert haben und man dort soge­nann­te Bereit­schafts­diens­te ein­rich­ten muss­te. Zwi­schen 6 und 21 Uhr hat also immer ein Rich­ter zur Ver­fü­gung zu ste­hen, der eine Geneh­mi­gung oder Nicht-Geneh­mi­gung einer Fixie­rungs­maß­neh­me zu ent­schei­den hat. Fer­ner gibt es noch eine jün­ge­re Ent­schei­dung des Land­ge­richts Nürn­berg zur Zwangs­wä­sche. Das Gericht hat gesagt, dass auch bei einem demen­zi­ell erkrank­ten Pati­en­ten nicht gegen sei­nen natür­li­chen Wil­len gehan­delt wer­den darf; in die­sem Fall mit einer Zwangs­wa­schung. Das fand ich eine sehr instruk­ti­ve Ent­schei­dung, wel­che noch­mals den Pati­en­ten­schutz sowie das Selbst­be­stim­mungs­recht her­vor­hebt.

Rechts­de­pe­sche: Herr Groß­kopf, vie­len Dank für das span­nen­de Inter­view.